Se dan a conocer nuevas incorporaciones al cartel de las ceremonias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Los Ángeles

El dúo Dan + Shay interpretará el himno nacional estadounidense, junto con Purahei Soul, que cantará el himno de Paraguay

Jason Sudeikis, actor y cómico estadounidense, dará la bienvenida al torneo como embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Además de los anteriores, también estarán presentes Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla

En el partido inaugural de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el dúo Dan + Shay y Purahei Soul interpretarán los himnos nacionales de las selecciones participantes en el Estadio Los Ángeles durante la ceremonia previa al encuentro. La celebración también contará con la participación de Jason Sudeikis, embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que dará la bienvenida a los aficionados a Los Ángeles y rendirá homenaje al espíritu unificador del fútbol en el mayor escenario del planeta.

Dan + Shay interpretarán el himno nacional de los anfitriones, mientras que Purahei Soul se encargará del himno de Paraguay, a fin de generar un momento cargado de emoción antes del inicio del encuentro el viernes 12 de junio. La interpretación de los himnos y la presencia del embajador formarán parte de las ceremonias repletas de estrellas que tendrán lugar en el Estadio Los Ángeles. La celebración reflejará la magnitud, la ambición y la influencia cultural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que contará con la participación de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Los aficionados presentes en el estadio desempeñarán un papel activo en la ceremonia inaugural, que comenzará a las 16:30 h (hora local), por lo que los seguidores deberán organizarse para llegar con suficiente antelación. El recinto abrirá sus puertas cuatro horas antes del inicio del encuentro y ofrecerá un amplio abanico de experiencias, como activaciones exclusivas, premios y entretenimiento prepartido.