Un tetracampeón inédito

Una estrella en ciernes, una racha sin recibir goles, una paliza y una última jornada de infarto protagonizan el último repaso estadístico de FIFA.comjunto con un coloso bávaro que sigue rompiendo moldes.

29

años después de la última vez que mantuvo su arco a cero tres partidos consecutivos en la Copa Libertadores, Rosario Central repitió la hazaña. En la edición de 1987, Alejandro Lanari no recibió ningún gol en los tres primeros encuentros, pero luego sí lo hizo en todos los siguientes, y La Academia **rosarina cayó eliminada en la fase de grupos. En la presente campaña, en cambio, Rosario vio perforada su portería en sus cinco primeros compromisos, pero Sebastián Sosa no ha encajado ningún gol desde entonces, ayudando a su equipo a sellar el primer puesto en el Grupo 2 y a doblegar a Gremio para pasar a cuartos de final.

El conjunto brasileño ya ha caído eliminado en octavos de final en sus cuatro últimas Copas Libertadores. Marco Rubén marcó 3 de los 4 tantos de Rosario contra Gremio, igualando así a Rafael Maceratesi y a Juan Antonio Pizzi como los máximos artilleros del club en una sola edición del certamen (con 7 goles).

5

goles marcó el Barcelona sin recibir ninguno para registrar su victoria liguera más abultada sobre el Espanyol desde que el Dream Team azulgrana de Johan Cruyff lograra idéntico resultado en 1992. Lionel Messi abrió el marcador con su 7º gol de falta de la temporada contando todas las competiciones –más que cualquier otro jugador de las cinco grandes ligas europeas–. Luis Suárez aportó un doblete para sumar 11 tantos en sus últimos 4 partidos, y luego sirvió en bandeja el quinto a Neymar. El uruguayo ya suma un total acumulado de 53 goles y/o asistencias en la presente liga española; más que ningún otro jugador en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia o España. A Suárez le siguen en ese apartado Zlatan Ibrahimovic (35 goles, 13 asistencias); Cristiano Ronaldo (33 goles, 11 asistencias), Messi (26 goles, 16 asistencias) y Gonzalo Higuaín (33 goles, 2 asistencias).

200

es la cantidad de goles que ha marcado Cristiano Ronaldo con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras su doblete del domingo contra el Valencia.

13

victorias seguidas sobre el De Graafschap encadenaba el Ajax de Ámsterdam, con un balance de 52 goles a favor y 6 en contra, hasta que este domingo la racha acabó… y le costó un título de la Eredivisie que parecía destinado a ganar. El grande capitalino llevaba 17 partidos invicto al encarar la última jornada, en la que, para asegurarse su 5ª corona liguera en 6 temporadas, necesitaba vencer a un rival que no se jugaba nada (pues los Súper Granjeros ya estaban condenados a disputar la promoción por la permanencia). Como era de esperar, el Ajax empezó ganando, pero el tanto de Bryan Smeets para el De Graafschap –y el primer gol que encajaba a domicilio el Ajax en 415 minutos– selló el 1-1 definitivo, y el PSV aprovechó plenamente el tropiezo para hacerse con su segunda liga consecutiva.

El conjunto de Eindhoven se impuso al PEC Zwolle por 1-3 con dos dianas de Luuk de Jong, quien se convirtió en el primer jugador del PSV que suma más de 25 goles en una campaña de la Eredivisie desde Mateja Kezman en el curso 2002/03. El delantero, no obstante, no se coronó como máximo goleador del torneo, ya que se quedó a un gol de los logrados por Vincent Janssen, del AZ Alkmaar, el jugador más joven –21 años– desde el brasileño Ronaldo (en el curso 1994/95) en marcar al menos 25 tantos en una temporada.

4

títulos consecutivos de la Bundesliga alemana conquistó este fin de semana el Bayern de Múnich, una hazaña inédita hasta la fecha. El grande bávaro había levantado el trofeo 3 veces seguidas en los intervalos 1972-1974, 1985-1987 y 1999-2001; al igual que hizo el Borussia Moenchengladbach entre 1975 y 1977. Con sus dos tantos del sábado, Robert Lewandowski empató con Klaas-Jan Huntelaar como el extranjero más realizador en una campaña de la Bundesliga. Y aunque Moritz Hartmann acortó distancias para el Ingolstadt, convirtiendo el primer penal en la liga contra el Bayern en 774 días, no bastó para impedir que el equipo de Pep Guardiola sentenciase con el título.

33

encuentros llevaba el Werder Bremen sin lograr mantener su portería a cero en la Bundesliga hasta que este sábado firmó un empate sin goles contra el Colonia. El récord anterior era de 28 partidos.

4

encuentros seguidos viendo puerta acumuló el domingo Jordan Morris, del Seattle Sounders, convirtiéndose en el tercer novato en la historia de la MLS que lo consigue. El jugador de 21 años –que, a instancias del seleccionador estadounidense, Juergen Klinsmann, renunció a su última temporada en la Universidad de Stanford para hacerse profesional en enero–, no había logrado ver puerta en sus 5 primeros encuentros en la competición. Sin embargo, gracias a su disparo raso que sentenció el 2-0 sobre el San José Earthquakes, igualó los logros de Damani Ralph (con el Chicago Fire en 2003) y Patrick Mullins (con el Revolution de Nueva Inglaterra en 2014).

Ningún jugador ha logrado marcar durante 5 encuentros consecutivos en su primera campaña en la MLS. Cyle Larin ostenta el récord de más goles marcados por un debutante en una campaña, con los 17 que firmó con el Orlando City el año pasado.

100