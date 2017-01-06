Miguel Borja, 'sucesor' del Pibe Valderrama

Un equipo campeón de Europa vio truncada una larga racha, mientras que otros dos ampliaron su invencibilidad. Además, en el repaso estadístico deFIFA.comtambién encontrarás a un inglés infatigable, a un brasileño muy valioso y a un conquistador colombiano.

23

años después de que Carlos Valderrama se convirtiera en el último futbolista activo en Colombia en ganar el premio al mejor jugador del año en Sudamérica, Miguel Borja hizo lo propio. El delantero, de 23 años, marcó 19 goles en 21 partidos con el Cortuluá, batiendo así el récord anotador de Jackson Martínez en una sola campaña. A continuación, fichó por el Atlético Nacional, club al que guió hasta la gloria en la Copa Libertadores y hasta el bronce en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, donde anotó el penal decisivo para su equipo.

Borja cerró el 2016 con un total de 39 dianas en 51 encuentros, y le arrebató el título al brasileño Gabriel Jesús por apenas nueve votos de diferencia, el margen más estrecho desde que Juan Sebastián Verón le ganó por tres a Juan Román Riquelme en 2008. Hace dos años, Teófilo Gutiérrez se convirtió en el segundo colombiano en recibir esta distinción, pero lo hizo militando en el River Plate argentino. El triunfo de Borja ha evitado que el galardón fuese a parar por noveno año consecutivo a manos de un futbolista activo en Argentina o Brasil.

13

victorias consecutivas en la Premier League es la racha que vio truncada el pasado miércoles el Chelsea, que se quedó así a sólo una del récord establecido por Patrick Vieira, Freddie Ljungberg, Robert Pirès, Dennis Bergkamp, Thierry Henry y sus compañeros del Arsenal en 2002. Por su parte, Chelsea y Tottenham Hotspur se convirtieron en los dos primeros equipos en enfrentarse por 50ª vez en el campeonato. Un doblete de Dele Alli, su tercero consecutivo, dio el triunfo a los Spurs (2-0). El inglés, de 20 años, ha sido el quinto jugador más joven —y el centrocampista más joven— en alcanzar la cifra de 20 goles en la Premier League, por detrás de Michael Owen, Wayne Rooney, Robbie Fowler y Alan Smith. Este resultado amplió a once partidos la racha de imbatibilidad del Tottenham de Mauricio Pochettino en los derbis londinenses en White Hart Lane.

11

de los últimos 15 goles de James Rodríguez, autor de un doblete ante el Sevilla esta semana en Copa, con el Real Madrid han llegado desde fuera del área.

20

victorias en 20 partidos en casa en la Serie A es el récord que estableció el Juventus de Turín en 2016. Los dos únicos equipos que habían completado un año natural con un pleno de triunfos habían sido el Genoa en 1929 y la propia Juve en 1946, aunque sólo jugaron cinco y siete partidos, respectivamente. El Torino ostentaba el récord de más triunfos en casa en un año natural, pero un empate a uno contra el Triestina le impidió contar sus 21 compromisos por victorias.

15

triunfos consecutivos encadenó el Celtic en la Premiership escocesa al derrotar el pasado sábado 31 de diciembre a su eterno rival. El Rangers se adelantó pronto en el marcador, pero los tantos de Moussa Dembélé, el quinto en sus tres Old Firm, y de Scott Sinclair sellaron el triunfo por 1-2 para los de Brendan Rodgers. Los Bhoys lograron así su tercer triunfo consecutivo en liga sobre los Gers por primera vez desde que encadenaron siete en el año 2004. Además, el Celtic, que ha sumado 58 puntos de 60 posibles, disfruta ahora de un colchón de 19 puntos sobre el Rangers, segundo clasificado.

14

kilómetros corrió Dan Gosling en el partido de su equipo, el Bournemouth, contra el Arsenal el pasado jueves, más que ningún otro futbolista en la temporada 2016-17 de la Premier League.

5

veces se ha pulverizado la cantidad récord por un traspaso en Asia en apenas 12 meses, después de que Óscar llegara al Shanghái SIPG procedente del Chelsea a cambio de 70,4 millones de euros. El récord se batió tres veces en diez días contando desde enero de 2016, cuando Ramires dejó el Chelsea por el Jiangsu Suning, Jackson Martínez cambió el Atlético de Madrid por el Guangzhou Evergrande y Alex Teixeira recaló en el Jiangsu Suning procedente del Shakhtar Donetsk a cambio de 33, 42 y 50 millones de euros, respectivamente. A continuación, el Shanghái SIPG pagó 55,8 millones de euros al Zenit para hacerse con los servicios de Hulk.