Sorensen: "Debemos ir pensando en el título"

Nicoline Sorensen ha brillado con Dinamarca en la fase previa de la Eurocopa

La joven delantera también está destacando ahora en la WSL con el Everton

Habla de ese fichaje y explica por qué Pernille Harder es “la mejor del mundo”

Aunque la joven danesa Nicoline Sorensen sea relativamente una recién llegada a la élite del fútbol, dos partidos memorables en cuatro días han dejado claro no solo que ha alcanzado lo más alto, sino que pretende mantenerse en la cumbre.

El primero de esos encuentros fue el disputado en Empoli, donde encarriló la clasificación de Dinamarca para el Campeonato de Europa Femenino de la UEFA con un gol tempranero —y nada menos que de saque de esquina— ante Italia, a la que las escandinavas infligirían de paso su primera derrota en casa en más de cinco años. Pero ¿había tirado a puerta?

“¡No es la primera persona que me lo pregunta!”, dice riéndose a FIFA.com. “Lo único que puedo decir es que apunté a la zona del primer palo. También estoy orgullosa del gol por la importancia que tuvo, nos permitió asentarnos en la cancha. Y a partir de ahí hicimos uno de los mejores partidos que he visto de una selección danesa”.

Los festejos que siguieron estuvieron a la altura del logro de las danesas, del extraordinario juego que practicaron y de la categoría de sus adversarias.

“En las fotografías llevo un gorro de Dinamarca”, señala Sorensen, riéndose de nuevo. “Nos gusta divertirnos, y esa noche nos divertimos mucho, eso seguro”.

“Ha sido el mejor momento de mi carrera hasta la fecha. Ya llevo varios años en la selección, pero nunca había conseguido tanto como en los últimos tiempos. Es estupendo formar parte de un equipo que ha logrado algo especial”.

Sin embargo, por muy felices y justificadas que fuesen las celebraciones de Dinamarca, Sorensen, de 23 años, no pudo permitirse prolongar la fiesta ni dejarse llevar por la alegría, ya que debía centrarse en la segunda parte del importantísimo doble compromiso que tenía esos días: la final de la FA Women’s Cup, en Wembley.

De este modo, a continuación tuvo que afrontar ciento veinte agotadores minutos en el imponente recinto, y aunque Sorensen y el Everton se habían preparado bien, acabaron siendo superados por el cuadro estelar del Manchester City.

“Aquella semana fue una locura. Extenuante, pero también asombrosa. No la olvidaré nunca”, recuerda. “El resultado de Wembley al final no fue el que queríamos, pero toda la experiencia, todo lo que rodeó al partido, fue sencillamente increíble. Terminé la semana sintiéndome muy agradecida por ser futbolista”.

Para Sorensen, máxima goleadora y mejor jugadora del año de la división de honor danesa la temporada pasada, la experiencia confirmó asimismo que fichar por el club de Merseyside había sido una decisión acertada.

“En el Everton se daban todas las condiciones —la entidad, el cuerpo técnico y el personal, las ambiciones— para hacerme sentir que era el club adecuado”, apunta.

“Además, creo que si se le pregunta a cualquier jugadora del mundo en qué liga le gustaría competir, diría que la WSL. Es un torneo muy emocionante y, por el nivel de las jugadoras, el sitio perfecto para ponerse a prueba y mejorar”.

“Me alegro mucho de estar aquí y de formar parte de un club que ambiciona pelear en la parte alta de la tabla, aspirando a ganar títulos y a estar en los puestos de la Liga de Campeones”.

Nicoline Sorensen

Edad: 23 años

Posición preferida: Aunque se desempeña en varios puestos ofensivos, prefiere actuar como extrema. “Así puedo llevar el balón y encarar a las defensas en acciones de una contra una”.

Curiosidad: La artillera es una de las dos danesas del Everton, ya que comparte vestuario con Rikke Sevecke, también internacional. “Rikke y yo somos amigas desde los 14 años”, afirma Sorensen. “Pasamos juntas por todas las categorías inferiores de la selección”.

El Chelsea, actual campeón, es en estos momentos el modelo en el que se fijan el Everton y otros equipos aspirantes al título en Inglaterra. Y la formación londinense, que dirige Emma Hayes, ha tenido este año un refuerzo especial: Pernille Harder. Sorensen, como es lógico, conoce muy bien a la capitana de la selección danesa y está convencida de que merece llevarse el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, al que es candidata.

“En mi opinión es la mejor del mundo, yo diría que lleva ya dos años estando a ese nivel, en realidad”, dice la figura del Everton. “Todo el mundo pudo ver su calidad en la última Eurocopa , desde entonces no ha dejado de progresar y ahora está a otro nivel”.

Aun así, Harder no pudo exhibir su calidad en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™, tras la derrota de su país en la repesca ante los Países Bajos, futuro finalista. Pese a todo, con su gran estrella y capitana ahora al frente de un conjunto potente y rejuvenecido, Sorensen es optimista en cuanto a las posibilidades de las suyas en la cita continental del año que viene.

“Creo que podemos volver a conseguir una medalla”, pronostica. “El fútbol femenino ha progresado mucho en los últimos años y creo que ahora en Europa hay muchas selecciones que tienen un nivel alto similar. Debemos ir al torneo pensando en competir por el título, sin duda”.