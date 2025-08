Regreso de argentinos y brasileños

A partir de este martes 25 de febrero, estarán en todas partes. Tras una semana de descanso, el contingente de clubes del país organizador de la próxima Copa Mundial de la FIFA™ y de sus vecinos del sur regresa con todo a las canchas de la Copa Libertadores, para participar en los diez partidos que completan la segunda jornada del torneo.

El partido destacado Atlético Mineiro-Santa Fe (Grupo 4) Miércoles 26 de febrero, 22:00, Estadio Independencia (Belo Horizonte)

Este choque reúne, ya en la primera fase y en la tercera semana de la liguilla, a dos de los cuatro mejores clubes de la pasada edición, con motivo de la visita al Atlético Mineiro, defensor del título, del Santa Fe colombiano, semifinalista, que sucumbió ante Olimpia, subcampeón.

Después de un inicio de temporada irregular, y todavía en fase de asimilación del cambio de entrenador, con la sustitución de Cuca por Paulo Autuori, el Galo llega a este duelo con una secuencia invicta desde que venció al Zamora en su estreno. En el Campeonato Mineiro ha sumado tres victorias y un empate, tras disputar sus dos clásicos regionales en este periodo (0-0 contra su acérrimo rival, Cruzeiro, y 3-2, con remontada incluida, ante el América). Además, el equipo de Jô —convocado para el próximo amistoso de Brasil— consiguió la mayor goleada de su campaña en el torneo estatal hasta ahora (5-0 sobre el URT).

En cuanto a Santa Fe, cayó en casa ante el Millonarios este fin de semana (0-1), si bien continúa encabezando la liga colombiana y, en el ámbito continental, fue el otro ganador del Grupo 4 en la jornada inicial. De esta forma, este duelo determinará el liderato. ¿Quién se impondrá?

Las previas Otros dos encuentros de esta semana enfrentan a adversarios directos por la cabeza de la tabla. En el Grupo 1,** **Vélez Sarsfield recibe a Atlético Paranaense, dos conjuntos que ganaron en la primera fecha. Su reto consiste ahora en romper la serie de tres resultados de 1-0 registrados por el momento en esta liguilla. El cuadro argentino, que perdió un reñidísimo partido contra Lanús (2-3), cuenta con el regreso del centrocampista Héctor Canteros, recuperado de su lesión.

En el Grupo 6 pugnarán a su vez por la primera posición Grêmio y Atlético Nacional de Medellín, en Porto Alegre. El Tricolor, con un Hernán Barcos absolutamente inspirado, que acumula siete goles en 2014, ya ganó a uno de los Nacionales, el uruguayo, en la primera fecha, en Montevideo. El club colombiano, por su parte, doblegó a Newell’s Old Boys. Los dos perdedores también se verán las caras. El equipo argentino logró su primer triunfo del año goleando por 4-1 este domingo a Atlético de Rafaela.

El Grupo 2 también nos deparará una jornada completa. El líder, Botafogo, tiene la oportunidad de escaparse en la clasificación, y viaja a Chile para medirse con la Unión Española rebosante de confianza en su plantel, después de que su equipo reserva batiese por 3-0 al Fluminense. San Lorenzo, sin puntos, apostará por Sebastián Torrico, que mantuvo su puerta a cero contra Quilmes, para superar a Independiente del Valle.

En el Grupo 3, Cerro Porteño y Lanús lucharán por su primera victoria. Ambos equipos se hallan todavía en una fase de arranque de temporada, por así decirlo, sobre todo el paraguayo, que disputará su cuarto encuentro, y ha sumado seis puntos en dos jornadas de su liga, con dos goles del español Daniel Güiza.

Flamengo y Emelec jugarán la única contienda del Grupo 7, en la que el club de Río de Janeiro aspira a sumar sus primeros puntos. Comanda el Campeonato Carioca, y contará con el apoyo de su numerosa y entregada afición en el Maracaná ante un rival que lleva 14 partidos sin perder.

Para concluir, el Grupo 8 nos depara un Arsenal de Sarandí-Deportivo Anzoátegui, en Argentina. El equipo local ha ganado sus dos últimos compromisos en la liga nacional, y llega repleto de moral ante los venezolanos.

Jugador a seguir *Mauro Zárate (Vélez Sarsfield)* El delantero argentino es de esos futbolistas que ha hecho tanto en su carrera en tan poco tiempo que ya puede ser considerado un veterano. Sin embargo, tiene solo 26 años, y le queda mucho que ofrecer, como está descubriendo Vélez. De vuelta al club en el que se dio a conocer tras una larga etapa en Italia, principalmente en el Lazio, ha firmado cuatro dianas en los tres últimos partidos, y el guardameta de Lanús, Agustín Marchesín, lo considera mejor delantero en activo de su país.

Números que hablan 28.900: el promedio de espectadores que pagaron por asistir a los partidos de casa en el Brasileirão del Cruzeiro en 2013, año del reencuentro del club con el estadio Mineirão, remodelado para la Copa Mundial de la FIFA. No ha jugado ningún encuentro de la Copa Libertadores en este campo desde 2010, por lo que espera un lleno en la visita de la Universidad de Chile. Si el equipo de Belo Horizonte gana, las cuatro formaciones del Grupo 5 terminarían la 2ª jornada empatadas a tres puntos.

La frase “Es un crac que siempre tiene guardadas sus características, sus cualidades. Es un crac y siempre es muy importante para nuestro equipo. Es también importante por el miedo que causa al equipo rival”, Miguel Ángel Portugal, entrenador del Atlético Paranaense, sobre la presencia del delantero centro Adriano en su plantel, incluso siendo reserva.

Programa de partidos Martes 25 Cruzeiro (BRA) vs. Universidad de Chile (CHI) Vélez Sarsfield (ARG) vs. Atlético Paranaense (BRA) Grêmio (BRA) vs. Nacional Medellín (COL)

Miércoles 26 Flamengo (BRA) vs. Emelec (ECU) Atlético Mineiro (BRA) vs. Santa Fe (COL Cerro Porteño (PAR) vs. Lanús (ARG) Arsenal de Sarandí (ARG) vs. Deportivo Anzoátegui (VEN) Unión Española (CHI) vs. Botafogo (BRA)