La FIFA abre una convocatoria de proyectos de investigación sobre medicina en el fútbol femenino

El número especial, titulado The Science and Medicine of Women’s Football: Towards a better understanding of health and performance —cuya traducción es Ciencia y medicina en el fútbol femenino: hacia un mejor entendimiento de la salud y el rendimiento—y previsto para mediados de 2022, busca divulgar hallazgos sobre varias áreas clave con el fin de avanzar en la investigación sobre ciencia y medicina del deporte en el ámbito del fútbol femenino. Otro objetivo es ampliar los conocimientos y la limitada bibliografía de estudios científicos sobre salud, bienestar y rendimiento de las futbolistas.