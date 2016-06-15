Trigoleador desde la banca

Actualmente hay dos grandes competiciones en marcha: una en Francia y otra en Estados Unidos. Por tanto, la última semana arroja abundantes estadísticas para que FIFA.com las saque a la luz y tú las disfrutes.

57

años después de que Paulinho Valentim se convirtiese en el primer suplente en firmar un hat trick en la Copa América, Lionel Messi se erigió en el segundo. En 1959, al delantero brasileño le concedieron 45 minutos de juego contra Uruguay en el Monumental, y los aprovechó para revertir un gol adverso hacia un triunfo por 3-1; mientras que el número 10 de Argentina sólo jugó 29 minutos en el Soldier Field de Chicago, en su regreso de una lesión. El golazo que firmó Messi en el segundo fue el primer libre directo que la Albiceleste convertía en esta competición desde el logrado por Juan Román Riquelme en 2007. Casualmente, ese mismo viernes, Jhasmani Campos puso fin a una racha aún más larga de Bolivia sin marcar de falta en la Copa América (el último había sido Erwin Sánchez en 1999).

40

años y 74 días es la edad con la que el portero de Hungría, Gabor Kiraly, superó a Lothar Matthaeus para convertirse en el jugador más ‘viejo’ en la historia de la Eurocopa.

31

años llevaba Brasil sin perder contra Perú hasta que la Blanquirroja dio la gran campanada el domingo, haciendo que la Seleção cayese en la fase de grupos de la Copa América sólo por segunda vez. Desde que un solitario gol de Julio César Uribe rubricase un triunfo por 1-0 contra Éder, Bebeto, Careca y compañía en Brasilia en 1985, Perú había acumulado 16 encuentros sin vencer a la Canarinha. Tras su contundente 7-1 a Haití, era de esperar que Brasil ampliase esa racha, pero el tanto de Raúl Ruidíaz clasificó a Perú en detrimento de su rival.

Desde que la competición adoptó un formato con fase de grupos en 1975, los brasileños sólo habían quedado fuera de la fase de eliminatorias en otra ocasión. Curiosamente, Dunga estuvo sentado en el banquillo en ambas ocasiones: como suplente en 1987 y como seleccionador esta vez. La eliminación ha desembocado en su segunda destitución al frente de la Seleção.

31

años y 169 días es el promedio de edad que convirtió al once inicial de Italia contra Bélgica en el más veterano en la historia de la Eurocopa.

13

partidos invicta en la Eurocopa es el récord que estableció España el lunes. Desde que perdió por 1-0 ante Portugal en 2004 –un resultado que la mandó a casa tras la primera fase–, la Roja encadena 10 victorias y 3 empates en la fase final continental. Con su 1-0 a la República Checa en su primer compromiso en Francia 2016, los españoles obtuvieron su octava victoria consecutiva –y su octavo encuentro seguido sin ver perforada su portería– en partidos oficiales. La titularidad de David de Gea supuso que España iniciase, por primera vez desde la Eurocopa 2000, un gran torneo de selecciones sin Iker Casillas bajo palos.

5

partidos sin ganar en la Copa América es la mala racha que acumuló la selección más laureada de la competición (con 15 títulos) por primera vez en sus 100 años de existencia. Tras no haber logrado imponerse en ninguno de sus tres últimos encuentros en 2015, Uruguay perdió sus dos primeros partidos en Estados Unidos –ante México y Venezuela–; lo que condenó a la Celeste a caer en la fase de grupos por primera vez desde 1997. Durante el torneo, Maxi Pereira, con 114 internacionalidades, se ha convertido en el uruguayo que más veces ha vestido la celeste, por delante de Diego Forlán (112) y de Diego Godín, que ante Jamaica firmó su partido 100º.

1

solo jugador ha alcanzado o superado la decena de disparos en un partido de la Eurocopa desde 1980; y lo ha hecho en dos ocasiones. En 2012, Cristiano Ronaldo marcó 2 goles en sus 12 tiros a puerta contra Países Bajos. Este martes, no obstante, sus 10 intentonas no obtuvieron recompensa e Islandia sumó su primer punto en su debut en una gran competición –casi 70 años después de su primer encuentro oficial–. Cristiano sí logró igualar a Luis Figo como el jugador que más veces ha sido internacional con Portugal (127), pero perdió su condición de jugador luso más joven en una gran cita cuando Renato Sanches, con 18 años y 301 días de edad, saltó al campo en el segundo periodo.

