Comienza la cuenta regresiva: falta una semana para que arranque la primera fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26™

El periodo de registro para el sorteo preferente de Visa dará inicio el próximo miércoles 10 de septiembre a las 11:00 ET (17:00 CET)

Los boletos para los partidos de la fase de grupos tendrán un costo inicial de 60 USD

La información sobre las siguientes fases de venta de boletos ya está disponible

Dentro de una semana, los tarjetahabientes Visa que se registren en el sorteo preferente de Visa tendrán la posibilidad de acceder a la primera fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26™. Esta será la primera oportunidad para que los aficionados aseguren su lugar en la edición de la Copa Mundial de la FIFA™ más esperada de todos los tiempos.

Si aún no lo han hecho, las personas interesadas en asistir a este histórico evento deberán crear un FIFA ID en FIFA.com/tickets y registrar su interés. Al completar este paso, recibirán notificaciones sobre las fechas de venta de boletos y los detalles del proceso de compra.

El periodo de registro para el sorteo preferente de Visa estará abierto desde las 11:00 ET (17:00 CET) del miércoles 10 de septiembre hasta las 11:00 ET (17:00 CET) del viernes 19 de septiembre. Gracias al socio oficial de la FIFA en tecnología de pagos, los titulares de tarjetas Visa que cumplan las condiciones podrán ingresar durante este periodo con su FIFA ID para participar en el sorteo (sujeto a términos y condiciones). Como proveedor exclusivo de pagos de la FIFA durante la primera fase de venta, Visa garantiza a los aficionados de todo el mundo que el proceso de compra será rápido y seguro.

"Estamos a diez meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 26™, y nos entusiasma iniciar la primera fase de venta de boletos —señaló Heimo Schirgi, Director General de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™—. Este es un hito importante rumbo a un acontecimiento histórico, y estamos listos para recibir a millones de aficionados en Norteamérica el próximo junio".

"Hoy comienza la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 26, y los titulares de tarjetas Visa tienen la primera oportunidad de dar el primer paso hacia los estadios —afirmó por su parte Frank Cooper III, director de Marketing de Visa—. Nuestra colaboración con la FIFA nos permite brindar a la afición acceso anticipado a boletos y la tranquilidad de contar con un pago seguro y sin complicaciones. El viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 26 empieza aquí, y empieza con Visa".

El sorteo preferente de Visa está sujeto a las Reglas Oficiales del sorteo preferente de Visa disponible en FIFA.com/tickets. Los participantes deben ser mayores de 18 años y no se requiere hacer ninguna compra para registrarse ni para resultar ganador.

En el momento en la que los aficionados se registren para el sorteo preferente de Visa no afecta las probabilidades de quedar seleccionados. Tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre. Se les asignará una fecha y hora para adquirir boletos (sujetos a disponibilidad). El periodo de asignación de horarios dará inicio el 1 de octubre. El hecho de quedar seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado. Una vez iniciada la venta, se ofrecerán boletos para partidos individuales para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo.

La venta dará inicio con boletos para la fase de grupos disponibles desde 60 USD, una opción accesible para vivir el sueño mundialista. En contraste, los asientos más exclusivos para la final del torneo —el enfrentamiento definitivo entre las dos mejores selecciones del mundo para llevarse el emblemático trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 26™ — alcanzarán hasta los 6.730 USD.

Ante la gran demanda prevista, los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26™ se pondrán a la venta en distintas fases. El sorteo preferente de Visa marca el inicio de este proceso. En los próximos meses se abrirán nuevas fases de venta de boletos para que todos los apasionados por el futbol tengan la oportunidad de formar parte de este histórico torneo. Quienes no puedan participar en el sorteo preferente de Visa, no resulten ganadores del sorteo o quieran adquirir más boletos, podrán hacerlo en las siguientes fases de venta.

Las fases adicionales de venta de boletos comenzarán en octubre de este año y se extenderán hasta la final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026:

2.ª fase: sorteo anticipado de boletos previsto del 27 al 31 de octubre. De forma similar a la primera fase, incluirá un periodo de registro y luego un proceso de selección aleatoria. Los ganadores recibirán horarios específicos para comprar boletos (sujetos a disponibilidad) entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

3.ª fase: sorteo por selección aleatoria que iniciará poco después del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™. En esta fase, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos una vez que se conozcan la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos.

Finalmente, en la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada.

El proceso de compra puede variar según la fase de venta, el método de pago y el tipo de paquetes de boletos disponibles. Se espera que, conforme se acerque la Copa Mundial de la FIFA 26™, se pongan a disposición nuevas opciones, como boletos de aficionado (pensados para quienes desean sentarse con otros seguidores del mismo equipo) y boletos condicionales de aficionado (para reservar un asiento en caso de que su selección pase a la fase de eliminación directa).

Asimismo, más adelante este año, la FIFA habilitará una plataforma de reventa oficial en FIFA.com/tickets para que los titulares de boletos tengan una opción segura y confiable. Esta iniciativa busca proteger a la afición contra la reventa no autorizada o ilegal, y está sujeta a las regulaciones federales y locales. En México, los residentes podrán usar la plataforma de Intercambio de boletos de la FIFA.