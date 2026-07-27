El FIFA Fan Festival™ mejora la experiencia de millones de personas con celebraciones sin precedentes en los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Más de 9.017.000 personas acudieron de los FIFA Fan Festival™ de las trece ciudades durante la Copa Mundial de la FIFA™ de este año, la cifra más alta desde 2006

El programa se despidió el domingo 19 de julio con más de 263.972 aficionados siguiendo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en ocho sedes del FIFA Fan Festival™

Las retransmisiones en directo de los 104 partidos se complementaron con música y otras propuestas de entretenimiento y cultura, con actuaciones de grandes artistas como Pitbull, The Chainsmokers, Ludacris y deadmau5

Con el emocionante desenlace de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la victoria de España sobre Argentina, concluyó también una edición histórica del FIFA Fan Festival™, la más ambiciosa hasta la fecha.

Más de nueve millones de personas se dieron cita en el FIFA Fan Festival™ de las trece ciudades sede de Canadá, Estados Unidos y México a lo largo de 39 días, lo que ha convertido a esta edición en la de mayor asistencia desde la Copa Mundial de la FIFA™ de 2006 en Alemania, donde se inició el programa.

La mayor afluencia se registró el 27 de junio, cuando 543.020 personas visitaron las sedes del FIFA Fan Festival™ para vivir la última y trepidante jornada de la fase de grupos.Entre todas las sedes, Ciudad de México registró la cifra acumulada más alta, con 2.570.000 visitantes a lo largo de 36 días de actividad. La celebración culminó el domingo 19 de julio, con motivo de la final entre España y Argentina, con 263.972 aficionados siguiendo el partido en las ocho sedes que permanecían activas.

Mientras que unos siete millones de espectadores presenciaron los partidos en los estadios, el FIFA Fan Festival™ contribuyó a acercar la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a millones de aficionados más y cumplió el objetivo de la FIFA de llevar el torneo mucho más allá de los recintos donde se disputaban los encuentros.

"El FIFA Fan Festival ha vuelto a demostrar el extraordinario poder del fútbol para unir e inspirar a aficionados de todo el mundo, ya que ha creado un ambiente inolvidable al alcance de todos — declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. Queríamos que la edición de 2026 fuera la mayor y más inclusiva expresión del espíritu del FIFA Fan Festival hasta la fecha, y la respuesta de los aficionados demuestra que lo hemos conseguimos con creces. Queremos dar las gracias a todos los aficionados, ciudades sede, voluntarios, artistas y socios que lo han hecho posible: sin ellos, no habría sido lo mismo".

Las escenas de júbilo del domingo pusieron el broche de oro a seis semanas de éxito del mayor FIFA Fan Festival™ de la historia, que se convirtió en el destino imprescindible fuera de los estadios para seguir toda la acción de la Copa Mundial de la FIFA™.

El FIFA Fan Festival™ mejora la experiencia de millones de personas con celebraciones sin precedentes en los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 01:19

El alma de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Desde el emblemático Zócalo de Ciudad de México hasta el Centennial Olympic Park de Atlanta, pasando por el Hastings Park de Vancouver y otras sedes de los tres países anfitriones, cada emplazamiento ofreció una experiencia local propia sin dejar de formar parte del torneo como gran punto de encuentro para los aficionados.

En conjunto, las trece sedes del FIFA Fan Festival™ permanecieron abiertas 348 días (y casi 3.200 horas) durante los 39 días que duró la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se retransmitieron en directo en las sedes del FIFA Fan Festival™, que aportaron su propio sello en cada fase de la competición, con diferentes propuestas de música, entretenimiento y cultura y actividades para los aficionados desde el partido inaugural hasta la final.

El FIFA Fan Festival™ en cifras

La magnitud del programa de 2026 se refleja en una serie de cifras destacadas, muchas de ellas de récord:

9.017.000 visitantes en total

Trece sedes del FIFA Fan Festival™

348 días de funcionamiento en conjunto

Casi 3.200 horas de programación

104 partidos retransmitidos en directo

Más de 873 actuaciones musicales y espectáculos en directo

113 espacios de activación de socios comerciales

Más de 22.332 visitas individuales de medios de comunicación a las sedes

811 millones de reproducciones de vídeo digital generadas por los contenidos del FIFA Fan Festival™

Momentos memorables en las ciudades sede

Aunque las retransmisiones en directo de los partidos fueron el eje central del programa, el FIFA Fan Festival™ ofreció mucho más que fútbol. Más de 873 artistas y grupos musicales actuaron en las trece sedes, entre los que destacaron nombres como Pitbull, The Chainsmokers, Ludacris, deadmau5, Imagine Dragons, Mötley Crüe, Chayanne, Flo Rida, Enrique Iglesias y Nora Fatehi.

Artistas locales, grupos culturales, DJ y músicos de la comunidad contribuyeron también a dar a cada FIFA Fan Festival™ una identidad propia y a mostrar la diversidad de los tres países anfitriones. Cada una de las sedes del FIFA Fan Festival™ reflejó el carácter y la cultura de su ciudad y dejó momentos inolvidables a lo largo de las seis semanas de competición. Estos fueron algunos de los momentos más destacados:

Miles de aficionados acudieron al Countdown Concert del FIFA Fan Festival™ de Toronto en la víspera del torneo, con Nora Fatehi como cabeza de cartel de un evento que incluyó además conciertos en otras tres ciudades sede.

Más de 781.500 aficionados llenaron el Zócalo de Ciudad de México para ver los cinco partidos de su selección en el torneo, con una asistencia media de 285.126 personas en las tres sedes mexicanas durante los encuentros del Tri .

Atlanta presentó uno de los programas de entretenimiento más variados de todo el FIFA Fan Festival™, con músicos tanto internacionales como locales, ópera, orquestas, bandas de música y artistas circenses.

Kansas City registró la entrada de asistentes procedentes de 178 países.

La legendaria banda de rock Mötley Crüe actuó en Vancouver, por cuyo escenario también desfilaron Flo Rida y Kaytranada. Monterrey, por su parte, acogió cinco grandes conciertos encabezados por Imagine Dragons, Enrique Iglesias, Grupo Firme, Chayanne y Carín León.

Los FIFA Fan Festival™ de Dallas, Guadalajara, Houston, Ciudad de México y Filadelfia abrieron sus puertas todas las jornadas del torneo y ofrecieron una amplia variedad de actuaciones, opciones de restauración y productos oficiales.

Las sedes de Miami y Toronto, entre otras, tuvieron que ampliar su programación con más fechas de apertura debido a la gran demanda.

"El FIFA Fan Festival se convirtió en una de las experiencias más representativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 — agregó Infantino—. Brindó a millones de aficionados la oportunidad de vivir el torneo en comunidad aunque no tuvieran entradas para los partidos. La combinación de fútbol en directo, entretenimiento, cultura local y pasión de los aficionados creó un ambiente único en cada una de las ciudades sede, pero compartido por los tres países".

Experiencias más allá de los partidos, diseñadas junto a los socios

Los aficionados pudieron disfrutar en todas las sedes de actividades familiares, retos futbolísticos, apariciones de FIFA Legends, gastronomía y espectáculos locales, productos oficiales y experiencias interactivas, incluidas 113 activaciones de nuestros socios comerciales.

El FIFA Fan Festival™ fue el principal punto de distribución de la Bank of America Fan Band™, de la que se repartieron dos millones de unidades a lo largo del torneo, con aficionados haciendo cola entusiasmados para conseguir la suya.

Coca-Cola encabezó la lista de socios comerciales con activaciones en las trece sedes, mientras que AB InBev, Home Depot y ChargePoint hicieron posible que cada sede contara, de media, con hasta diez espacios para los asistentes.

Coca-Cola, AB InBev, Diageo y Frito-Lay contaron con los derechos exclusivos de venta de alimentos y bebidas en el FIFA Fan Festival™, con un total de 6.327.842 unidades vendidas en todas las categorías. Las ventas de bebidas alcanzaron su máximo el 27 de junio, con 398.810 unidades, coincidiendo con la última jornada de la fase de grupos.

Monterrey fue la ciudad que se mostró más sedienta: en ella se compraron y consumieron el 21 % de todas las bebidas vendidas, que en ocasiones acabaron por los aires para celebrar los goles.

Las tiendas oficiales de la FIFA de cada sede, con una superficie conjunta de más de 9000 m², permitieron a los aficionados hacerse con productos del torneo, de las selecciones y de las ciudades sede, entre otros muchos artículos.

La experiencia llega a todo el mundo

Aficionados de todo el planeta disfrutaron de cuanto ofrecían las distintas sedes. Además, el ambiente del FIFA Fan Festival™ llegó a millones de aficionados más allá de las sedes físicas gracias a la cobertura mediática y a las plataformas digitales de la FIFA.

La verdadera magnitud de esta edición del FIFA Fan Festival™ queda patente en otras cifras relacionadas con las sedes. Hubo más de 130.000 personas acreditadas para trabajar en las trece sedes.

También se acreditó a más de 22.332 representantes de los medios de comunicación para el FIFA Fan Festival™: periodistas, creadores de contenido y otros profesionales que compartieron con el mundo lo que ocurría en las trece sedes.

Mientras millones de asistentes disfrutaban del FIFA Fan Festival™ en persona, las redes sociales permitieron que muchos más fueran partícipes de la fiesta desde cualquier lugar del mundo.

Los contenidos grabados en las sedes del FIFA Fan Festival™ fueron de los más seguidos en los canales de la FIFA dedicados al torneo, con 811 millones de reproducciones acumuladas de los 200 vídeos publicados a lo largo de la competición.

Los vídeos con las reacciones a los partidos desde el FIFA Fan Festival™ generaron una gran interacción en internet, y un clip de los aficionados congregados en Ciudad de México celebrando el gol de Julián Quiñones ante la República de Corea en la fase de grupos se situó entre las diez publicaciones más vistas de todo el torneo.

Un legado duradero

Más allá del récord de asistencia, el FIFA Fan Festival™ contribuyó a transformar parques, plazas públicas y espacios del centro de las ciudades en celebraciones globales del fútbol y de la vida en comunidad.

El programa brindó a artistas, empresas, voluntarios y organizaciones culturales de cada zona la oportunidad de participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y ofreció a residentes y visitantes una forma gratuita o asequible de vivir el torneo en comunidad en un entorno seguro y acogedor.

Las sedes del FIFA Fan Festival™, que ocuparon desde plazas emblemáticas hasta parques junto al mar y puntos de encuentro en el centro de las ciudades, se convirtieron en lugares donde aficionados de distintas selecciones, culturas y generaciones se dieron cita y crearon recuerdos que van mucho más allá de los 104 partidos.