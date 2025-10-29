La FIFA y DAZN anuncian la plataforma definitiva del fútbol: FIFA+

La FIFA y DAZN presentarán la "casa del fútbol mundial" en 2026

FIFA+ estará disponible de manera gratuita para el público de todo el planeta, aunque también ofrecerá una suscripción prémium

El servicio de noticias exclusivo de varios canales brindará a los aficionados las últimas novedades del mundo del fútbol y experiencias personalizadas gracias a su tecnología innovadora

A raíz del éxito rotundo del Mundial de Clubes FIFA 2025™, que registró una audiencia de miles de millones de espectadores, la FIFA y DAZN han vuelto a aunar esfuerzos para dar un paso más en su colaboración estratégica. En concreto, han anunciado la reactivación mundial de FIFA+ en DAZN, un acontecimiento revolucionario que tendrá lugar el año que viene.

La nueva "casa del fútbol mundial"

DAZN, líder mundial de entretenimiento deportivo, y la FIFA están trabajando juntos para reactivar FIFA+, una plataforma única que ofrecerá una experiencia personalizada a los aficionados al fútbol de todo el mundo y se adaptará a las preferencias de cada seguidor.

Tras los buenos resultados cosechados por el servicio actual de FIFA+, la nueva "casa del fútbol mundial" en DAZN ofrecerá contenidos, repeticiones y acceso a material exclusivo de calidad de más de 100 selecciones y ligas de fútbol masculino y femenino, en directo y a la carta. Asimismo, brindará un servicio de noticias de varios canales en distintos idiomas, e incluirá boletines informativos cada hora, un análisis semanal y contenido a la carta como documentales, entrevistas y series.

Una experiencia inigualable

Los aficionados de todo el mundo podrán disfrutar de manera gratuita de la nueva plataforma FIFA+, y tendrán la opción de pagar para acceder a contenido prémium adicional. La nueva plataforma de FIFA+ en DAZN ofrecerá servicios a gusto de todos, ya sean los goles de última hora, las estadísticas y noticias más completas o la posibilidad de conectar con otros seguidores gracias a los contenidos y las historias de fútbol base creadas por influencers.

FIFA+ aprovechará el alcance mundial y la experiencia tecnológica de DAZN, así como su gran capacidad de marketing, su amplia cartera de derechos y su red de distribución. Junto con la emblemática marca de la FIFA y su gran riqueza de contenidos en todas las categorías y países, la FIFA y DAZN estarán al servicio de todos los grupos de la comunidad del fútbol y proporcionarán un foro para compartir su marca futbolística en todo el mundo.

Puesta en marcha en 2026

La plataforma FIFA+ se estrenará en 2026, año en el que se celebrará la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA™, con el objetivo de rendir homenaje al espíritu del fútbol mundial y a la pasión de las aficiones locales. Así, posibilitará que más seguidores que nunca tengan acceso al deporte rey.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, afirmó: "En poco tiempo, la colaboración entre la FIFA y DAZN ha resultado ser todo un éxito, como se pudo comprobar en el Mundial de Clubes FIFA celebrado este año en Estados Unidos, una competición que batió varios récords. Juntos, nos gusta explorar los límites de la innovación y, gracias a esta colaboración con DAZN, la FIFA se complace en ofrecer incluso más contenido futbolístico y una variedad más amplia de experiencias, emoción y entretenimiento a los aficionados de todo el mundo, a través de la nueva plataforma FIFA+".