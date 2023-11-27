La Copa Mundial de la FIFA 2026™, reconocida como el primer torneo con inclusión sensorial

Se ofrecerán espacios sensoriales en los 16 estadios durante los 104 partidos del Mundial, lo que convierte al torneo en el primero en recibir la certificación de KultureCity por ayudar a que los aficionados con sensibilidad sensorial puedan disfrutar del mayor espectáculo futbolístico del mundo

Todas las salas sensoriales estarán equipadas con televisores Hisense , diseñados para facilitar la relajación y la regulación sensorial

La iniciativa forma parte del compromiso permanente de la FIFA con la inclusión y la responsabilidad social, con servicios de accesibilidad adicionales para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cuando en tres semanas dé comienzo la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los aficionados con necesidades sensoriales disfrutarán de ayuda en todos los partidos disputados en Canadá, México y Estados Unidos, un proyecto que ha convertido a esta edición de la Copa Mundial de la FIFA™ en el primer torneo deportivo en recibir el reconocimiento a la inclusión sensorial de KultureCity, organización sin ánimo de lucro líder en accesibilidad sensorial e inclusión.

En colaboración con Hisense, socio comercial histórico de la FIFA, y bajo el asesoramiento constante de KultureCity, nuevo proveedor oficial de la FIFA, la iniciativa se cimenta en la convicción de la FIFA de que el fútbol debe ser para todos.

"El fútbol une al mundo, y nuestro objetivo es ayudar a que todos puedan participar de este deporte, ya sea como jugador o como aficionado", dijo Heimo Schirgi, director general de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. "Estamos orgullosos de que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sea el primer torneo en la historia en recibir la distinción de inclusión sensorial". Gracias a los recursos ofrecidos, los aficionados con necesidades sensoriales podrán disfrutar del deporte rey en persona en el mejor Mundial hasta la fecha.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ incluirá 104 partidos, que se disputarán a lo largo de 39 días en las 16 ciudades anfitrionas, siendo la inauguración el 11 de junio en Ciudad de México. Por primera vez en la historia del torneo, todos los estadios contarán con espacios sensoriales específicos, gracias a la colaboración entre la FIFA, Hisense y KultureCity.

Según los estudios realizados, se estima que entre el 5 y el 16,5 % de la gente tiene necesidades de procesamiento sensorial. Para aquellos aficionados que padecen sobrecarga sensorial, la intensidad de los acontecimientos deportivos en directo, motivada por el fervor del público, los gritos repentinos y el movimiento continuo, puede hacer que asistir a un partido se convierta en una experiencia indeseable. Esta iniciativa pretende cambiar esta situación, lo que supone una importante evolución en la forma en que los acontecimientos deportivos globales atienden a públicos diversos.

Durante el torneo, los aficionados podrán acceder a una sala sensorial en el interior del recinto del estadio el día del partido. Estos espacios se han diseñado para gente con sobrecarga sensorial, como las personas con autismo, trastorno de estrés postraumático, demencia, ansiedad u otras enfermedades similares, y ofrecen un ambiente acogedor y tranquilo en medio del griterío del público asistente.

Las salas sensoriales, presentadas por Hisense, estarán disponibles en todos los estadios para aquellas personas que tengan su preceptiva entrada. Las 16 sedes tendrán un espacio de tranquilidad reservado para que los aficionados puedan aislarse de la intensidad del partido y regular así su experiencia sensorial. Las salas contarán con una luz tenue, cancelación de ruido, asientos cómodos, objetos táctiles y televisores Hisense con contenidos visuales relajantes. La tecnología avanzada de Hisense presenta imágenes claras y equilibradas diseñadas para facilitar la relajación y la regulación sensorial.

"En Hisense, creemos que la innovación debería servir para mejorar la vida de las personas", expresó Catherine Fang, vicepresidenta de Hisense Group. "Esta colaboración refleja nuestro compromiso con el lema 'Innovating a Brighter Life', y es que la verdadera innovación supone usar la tecnología para fomentar la inclusión y asegurarnos de no dejar a nadie fuera".

Las salas sensoriales estarán ubicadas en el interior de los estadios o en el área de actividades para los aficionados, como parte de la ampliación del espacio. En ocho estadios, ambas opciones estarán disponibles. En todas las ciudades anfitrionas, los aficionados tendrán acceso a uno de estos espacios mientras se disputen los partidos, ya que las necesidades sensoriales pueden surgir en cualquier momento durante el encuentro.

"Creemos que todos los aficionados merecen tener la oportunidad de experimentar la alegría, la energía y la unión que proporciona la Copa Mundial de la FIFA. El hecho de que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ haya sido el primer torneo en recibir el reconocimiento de inclusión sensorial de KultureCity supone un hito sin precedentes para la accesibilidad en competiciones deportivas mundiales", afirmó Uma Srivastava, directora ejecutiva de KultureCity. "Gracias a la colaboración con la FIFA y Hisense, estamos construyendo espacios donde las personas con necesidades sensoriales y sus familias pueden disfrutar al máximo del mayor acontecimiento deportivo del mundo de una forma cómoda, digna e inclusiva".

Durante el torneo, también se repartirán bolsas sensoriales transparentes en los puntos de información para que los aficionados puedan usarlas dentro y fuera de los estadios, lo que permitirá que familias al completo tengan acceso a recursos que mejoren su experiencia incluso después del pitido final.

KultureCity ha trabajado también con la FIFA en la elaboración de guías de las sedes, conocidas como “historias sociales”, disponibles en distintos idiomas y muy útiles para preparar la experiencia antes de llegar al estadio. Estas herramientas ayudarán a las personas con sobrecarga sensorial y a sus familias a entender mejor qué se encontrarán el día del partido y a reducir la ansiedad, lo cual creará un clima más acogedor e inclusivo para todos los aficionados. Encontrarán más información al respecto en KultureCity.org.

Además, Hisense se sumará a la campaña “Make the Nevers Possible” de KultureCity repartiendo entradas de regalo en las ciudades anfitrionas a las familias con necesidades sensoriales que, de otra forma, no habrían podido asistir a los partidos.

El compromiso permanente de la FIFA con la inclusión

Esta iniciativa forma parte del compromiso permanente de la FIFA con la inclusión y la responsabilidad social, con servicios de accesibilidad adicionales para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre estos servicios se incluye personal cualificado para ayudar al público con sobrecarga sensorial, así como apoyo para los aficionados con otras necesidades de accesibilidad.

La edición de este año será la primera en contar con servicios de interpretación en lengua de signos en directo en todos los partidos. Las retransmisiones estarán disponibles tanto para los aficionados que hayan acudido al estadio como para aquellos que sigan el partido desde otro lugar.