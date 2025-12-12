Cinco millones de boletos solicitados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en solo 24 horas

Aficionados de más de 200 países y territorios de todo el mundo enviaron cinco millones de solicitudes de boletos en las primeras 24 horas del sorteo aleatorio

La mayor parte de la demanda es impulsada por los partidos más populares de la fase de grupos, como el Colombia– Portugal, que encabeza las solicitudes

Las naciones sudamericanas vecinas demuestran cada vez más interés y los fans escoceses celebran su tan ansiado regreso al mayor torneo de fútbol tras 28 años.

Tras apenas 24 horas de haber comenzado la tercera fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la demanda ya había alcanzado niveles extraordinarios en todo el mundo. Aficionados de más de 200 países y territorios de todo el mundo enviaron cinco millones de solicitudes de boletos a través de FIFA.com/tickets, lo que muestra una emoción incontrolable por presenciar la primera edición de la historia con 48 equipos. El Mundial se jugará en Canadá, México y Estados Unidos, desde el jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

Las primeras cifras indican un apetito voraz por los partidos destacables de la fase de grupos, con Colombia - Portugal (27 de junio, en Miami) como el partido más esperado en el sorteo aleatorio hasta el momento. Los cinco enfrentamientos más demandados, en los que se verá a nueve selecciones de cinco continentes, son Brasil - Marruecos (13 de junio, en Nueva York Nueva Jersey), México - República de Corea (18 de junio, en Guadalajara), Ecuador - Alemania (25 de junio, en Nueva York Nueva Jersey) y Escocia - Brasil (24 de junio, en Miami).

Tras 24 horas, los tres países anfitriones encabezan las ventas, seguidos de las siguientes diez naciones: Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá.

La fuerte presencia de vecinos sudamericanos, como Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina, junto a la de centroamericanos como Panamá, es una demostración de que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha captado el interés de todo el continente americano. Que Escocia aparezca entre los primeros diez refleja la emoción de los fans por ver a su selección nuevamente en el mundial luego de 28 años. A falta de seis meses para que el fútbol una el mundo en América del Norte, la expectativa es cada vez mayor.

La fase de sorteo aleatorio quedará abierta hasta el martes 13 de enero de 2026, a las 11:00 del Este (17:00 CET) y el momento en el que se soliciten los boletos dentro de este período no afecta las posibilidades de conseguirlos. Les sugerimos a los aficionados que ingresen a FIFA.com/tickets, para que puedan tener la oportunidad de ser parte de un torneo que promete momentos inolvidables a una escala sin precedentes y una celebración del fútbol como nunca antes vista.

Mediante esta fase de ventas, los fans podrán seleccionar el partido, o los partidos, que quieran, la categoría de los boletos y cuántas entradas por partido les gustaría adquirir, algo que está sujeto a las limitaciones por unidad familiar. Los boletos también podrán comprarse a través del Mercado de Reventa/Intercambio de la FIFA en FIFA.com/tickets, a partir del lunes, 15 de diciembre de 2025.

Le sugerimos a los seguidores que visiten el sitio web FIFA.com/tickets para leer las preguntas frecuentes y consultar los documentos legales publicados que son necesarios para comprar y usar los boletos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Toda solicitud para conseguir un boleto queda sujeta a las Reglas Oficiales para el Sorteo Aleatorio para el Público General y Aficionados de las Federaciones Miembro Participantes, disponible en FIFA.com. No es necesario realizar una compra para participar o resultar seleccionado; sin embargo, si una solicitud resulta aceptada, el importe se cargará automáticamente en la tarjeta de pago conforme a la autorización concedida. La selección de una solicitud en el sorteo implica la compra automática de las entradas asignadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Solo pueden participar las personas mayores de 18 años.

Los fans que quieran comprar inmediatamente el acceso a determinados enfrentamientos, y estén interesados en tener una experiencia exclusiva en el día del partido, pueden adquirir los paquetes de servicio preferentes, que incluyen boletos para el partido, ingresando en FIFA.com/hospitality, gracias a On Location, el proveedor oficial de servicios de hospitality para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Además, los fans podrán elegir paquetes de viaje con Qatar Airways donde estará todo incluido, los boletos para el partido, el transporte, las estadías en el hotel y los vuelos.