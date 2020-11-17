Renan Lodi: "¡Prácticamente soy un atacante más de Brasil!"

Renan Lodi habla del duelo clasificatorio de Brasil ante Uruguay de Catar 2022

Recuerda ver llorar a su padre cuando la Seleção cayó en Sudáfrica 2010

Alaba a sus compañeros del Atlético de Madrid Luis Suárez y João Félix

“Tan solo Lodi inquietó a la ordenada defensa de Venezuela”, escribió Marca tras la victoria por 1-0 lograda por la Seleção sobre Venezuela este viernes. “De las botas del lateral brotaron las tres únicas ocasiones de Brasil” en la primera parte del choque.

Sin embargo, y aunque el diario deportivo español pudiese dar a entender que se trataba de un atacante, el futbolista cuya actuación destacó de ese modo era un lateral izquierdo. Renan Lodi resultó la principal chispa de los suyos en el vacío creado por la ausencia de Neymar y fue elegido mejor jugador del encuentro por varias publicaciones, algo que hace 18 meses habría parecido impensable.

El jugador, oriundo de Serrana, nunca había sido internacional con su país, y antes de su fichaje por el Atlético de Madrid militó en el Atlético Paranaense. Ahora se ha consolidado como titular en el lateral izquierdo del combinado brasileño, y ha recibido innumerables elogios: “un fenómeno” (Filipe Luís), “un talento maravilloso” (palabras del legendario Júnior) y “un futbolista que lo tiene todo” (Diego Simeone).

FIFA.com ha entrevistado a Renan Lodi, de 22 años, quien nos habla de la meteórica progresión que está registrando su carrera, del duelo de Brasil ante Uruguay en la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, de Luis Suárez, de João Félix y de las opciones del Atlético de Madrid de ganar La Liga esta temporada, además de contarnos quiénes son, en su opinión, los mejores laterales izquierdos del planeta.

La mayoría de sus compañeros han pasado por las categorías inferiores de la selección brasileña, pero usted no. ¿Qué sintió al ser convocado por la absoluta el año pasado?

Jugué en todas las categorías inferiores del Atlético Paranaense y siempre había soñado con una llamada de la Seleção, sub-15, sub-17, sub-20 y absoluta. Siempre que había convocatorias de las categorías inferiores de la Seleção me ilusionaba mucho, y luego me ponía muy triste al ver que no estaba en la lista, pero nunca cejé en mi empeño de llegar a ser profesional con el Atlético Paranaense y, Dios mediante, llegar a la Seleção absoluta. Estoy disfrutando todo lo que puedo, y también quiero jugar lo mejor posible con mi club para poder seguir siendo convocado.

Hace 13 meses ni siquiera había figurado nunca en una convocatoria de Brasil y ahora es el lateral izquierdo titular. ¿Cómo se siente?

Es una sensación de inmenso orgullo. Uno piensa en todos los jugadores que soñaban con esto, futbolistas y otra gente. Me encanta vestir los colores de Brasil. Procuro aprender todo lo que puedo de todos los jugadores y técnicos. Me siento muy orgulloso de estar aquí y estoy disfrutando cada segundo.

Ha dado tres asistencias en seis partidos con Brasil. ¿Tite lo anima a subir?

¡Prácticamente soy un atacante más! (risas) Con la Seleção tengo más libertad para atacar, no es como en el club. Me gusta mucho. Tite me pide que suba, sí, aunque sin desatender mis responsabilidades defensivas.

¿Está satisfecho con el inicio de Brasil en las Eliminatorias a Catar 2022?

Estamos muy contentos. El ambiente que hay en el plantel es increíble, no hay absolutamente ningún detalle negativo que comentar, todos los jugadores quieren ayudarse los unos a los otros. Estamos muy satisfechos con los tres primeros resultados, un pleno de nueve puntos. Pero nos espera un partido importante contra Uruguay, y queremos más. Aspiramos a rendir a un buen nivel y a seguir sumando puntos.

¿Qué opina de la actual selección uruguaya?

Está muy bien organizada, es muy difícil doblegarla. Lo da todo del primer al último minuto, eso hace que el ritmo sea intenso y rápido. Tiene jugadores excelentes. Suárez es baja por COVID y para ellos es un revés importante, pero tienen otros grandes jugadores en ataque. Va a ser una prueba muy complicada para nosotros, aunque iremos con confianza, estamos bien preparados y vamos a darlo todo para conseguir los puntos.

¿Ha hablado del partido con Suárez?

Hicimos alguna broma en el Atlético. Se metió conmigo y yo con él. Me dijo que iba a marcarme, neutralizarme, y que iban a ganar ellos. Yo contesté con algo parecido, fue muy divertido.

¿Cual es el recuerdo del Mundial que más presente tiene de su infancia?

No lo olvidaré nunca. Lo estábamos viendo en casa, íbamos ganando contra los Países Bajos y acabamos siendo eliminados. Mi padre se puso a llorar, a mí se me hizo duro verlo. Lo recuerdo como si fuese ayer.

¿Qué laterales izquierdos le han hecho disfrutar más?

Roberto Carlos era un jugador magnífico, pero no llegué a verlo mucho, porque yo era muy pequeño. Me gustan mucho Filipe Luís, y Alex Sandro, al que sigo mucho, por cómo defiende y por la lectura que tiene del juego. Y también Marcelo.

¿A quién considera usted el mejor lateral izquierdo del mundo actualmente?

[Andy] Robertson, del Liverpool, y Alphonso Davies, del Bayern de Múnich, son jugadores extraordinarios. Davies es aún más joven que yo, y Robertson todavía es joven. Son grandísimos jugadores y tienen un potencial enorme.

¿Puede ganar La Liga el Atlético de Madrid esta temporada?

Sí. Las cosas están yendo muy bien, tenemos un plantel muy potente. La Liga es un campeonato complicadísimo de ganar. La clasificación está patas arriba, los favoritos se han dejado puntos. Nosotros somos terceros, hemos jugado dos partidos menos que los equipos de delante y nos estamos esforzando por hacer una gran campaña.

¿Qué opina de Suárez?

Es todo un bromista, muy divertido. También se esfuerza al máximo para ayudar a todo el mundo en el día a día. Yo procuro aprender todo lo posible el tiempo que paso con él, porque no hay palabras para describirlo. Es potente, tiene muchísima calidad y va bien de las dos piernas. Es un jugador magnífico y una baza enorme para nuestro club.

¿Y de João Félix?