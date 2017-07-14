Un precoz goleador y otro brasileño en París

Un lugar de moda para los brasileños

Tristeza argentina y alegría zambiana

¡Sin goles de penal en Brasil!

30 brasileños han pasado por el París Saint-Germain en los apenas 47 años transcurridos desde la fundación del club, tras el fichaje del último de ellos, Dani Alves. El PSG se creó únicamente 52 días después de que la Canarinha** ganase la Copa Mundial de la FIFA México 1970™ e incorporase al primero —Joel, integrante de aquella selección— al año siguiente. El Marsella es el segundo equipo francés que más ha tenido, 28, a pesar de sus 118 años y de fichar en 1936 a su primer brasileño, Jaguaré, un guardameta lanzador de penales.

22 goles en 14 partidos es la sensacional racha que atraviesa Dragan Boskovic. Tan sólo dos jugadores en la historia han conseguido más tantos —28— en una campaña de la T**1 tailandesa que el delantero montenegrino, internacional en una ocasión. Si marca otras siete dianas en los once partidos que le quedan al Bangkok United igualaría el récord actual, los 33 de Diogo con el Buriram United en 2015.

16 años y 247 días es la edad a la que Alphonso Davies se convirtió en el anotador más joven de la historia de la selección canadiense y de la Copa Oro de la CONCACAF, contra la Guayana Francesa. Después de que Dejan Jakovic terminase con la sequía goleadora de los Canucks en el certamen, que duraba seis años, la joven promesa del Whitecaps de Vancouver firmó un doblete con el que pasó a ser el primer futbolista nacido este siglo que ve puerta en un gran torneo internacional.

14 partidos después de su último triunfo, el Nakambala Leopards por fin volvió a ganar, al imponerse por 1-0 al Mufulira Wanderers en la Superliga zambiana. Con todo, los Sugar Boys suman 18 encuentros sin perforar más de una vez la meta contraria.

4 goles: es la diferencia por la que perdió Huracán ante Libertad, y que iguala la peor derrota sufrida en casa por un equipo argentino en una prueba de la CONMEBOL. Óscar Cardozo, flamante fichaje de Libertad, y Santiago Salcedo, que ya lleva siete realizaciones en cinco partidos, firmaron sendos dobletes en el 5-1 de los suyos. Un Cruzeiro que tenía en sus filas a André Luiz, Cris, Valdo y Alex Alves había endosado antes un 4-0 a Racing en Avellaneda en la Copa Mercosur de 1999.

4 tantos en un partido de la NASL fueron los que hizo Stéfano Pinho, segundo jugador que lo consigue. Su equipo, el Miami FC, venció así al San Francisco Deltas por 7-0, la segunda victoria más abultada de la historia de la competición, tras el inapelable 8-0 de San Antonio Scorpions sobre Carolina RailHawks de 2012, y los hombres de Alessandro Nesta se adjudicaron el título de la temporada de primavera estadounidense.

2 segundos quedaban del tiempo añadido de la segunda parte cuando un gol del delantero del Manchester City Lukas Nmecha —un taconazo de espaldas a la portería idéntico al de David Villa contra Australia en Brasil 2014— clasificó a Inglaterra en la final del Campeonato Sub-19 de la UEFA y eliminó a la República Checa.