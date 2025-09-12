Copa Mundial de la FIFA 26™: el sorteo preferente registra más de 1.5 millones de participaciones en 24 horas

Los aficionados de 210 países se inscriben en masa en el sorteo preferente de Visa

El mayor número de solicitudes recibidas corresponde a residentes de Canadá, Estados Unidos, y México

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 11:00 am (hora del este) / 17:00 (hora del Pacífico) del 19 de septiembre

Transcurridas apenas 24 horas de la apertura del plazo de inscripción en el sorteo preferente de Visa para la Copa Mundial de la FIFA 26™, la FIFA ha recibido ya nada menos que 1.5 millones de solicitudes de aficionados de 210 países.

Hasta ahora la mayor demanda corresponde a aficionados ubicados en los siguientes países: Canadá, Estados Unidos y México, seguidos por los de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

"Este gran número de inscripciones recibidas es prueba del enorme entusiasmo que suscita la Copa Mundial de la FIFA 26 en todo el mundo y de hasta qué punto está llamado este torneo a marcar un antes y un después en la historia del fútbol", ha declarado Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

El sorteo preferente de Visa constituye la primera fase de la venta de boletos para el torneo y brinda a los aficionados una primera oportunidad de asegurar su lugar en la edición de la Copa Mundial de la FIFA™ más esperada de todos los tiempos. La hora en que se registren para el sorteo preferente de Visa no afecta a las probabilidades de quedar seleccionados. Quienes no se hayan inscrito aún podrán hacerlo en cualquier momento antes de las 11:00 am (hora del este) / 17:00 (hora del Pacífico) del 19 de septiembre. Tras un proceso de selección aleatoria, a partir del 29 de septiembre los aficionados recibirán una notificación por correo electrónico una vez que los resultados estén disponibles, y se les asignará una fecha y franja horaria para adquirir boletos (según disponibilidad). El periodo de asignación de franjas horarias comenzará el 1 de octubre.

La venta se iniciará con entradas para la fase de grupos disponibles desde 60 USD. Los aficionados podrán adquirir a partir de entonces boletos individuales para los 104 partidos, así como boletos de estadios y boletos de equipos.

Las siguientes fases de venta comenzarán el 1 de octubre. En FIFA.com/tickets puede obtenerse más información sobre el calendario de ventas y los tipos de boletos .

Los aficionados ya pueden comprar paquetes de hospitality que incluyen boletos en FIFA.com/hospitality. Como siempre, la FIFA les recomienda conseguir los boletos a través de FIFA.com/tickets, la fuente oficial y recomendada para la Copa Mundial de la FIFA™. Los paquetes de hospitality y entradas procedentes de canales de venta no oficiales podrían no ser válidos.