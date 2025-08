Diacre y Chan, formación y mucho más

“Dialogamos mucho, y le hago muchas preguntas a Corinne sobre la forma de dirigir al equipo. Todavía me falta experiencia, particularmente en el ámbito de la dirección. El trabajo con una selección es completamente diferente al de con un club ”, añade.

“Lo interesante es que no necesitamos vernos para dialogar”, apunta Diacre. “ Nos comunicamos mucho por Whatsapp . Nos envíamos pequeños mensajes, nos hacemos pequeñas preguntas, y lo hacemos muy regularmente. Más allá de lo que nos pide la FIFA, nos concedemos otras cosas extra de forma mucho más regular. Tengo la impresión de que, más allá de tener una hora hablando tranquilamente de tácticas, dialogamos mucho más y más regularmente ”.

“Es una buena idea”, concede la francesa. “Cuando la FIFA me propuso esta función, me puse en la piel de la aprendiz más que en el de la mentora. Me dije a mí misma que es algo que podríamos haber apreciado cuando iniciamos nuestra carrera de entrenadora, el tener a un formador de alto nivel, con una experiencia súper enriquecedora para intercambiar impresiones”.