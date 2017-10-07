Rachas y récords con sabor a eliminatorias

El rey de los asistentes en Europa

Altidore iguala a dos astros de Estados Unidos

Dos balones seguidos contra la madera en Krubong

50 goles con la selección polaca suma ya Robert Lewandowski. Es el primer jugador que logra esa cifra, y apenas necesitó 90 internacionalidades para alcanzarla. El delantero de 29 años firmó una tripleta en Armenia que situó en 15 dianas su registro en solo nueve clasificatorios de Rusia 2018 y le sirvió para poner fin al reinado de 44 años de Wlodek Lubanski como máximo realizador de todos los tiempos de su país (48 tantos en 75 encuentros).

50 por ciento: es el porcentaje de los diez últimos goles de Escocia en la competición preliminar de Rusia 2018 que se marcaron en el minuto 87 o más tarde. El tanto en propia meta del defensor eslovaco Martin Skrtel en los últimos compases en Glasgow hizo que los hombres de Gordon Strachan sumasen ocho puntos gracias a goles agónicos en la actual fase previa mundialista.

40 goles con Estados Unidos ha alcanzado Jozy Altidore, el tercer hombre que lo consigue, y para ello necesitó unos pocos partidos menos que los dos primeros. Después de que Landon Donovan y Clint Dempsey acumulasen ese balance en 111 y 112 encuentros respectivamente, el artillero de 27 años lo hizo en su internacionalidad número 109, frente a Panamá.

30 goles con Croacia hacen de Mario Mandzukic el segundo jugador que llega a esa cifra, después de Davor Suker, poseedor del récord de su país, 45. Después de introducir el balón entre los tres palos rematando en boca de gol ante Finlandia, el jugador, de 31 años, que compite por el Premio Puskás de la FIFA 2017, igualó otro récord del Bota de Oro adidas de Francia 1998: marcar en ocho años naturales consecutivos con el combinado croata.

15 clasificatorios consecutivos del Mundial habían asistido a goles de Brasil, hasta el inesperado empate a 0-0 con Bolivia. La Verde únicamente ha perdido dos de sus siete últimos choques oficiales con la Seleção.

8 pases de gol en nueve partidos es la sorprendente estadística que convierte al alemán Joshua Kimmich en el principal asistente de la competición preliminar de la zona europea para Rusia 2018, por delante de astros de la talla de Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens, Miralem Pjanic, David Silva y Dusan Tadic.

5 goles son los que anotó Isco en los cinco últimos clasificatorios de Rusia 2018 de la selección española. El centrocampista, de 25 años, también autor de los dos goles del Real Madrid en su triunfo por 2-0 sobre el Espanyol del pasado domingo, tan solo había logrado uno en sus 16 primeros partidos como internacional.

2 goles en tres minutos al filo del pitido final fueron los que marcó Paraguay en Barranquilla, y con los que consiguió seguir en liza en la competición preliminar. Óscar Cardozo empató mediante su primer gol en un clasificatorio mundialista en ocho años, y luego Antonio Sanabria se estrenó como anotador con la selección en el minuto 92, terminando así a lo grande con la secuencia de cinco derrotas consecutivas de los paraguayos ante Colombia.

2 veces en dos segundos es, asombrosamente, el periodo de tiempo en el que Tomi Juric estrelló el balón contra el mismo poste ante Siria. Por suerte para Australia, Robbie Kruse culminó una acción de 13 pases —su primer gol como internacional en casi tres años— para dar a los suyos un empate a 1-1 en la ida de la eliminatoria de la AFC por acceder a la repesca intercontinental.

2 goles marcó Daryl Murphy con la República de Irlanda en los 20 primeros minutos del partido ante Moldavia: el doble de los que había materializado en sus 26 primeras internacionalidades.