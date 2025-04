Cada ciudad anfitriona del Mundial de Clubes FIFA 2025™ recibirá un millón de USD de parte de la FIFA como compromiso con el legado

Se beneficiarán todas las sedes: Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Filadelfia, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York Nueva Jersey, Orlando, Seattle y Washington D. C.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha anunciado una contribución total para el legado de once millones de USD

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado que el organismo rector del fútbol hará una contribución para el legado de un millón de USD a cada una de las once ciudades que albergarán partidos en el próximo Mundial de Clubes FIFA 2025™ . De este modo, se garantizará que la repercusión de esta innovadora competición internacional perdure muchos años.

"Nos tomamos muy en serio nuestra labor social, por eso estamos en proceso de constituir la Fundación FIFA Estados Unidos — ha afirmado Gianni Infantino—. Asimismo, y en el marco del legado del Mundial de Clubes FIFA en Estados Unidos, vamos a contribuir con un millón de dólares a cada una de las once ciudades que albergarán partidos, a fin de respaldar proyectos sociales en el ámbito local. Con ello se pretende instalar minicampos y organizar actividades relacionadas con el fútbol para niños en las zonas de cada ciudad donde resulte más pertinente. Así, garantizaremos que la repercusión de esta innovadora competición internacional perdure muchos años".

El presidente de la FIFA, que se encuentra en estos momentos de visita por varias de las sedes del torneo y está reuniéndose con grupos de interés locales de todas las áreas de la comunidad futbolística, añadió lo siguiente: "Es un símbolo y una señal de nuestro deseo de contribuir a la comunidad, porque una de las cosas que me llaman la atención en Norteamérica es que no existen suficientes instalaciones para jugar al fútbol en un entorno adecuado, y esto es algo que debe cambiar. Por eso, nos vemos en la obligación de aportar nuestro granito de arena y ayudar en la construcción de recintos en las zonas más indicadas de Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Filadelfia, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York Nueva Jersey, Orlando, Seattle y Washington, D. C. Es nuestra responsabilidad y espero que muchos se sumen a nuestra causa".