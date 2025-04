Gianni Infantino muestra su orgullo por "recibir al mundo en Estados Unidos" durante el Mundial de Clubes FIFA 2025™

La edición inaugural de la nueva competición puntera de clubes de la FIFA concitará la atención de todo el planeta del 14 de junio al 13 de julio de 2025. Los 32 mejores clubes del mundo procedentes de las seis confederaciones competirán en doce estadios de once ciudades estadounidenses por coronarse como el primer campeón del Mundial de Clubes de la FIFA™ de la historia. Se espera que millones de aficionados de todo el planeta asistan a los 63 partidos de una competición cuya clasificación se basa en méritos deportivos, y que miles de millones más la sigan desde sus casas.

"Tras la lucha entre los 32 mejores clubes del mundo conoceremos cuál de ellos es el mejor, por primera vez en la historia. Estos 32 equipos proceden de 20 países e integran jugadores de 86 nacionalidades distintas. Vamos a recibir al mundo en los Estados Unidos, en once sedes y en doce maravillosos estadios. Recibiremos al mundo aquí, en Pasadena, en Los Ángeles, y para mí, como presidente de la FIFA, estar aquí ante ustedes, en su compañía, supone un orgullo inmenso".

Next

Un poco antes, el presidente de la FIFA fue entrevistado en el noticiero matutino Good Day LA de FOX 11 y en la tertulia deportiva The Herd with Colin Cowherd. Infantino mostró el nuevo trofeo del Mundial de Clubes FIFA™ que recibirá el campeón del torneo, un trofeo diseñado por el organismo rector del fútbol mundial y elaborado por la joyería de lujo Tiffany & Co. Asimismo, habló del efecto transformador que tendrá el torneo en el fútbol estadounidense.