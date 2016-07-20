Pirlomanía en Nueva York

Una perla alemana, dos venerables reliquias italianas y un colombiano en racha protagonizan el último repaso estadístico de FIFA.comjunto con un equipo estadounidense en contra de toda lógica y una final que nadie esperaba en Sudamérica.

53

años después de que Boca Juniors perdiese por última vez los dos partidos de una eliminatoria de la Copa Libertadores –contra el poderoso Santos de Pelé en la final de 1963–, el equipo xeneize sufrió otra doble derrota contra el rival más insospechado. Independiente del Valle nunca ha ganado un título importante, y apenas subió a la primera división ecuatoriana por primera vez en 2010. Sin embargo, tras su remontada en casa contra los hombres de Guillermo Barros Schelotto (2-1), el conjunto de Sangolquí se convirtió en el primer equipo ecuatoriano en imponerse a domicilio a Boca en la competición.

Tras ese sorprendente 2-3, la final de la Copa Libertadores no contará con ningún club argentino ni brasileño por primera vez desde que, hace 25 años, se enfrentaron el Colo-Colo chileno y el Olimpia paraguayo.

23

goles en 24 encuentros lleva marcados Miguel Borja en 2016. El joven delantero, que disputó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2013, empezó metiendo 19 con el Cortuluá en el Apertura colombiano, con lo que batió el récord de Jackson Martínez de goles en una sola campaña liguera con su actual formato (implantado en 2002). Posteriormente, el Atlético Nacional fichó a Borja, que firmó 4 dianas en sus 2 primeros encuentros, dando a los Verdolagas un triunfo global por 4-1 sobre el São Paulo en la semifinal a doble partido de la Copa Libertadores. Así, el equipo colombiano disputará la final por primera vez desde 1995 y, tras su 2-2 en casa del domingo contra el Deportes Tolima, encadena 11 partidos invicto en todas las competiciones.

68

años tiene Giampiero Ventura, que este lunes se convirtió en el segundo entrenador de más edad en tomar las riendas de Italia. Fulvio Bernardini tenía 69 años cuando ocupó el puesto en 1974, pero sólo duró 6 encuentros, por lo que Ventura se convertirá en el seleccionador más veterano de la Nazionale si aguanta poco más de 11 meses de sus dos años de contrato. En caso de que Ventura entrene en Rusia 2018 –y nadie mayor que él lo haga–, superará a su compatriota Cesare Maldini, que tenía 70 años y 131 días en su último partido con Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002™, donde la Albirroja cayó ante Alemania en octavos de final.

En aquel momento Maldini se convirtió en el segundo técnico de mayor edad en dirigir un equipo en un Mundial, sólo por detrás del alemán Otto Rehhagel, que tenía 71 años y 317 días cuando dirigió por última vez a Grecia en Sudáfrica 2010.

7

jugadores de Islandia han visto recompensadas sus admirables gestas en la Eurocopa 2016 con sendos traspasos a las dos semanas de volver de Francia. Hannes Halldorsson, Hjortur Hermannsson, Johann Berg Gudmundsson, Runar Sigurjonsson, Hordur Magnusson, Arnor Traustason y Ari Skulason han recalado en las filas de Randers, Brondby, Burnley, Grasshoppers, Bristol City, Rapid de Viena y Lokeren, respectivamente.

15

ediciones del Campeonato de Europa sub-19 han hecho falta para registrar un triplete goleador de un jugador que acabó perdiendo el partido. Con su hat trick del jueves, Philipp Ochs no pudo impedir la derrota por 3-4 de Alemania ante Portugal, que se convirtió en el tercer país europeo –tras España e Inglaterra– en alcanzar la decena de participaciones en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA (Alemania será el cuarto si este jueves consigue ganarse su presencia en Corea 2017 en su eliminatoria de repesca contra Países Bajos).

Desde que el antiguo Europeo sub-18 pasó a ser sub-19 en 2002, los únicos jugadores que han marcado tres tantos en un partido que no ganó su selección son el turco Ilhan Parlak (en un 4-4 ante Portugal en 2006) y el español Jesé (en un 3-3 seis años después… ¡también contra Portugal!).

26

millones de libras de beneficio ha sacado el Leicester City por N’Golo Kanté en menos de 12 meses, según varias informaciones. Los Zorros pagaron 5,6 millones de £ al Caen por el medio centro defensivo, y acaban de venderlo al Chelsea por unos 32 millones.

0

jugadores han visto vendidas más réplicas de su camiseta de la MLS que Andrea Pirlo con el New York City FC, tras haber superado a Clint Dempsey (Seattle Sounders). A ambas figuras les siguen, por este orden, David Villa, Jordan Morris y Steven Gerrard.

9

jugadores apenas, increíblemente, necesitó el domingo el San José Earthquakes para registrar su primera victoria en nueve partidos. El equipo de Dominic Kinnear ganaba 1-0 cuando perdió a Aníbal Godoy por una tarjeta roja a los 42 minutos. Casi al instante, dos ex jugadores del Quakes –Steven Beitashour dio el pase y Justin Morrow marcó– se aliaron para empatar para el Toronto FC. Al poco de la reanudación, el San José se quedó con otro hombre menos por la expulsión de Alberto Quintero, pero en el minuto 70, el internacional jamaicano Simon Dawkins logró marcar el gol de la victoria, desatando una gran celebración en las gradas del Avaya Stadium.