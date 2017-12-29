Messi sigue rompiendo marcas

Toornstra, un goleador holandés muy casero

Der Bomber y el Pelusa , destronados

Un bajito se destaca entre todos sus compatriotas franceses

526

goles en 608 partidos con el Barcelona acumuló Lionel Messi; más de los que ha sumado nadie con un equipo de las cinco principales ligas de Europa. El argentino de 30 años batió el duradero récord de Gerd Mueller (525 tantos en 572 encuentros con el Bayern de Múnich contando todas las competiciones) en el 0-3 al Real Madrid. Era la primera vez en su historia que el Barça registraba tres victorias ligueras consecutivas en el Santiago Bernabéu; y Messi, además, pasó a sumar 25 goles y 13 asistencias en el Clásico (récord en ambos casos).

168

centímetros mide N’Golo Kanté, lo que lo convierte en el mejor futbolista francés del año de menor estatura en 30 años. El centrocampista del Chelsea es ligeramente más bajo que ex laureados como Didier Deschamps (1,69m) y Franck Ribery (1,70m), pero más alto que Alain Giresse (1,63m), que ganó su tercer trofeo en 1987.

150

victorias en la A-League es el hito pionero que logró el Melbourne Victory; y lo hizo de forma dramática contra su acérrimo rival, el Melbourne City. Cuando todo apuntaba al primer derbi de Melbourne sin goles en más de 4 años, a los 95 minutos y 3 segundos, Mark Milligan marcó de penal el tanto más tardío registrado en un duelo entre ambos equipos, para que el Victory alcanzase el centenar y medio de triunfos y ampliase su ventaja sobre el Brisbane Roar (147).

116

goles con el Nápoles totalizó Marek Hamsik para superar a Diego Armando Maradona y convertirse en el máximo artillero histórico del club. Tras encadenar 13 encuentros sin ver puerta contando todas las competiciones, el eslovaco de 30 años marcó en dos partidos seguidos para lograr el récord, aunque su promedio de goles por encuentro (0,24) es peor que el de los otros jugadores situados entre los diez primeros de la lista: Dries Mertens (0,40), Attila Sallustro (0,41), José Altafini (0,41), Careca (0,43), Maradona (0,44), Giuseppe Savoldi (0,47), Antonio Vojak (0,53), Gonzalo Higuaín (0,61) y Edinson Cavani (0,75).

85

puestos ha ascendido Palestina en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola en sólo tres años y medio para alcanzar su techo: el 80º lugar. Palestina figuraba 165ª en mayo de 2014, por detrás de selecciones como Aruba, Bangladesh y Pakistán (actualmente 179ª, 197ª y 201ª, respectivamente).

19

goles consecutivos en casa ha firmado Jens Toornstra en la Eredivisie holandesa (récord compartido en los 61 años de historia de la competición). La última vez que vio puerta como visitante el centrocampista del Feyenoord fue hace casi dos años, en el campo del Ajax. Toornstra igualó la plusmarca del delantero Joop Bockling, autor de 19 tantos seguidos con el Haarlem en el Haarlem Stadion entre 1978 y 1981.

6

asistencias ha servido César Azpilicueta para Álvaro Morata en esta Premier League 2017/18 (récord ex aequo para una pareja de jugadores del Chelsea en una temporada; empatados con Frank Lampard para Didier Drogba en la campaña 2009/10 y con Cesc Fábregas para Diego Costa en la 2014/15). En el presente curso, el Chelsea lleva 20 goles marcados por jugadores españoles (más que ningún otro club en Europa junto con la Real Sociedad).

6

goles en 4 encuentros ha marcado Abdoulay Diaby para ayudar a que el Club Brujas encadene 10 partidos invicto. El cuadro negriazul ya suma 53 dianas en la presente liga belga (sólo tres menos que durante toda la campaña 2016/17).

3