Reconciliaciones, rarezas y un resurgimiento

"En lo que se refiere al resto de compañeros del estamento arbitral, el hecho de que yo sea mujer no tiene relevancia alguna. A todos los colegiados se nos valora en función de los mismos criterios y, lógicamente, por nuestro rendimiento sobre el campo. Un dato importante es, por ejemplo, que la totalidad de los cuartos árbitros de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017 serán mujeres, y la selección se hace exclusivamente en función del rendimiento". La alemana Bibiana Steinhaus, en su entrevista con FIFA.com, tras convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de la Bundesliga.

"Es como cuando te peleas con tu esposa y después te reconcilias. No fue un momento fácil, pero así es el mercado de fichajes, los jugadores tienen la oportunidad de irse a otros equipos. Nuestra relación no ha cambiado, nos llevamos muy bien". Juergen Klopp, sobre la situación de Philipe Coutinho, quien tras coquetear con el FB Barcelona continúa en el Liverpool.

"Puedo decir que el fútbol, literalmente, me salvó la vida. Fue por el fútbol, concretamente en la concentración de Inglaterra en Loughborough en 2007, que descubrí que tenía, no uno, sino dos agujeros en el corazón. Los descubrieron en una revisión cardíaca de rutina cuando tenía 16 años. Es una práctica habitual ahora para la mayoría de los atletas de elite, pero si no hubiera pasado ese estudio, y la cirugía posterior, me dijeron que podría haber muerto con 40 años". Jade Moore, internacional inglesa en una entrevista con TheFA.com.

"Va a parecer raro lo que voy a decir, pero bueno... Es un poco difícil jugar con él, personalmente, porque jugamos en la misma posición. Yo trato de respetar siempre su espacio adentro de la cancha, y sentirme lo más cómdo posible... Seguramente soy yo el que debo adaptarme algo más a él, tratar de ayudarlo desde donde puedo y hacerlo sentir bien en la cancha cada vez que me toque jugar con él". Paulo Dybala, durante una conferencia de prensa con Juventus, al responder sobre el jugar junto a Lionel Messi en la selección argentina.

"A los 10 años falleció mi padre y el ingreso que tenía yo por jugar al fútbol era lo único que llegaba a mi casa para poder comer mis hermanos, mi mamá o yo. Tenía un representante que me daba un sueldo y yo se lo daba a mi madre, que era la que lo manejaba. Entonces no lo veía como una responsabilidad, sólo disfrutaba jugando al fútbol, me daban una ayuda para mi familia y eso me ponía contento En mi familia lo pasamos muy mal". Ángel Correa habla de su complicada infancia en el diario español El País.

"La respuesta del público fue impresionante. Creo que la mayoría de las candidaturas suelen proceder de Europa o de Sudamérica, de naciones futbolísticas más tradicionales. No es habitual que haya una de Malasia, ni siquiera de ningún país asiático. ¡Y en Malasia la gente siempre va con el teléfono pegado a la mano! Así que a los malasios les resultó fácil votar por mí". Nigd Faiz Subri, en charla con FIFA.com, al recordar la conquista Premio Puskás de la FIFA 2016.

"Hemos jugado dos finales, la última la perdimos en los penaltis contra el Real Madrid, que mira lo que hizo en la final del año pasado. Hay que seguir, las dos finales son experiencias vividas que nos ayudarán, así que lo que hay que hacer es insistir. Si insistimos y seguimos así, tarde o temprano lo vamos a lograr".

Diego Simeone, en la previa del Roma-Atlético de Madrid, partido que supone el debut de los rojiblancos en esta edición de la Liga de Campeones de la UEFA.

"Que el Mundial vaya a disputarse en Francia supondrá un momento único. Ya desde 1998, y también con la EURO 2016, lo tiene todo: una buena organización, muy disciplinada y muy potente, con bases muy sólidas. Cada vez que Francia tiene la posibilidad de hacer algo excepcional en el ámbito deportivo, siempre lo hace muy bien. ¡Va a ser un Mundial para vivirlo!". El franco argentino David Trezeguet, en la cuenta regresiva para el anuncio del lema y el emblema de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019.

"En estos dos años que llevo viviendo esta nueva etapa de mi vida, llena de felicidad, aprovecho para compartir lo que están por ver: un libro con un poco de historia que a mí particularmente me emociona un montón. Ojalá que lo puedan disfrutar y que nunca se olviden de esta frase: #UNIDOSSOMOSCAMPEONES". Matías Almeyda, entrenador del Guadalajara, en la presentación de un libro sobre su reciente campeonato con las Chivas.

"Hablé con los jugadores de nuestra selección y les dije que necesitamos no sólo un guerrero. Este encuentro puede marcar el resurgimiento del fútbol peruano". Franklin Chuquizuta, vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol, sobre el partido de eliminatorias sudamericanas ante Argentina en Buenos Aires, que puede acercar a Perú a su primer Mundial desde 1982.