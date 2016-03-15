FIFA TMS y la CBF colaboran para cumplir la normativa de traspasos nacionales

FIFA TMS y la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) se complacen en anunciar un acuerdo de colaboración a través de una iniciativa cuya finalidad es desarrollar los procesos de cumplimiento de la normativa en Brasil.

En este proyecto, trabajarán estrechamente el Departamento de Integridad y Cumplimiento de FIFA TMS y la CBF para desarrollar procesos que se ajusten a la legislación de la CBF en materia de inscripción y transferencias nacionales de jugadores.

El Departamento de Integridad y Cumplimiento de FIFA TMS supervisa los traspasos internacionales de todos los jugadores profesionales y garantiza que se respeten las disposiciones del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Asimismo, realiza un seguimiento de las transferencias internacionales y de las primeras inscripciones de menores de edad.

La nueva iniciativa lanzada por la CBF refuerza el objetivo de la federación de mejorar la gobernanza en Brasil, en beneficio de sus clubes y jugadores. Asimismo, forjará una cooperación entre el Departamento de Integridad y Cumplimiento de FIFA TMS y la CBF para perfeccionar la reglamentación nacional y desarrollar procesos de cumplimiento en el ámbito nacional, así como para compartir información relativa a las buenas prácticas.