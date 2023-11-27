Vive una experiencia inolvidable: Llega el FIFA Fan ID para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El FIFA Fan ID es gratuito, personalizable y llega cargado con acceso exclusivo a contenidos y experiencias. Es el recuerdo imprescindible para cada titular de entrada del mayor evento deportivo de la historia

Las tarjetas físicas del FIFA Fan ID podrán recogerse en cada uno de los 16 estadios del torneo durante los 104 partidos

Los aficionados accederán a una experiencia digital exclusiva con solo acercar la tarjeta a su teléfono móvil; entre otras cosas, podrán personalizar productos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con contenidos propios e imágenes oficiales seleccionadas del torneo

A menos de tres semanas del partido inaugural, que se disputará el 11 de junio en Ciudad de México, la cuenta atrás para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su recta final y crece la expectación. Cuarenta y ocho selecciones. Tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Ciento cuatro partidos en 16 estadios. Y ahora, una llave que abre todo un mundo de contenidos y experiencias exclusivas para los días de partido: el FIFA Fan ID. En vísperas del torneo, la FIFA ha presentado el FIFA Fan ID: una tarjeta física gratuita y un recuerdo para los aficionados, disponible para cada titular de entrada de la Copa Mundial de la FIFA™ de este año. La tarjeta es mucho más que un objeto de recuerdo, puesto que da acceso a un entorno digital único, repleto de contenidos oficiales del torneo, premios y activaciones. Además, los aficionados podrán subir sus propios recuerdos y crear productos personalizados a partir de su experiencia del día de partido y del torneo.

El FIFA Fan ID es una tarjeta física personalizable que los aficionados podrán recoger en los puntos de información, justo después de entrar en cualquiera de los 16 estadios del torneo. Una vez que la tengan en su poder, los seguidores podrán acercar la tarjeta a su móvil para descubrir una experiencia digital completa y en constante evolución, creada en exclusiva para el titular.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha hecho referencia al espíritu de la iniciativa con estas palabras: "Tu FIFA Fan ID es tu puerta de entrada a todo un mundo de contenidos exclusivos, experiencias inolvidables y recuerdos que podrás conservar y compartir. ¡Lleva tu FIFA Fan ID con orgullo! Úsalo en cada ocasión y hazlo tuyo. Disfruta de cada segundo".

Desde el momento en que acerquen la tarjeta, los aficionados podrán acceder a diversas funciones, productos y experiencias únicas, entre otras:

mensajes de vídeo en realidad aumentada;

la posibilidad exclusiva de personalizar productos oficiales con sus contenidos propios y con imágenes oficiales seleccionadas del torneo;

FIFA Rewards;

información sobre el estadio acompañada de consejos que les harán vivir el día de partido al máximo, y

mucho más, con nuevos contenidos que se añadirán de forma periódica a lo largo del torneo.

Se anima a los aficionados a llegar pronto al estadio y a explorar su FIFA Fan ID antes de que arranque la acción sobre el césped, ya que durante toda la competición habrá contenidos y experiencias únicas y exclusivas para los titulares del FIFA Fan ID. La experiencia del día de partido comienza al menos tres horas antes del saque inicial, con espectáculos en directo, regalos y activaciones.

Se invita a todos los aficionados a recoger su FIFA Fan ID en el primer partido al que asistan. Podrán conservar la tarjeta y se les anima a lucirla con orgullo y a utilizarla con regularidad —tanto si acuden a un partido como si no— para descubrir nuevos contenidos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como la edición más extraordinaria de la competición hasta la fecha. Se espera que más de seis millones de aficionados ocupen las gradas en los tres países anfitriones y que otros seis mil millones de personas se sumen al evento desde todo el mundo. Los aficionados que deseen conseguir entradas para los partidos pueden visitar FIFA.com/tickets.