Más de 4.5 millones de aficionados se inscriben en el sorteo de la primera fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26™

El Sorteo preferente de Visa ha recibido inscripciones de aficionados de 216 países y territorios; la cifra más alta ha correspondido a residentes de los países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos

Los aficionados recibirán una notificación acerca del estado de su solicitud a partir del lunes 29 de septiembre, mientras que el periodo de asignación de días y horarios para la compra de boletos comenzará el miércoles 1 de octubre

La segunda fase de venta comenzará el lunes 27 de octubre con el sorteo anticipado

Durante los diez días en los que ha sido posible inscribirse para participar en el Sorteo preferente de Visa de la Copa Mundial de la FIFA 26™, más de 4.5 millones de aficionados de todo el mundo han enviado solicitudes. Esta es la primera oportunidad para comprar boletos para la Copa Mundial de la FIFA™ más grande en la historia del futbol, que se celebrará en Norteamérica durante los meses de junio y julio del próximo año.

El Sorteo preferente de Visa, que representa la primera fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26™, ha recibido inscripciones de aficionados de 216 países y territorios. La cifra más alta ha correspondido a residentes de los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. La lista de los diez principales países la completan, por orden de demanda, Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia.

"Estas cifras no solo son extraordinarias, sino que también mandan un claro mensaje", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "El mundo entero desea formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 26, el torneo más grande, inclusivo y emocionante de la historia. Aficionados de Canadá, México y Estados Unidos, así como de países grandes y pequeños de los cinco continentes, ansían asistir a partidos en los tres países anfitriones, lo que demuestra una vez más la capacidad de unión del futbol. Y en 2026, con partidos entre 48 selecciones en 16 extraordinarias ciudades, el mundo se reunirá en Norteamérica como jamás se ha visto".

A partir de un proceso de selección aleatoria, FIFA Ticketing comenzará a notificarle a los ganadores sus resultados a partir del lunes 29 de septiembre, como muy pronto. Aquellos recibirán una notificación por correo electrónico para informarles si han sido seleccionado (a) o no en el sorteo preferente de Visa. En caso de ser seleccionado (a), se les otorgará una fecha y un horario específico durante los cuales podrán comprar sus boletos (sujeto a disponibilidad). Además, los participantes seleccionados pueden recibir una notificación hasta 48 horas antes de su horario asignado. Los horarios comenzarán a partir del 1 de octubre. El hecho de resultar elegido en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos durante la franja horaria en cuestión.

Cuando la venta de inicio habrá boletos disponibles para los partidos de la fase de grupos desde 60 USD. Se podrán adquirir localidades individuales para los 104 partidos, además de boletos específicos por sede y por equipo.

Asimismo, el jueves 2 de octubre, la FIFA activará una plataforma oficial de reventa de boletos en FIFA.com/tickets para los titulares de boletos que cumplan con los requisitos. Para los residentes en México, se pondrá en marcha una plataforma especial que permitirá la compraventa de boletos, sujeta a las leyes de México. Estas plataformas tienen como objetivo proteger a los aficionados de la reventa ilegal de boletos.

Las fases de venta restantes de boletos comenzarán en octubre de este año. Así, el lunes 27 de dicho mes se abrirá el plazo para inscribirse en el sorteo anticipado. En FIFA.com/tickets se puede obtener más información sobre el calendario de venta y los tipos de boletos.