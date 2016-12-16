Récords batidos, Diegos imbatidos

Las espléndidas estadísticas de dos guardametas tocayos de la liga española adornan el último repaso estadístico de FIFA.com, junto con unos inusuales tripletes goleadores, un casi-hito y un histórico gol al primer toque.

586

minutos sin encajar un gol en la liga española es la racha récord en la historia del Espanyol que ha establecido Diego López. En la temporada 2015/16, el Espanyol acabó 13º, pero recibió la friolera de 74 goles (más que ningún otro equipo). Y en la primera jornada de esta campaña, con Roberto Jiménez bajo palos, el equipo barcelonés concedió 6 tantos en su visita al Sevilla. Sin embargo, desde que Diego López llegó cedido por el AC Milan, los Periquitos se han transformado en un conjunto casi inexpugnable. El 3 de diciembre, a sus 35 años, el ex guardameta del Real Madrid encadenó 5 encuentros consecutivos con su portería a cero en el campo del Atlético de Madrid, igualando el récord del club que compartían Miguel Soler (1953/54), Thomas N’Kono (1988/89) y Carlos Kameni (2008/09). El pasado domingo, en casa contra el Sporting de Gijón, López superó el tope de 551 minutos imbatido de Kameni, pero el gol de Duje Cop en el tiempo añadido le impidió convertirse en el primer espanyolista en enlazar 6 partidos seguidos completos sin recibir goles.

20

penas máximas detenidas en la Liga: a esa extraordinaria cifra amplió Diego Alves su récord el sábado. Tras rechazar el envío de Carlos Vela (Real Sociedad), el número 1 del Valencia ha parado el 80% de los penales que le han lanzado esta temporada. Previamente, ya había frustrado también a Alexander Szymanowski (Leganés) y a dos jugadores del Atlético de Madrid: Antoine Griezmann y Gabi; mientras que únicamente el blaugrana Lionel Messi ha logrado batir al brasileño desde los 11 metros. Alves ya ha parado 20 penas máximas de 43 posibles en la primera división española. El anterior récord pertenecía a un icono del Barça, Andoni Zubizarreta, que detuvo 16 de 102.

19

saques de esquina forzó el Adelaide United el domingo frente a los 3 del Brisbane Roar, pero eso no le impidió perder por un contundente 4-0. Con esa victoria, el Roar puso fin a una racha de cuatro 1-1 consecutivos. La goleada la encarrilaron dos goles separados por apenas 60 segundos de juego y con los mismos protagonistas: los dos centros de Tommy Oar los remachó a la red el centrocampista Thomas Kristensen. El ex internacional danés ya suma 4 goles esta temporada con apenas 7 disparos. El Brisbane, entretanto, amplió su racha sin perder en el Suncorp Stadium a 12 partidos.

2

minutos le faltaron solamente al Ajax para rubricar un hito increíble: acabar un año civil invicto a domicilio en la Eredivisie. Desde que perdió en Utrecht casi un año entero antes, el grande de Ámsterdam sumaba 11 victorias y 4 empates en sus visitas de 2015 en la primera división holandesa. Los chicos de Peter Bosz estuvieron a punto de mantener intacta la racha el domingo en el campo del Twente, pero un penal convertido por Mateusz Klich en el tiempo añadido quebró la serie e infligió al Ajax su primera derrota –en casa o fuera– en 21 partidos. Ahora, el conjunto ajacied deberá centrar su atención en impedir que un acérrimo rival, el PSV Eindhoven, consiga ese mismo hito. Y es que, si el equipo de Phillip Cocu evita la derrota el próximo domingo en el Amsterdam Arena, acabará 2016 sin haber perdido a domicilio en la Eredivisie.

0

balones había tocado el suplente del Kashima Antlers Yuma Suzuki contra el Atlético Nacional antes de convertirse en el primer jugador en marcar al primer toque en un partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Ese tanto selló el 3-0 para el campeón nipón en semifinales y envió a un equipo asiático a la final por primera vez en 13 ediciones. Suzuki, con 20 años y 232 días, se distinguió además como el 9º goleador más joven en la historia de la competición; una lista encabezada por Alexandre Pato, que sólo tenía 17 años y 102 días cuando vio puerta para el Internacional en 2006.

A bote pronto

75

goles del Barcelona en 2016 tuvieron una contribución directa de Lionel Messi. La Pulga registró 50 tantos y 25 asistencias en todas las competiciones.

3

goles de cabeza anotó Salomón Rondón el miércoles, convirtiéndose en el segundo jugador que firma esa gesta en un partido de la Premier League. Antes que el venezolano del West Bronwich Albion, sólo lo había conseguido Duncan Ferguson con el Everton en 1997.

3