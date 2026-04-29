El Consejo de la FIFA aumenta la asignación económica a las 48 federaciones miembro participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las contribuciones económicas a las federaciones miembro participantes aumentan a una cifra récord de casi 900 millones de USD para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En la Copa Mundial de la FIFA™ se sancionará con tarjeta roja a los jugadores que abandonen el terreno de juego y se tapen la boca

El Afghan Women United podrá participar en competiciones de la FIFA

Debido al éxito comercial del emblemático torneo de fútbol masculino de la FIFA, el Consejo de la FIFA acordó incrementar los recursos que se distribuirán entre las 48 selecciones participantes un 15 % más, lo que arroja una cifra total de 871 millones. Este es el desglose del aumento:

Subvención de preparación : un aumento de 1.5 millones a 2.5 millones de USD.

Premio por la clasificación: un aumento de 9 millones a 10 millones de USD.

Contribuciones adicionales: subvenciones para sufragar los costes de los miembros de las delegaciones y un aumento de la asignación de entradas para los equipos, con un valor total superior a 16 millones de USD.

El balance de ingresos se seguirá redistribuyendo en el fútbol mundial en beneficio de las 211 federaciones miembro de la FIFA y a través de ellas.

El Consejo de la FIFA aumenta la asignación económica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 02:01

"Para la FIFA es un orgullo gozar de la mejor situación financiera de su historia, lo que nos permite brindar ayudas sin precedentes a todas las federaciones miembro. Este es un ejemplo más de cómo se reinvierten los recursos de la FIFA en el fútbol", explicó el presidente de la FIFA.

El Afghan Women United participará en competiciones de la FIFA Con base en la creación del Afghan Women United y su consiguiente estreno en la competición FIFA Unites: torneo femenino 2025™, el Consejo de la FIFA acordó modificar el Reglamento de Gobernanza de la FIFA para permitir la participación del equipo en competiciones oficiales de la FIFA.

"Estamos muy orgullosos de la hermosa andadura que emprendimos con la creación del Afghan Women United. Mediante esta iniciativa buscamos ayudar a este equipo y a toda federación miembro de la FIFA que no pueda inscribir a una selección nacional o equipo representante en una competición de la FIFA a dar el siguiente paso, en colaboración con la confederación correspondiente", señaló el presidente de la FIFA.

Enmiendas en las disposiciones sobre tarjetas amarillas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Puesto que la competición incorpora un formato ampliado con una ronda más en la fase eliminatoria, el Consejo de la FIFA confirmó una enmienda al Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según la cual, en la fase final de la competición, se anularán las tarjetas amarillas después de la fase de grupos y de cuartos de final.

Se aprueba la aplicación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de los cambios en las Reglas de Juego

El Consejo de la FIFA aprobó la aplicación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de dos cambios en las Reglas de Juego en casos en los que los jugadores abandonen el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro y cuando se tapen la boca al encararse a los adversarios, tal y como se dispuso en la reunión especial del IFAB.

Otros asuntos

El Consejo de la FIFA nombró a Armenia y Georgia anfitriones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2029™. Asimismo, el Consejo de la FIFA confirmó el nombramiento de Estados Unidos, concretamente de Miami, como anfitrión de la fase final de la edición de 2027 de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™, que se celebrará del 27 al 31 de enero del año que viene. También se aprobó el reglamento de dicha competición. Por otro lado, se confirmó que la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026™, que organizará Catar, se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre de este año.

Se incluyeron las siguientes fechas de competiciones en el calendario internacional masculino: Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027 del 7 de enero al 5 de febrero de 2027; Copa Oro de la Concacaf 2027 del 19 de junio al 11 de julio de 2027; Copa Africana de Naciones de la CAF 2027, del 19 de junio al 17 de julio de 2027.

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De conformidad con los Estatutos de la FIFA y los reglamentos aplicables, se confirmó que las elecciones presidenciales de la FIFA para el mandato de 2027-2031 tendrán lugar durante el 77.º Congreso de la FIFA, previsto para 2027. El periodo electoral comenzará el 30 de abril de 2026.