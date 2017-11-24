Mensajes y reflexiones cargados de emociones

"'Mi hija cambió de color, parecía que estaba viviendo en una cueva'. Y se malinterpretó. Era solo una broma. Y también era verdad: no había sol y el pediatra dijo: 'probad con esto'. Tuve que darle vitamina D a la pobre. Salíamos fuera, pero el sol nunca salía. Incluso yo terminé palideciendo...". El internacional español Nolito, hoy en el Sevilla, habla en The Guardian sobre su experiencia en el Manchester City de Guardiola y su difícil adaptación.

"Yo era el más fuerte del equipo a pesar de que pesaba 73 kilos. El Chelsea tenía a Essien y Ballack. Nosotros teníamos a Rosicky. Si le decías '¿Qué tal estás?', se lesionaba para dos meses y medio". El togolés Emmanuel Adebayor, hoy en la liga turca, sobre sus tiempos en el Arsenal, en una entrevista con So Foot.

"Al corto plazo, provocará que más niñas, y cada vez más chicas, jueguen al fútbol en las calles, barrios, clubes y escuelas. Eso, para un país con poca población como éste, es fundamental". El uruguayo Diego Forlán, a FIFA.com, sobre el impacto que tendrá realización de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2018 en su país.

"La búsqueda de la evolución en un entrenador es constante. Lo que tuvo ese resultado fue una cobranza para los técnicos brasileños muy grande. Así como para los jugadores que perdieron la Copa del Mundo fue demasiado grande, para los técnicos derivó en una búsqueda de un conocimiento y de un crecimiento mayor, de una evolución táctica y metodológica. De búsqueda de equiparación, de intercambio de información con técnicos europeos. De una formación mejor". El seleccionador brasileño Tite, en exclusiva a FIFA.com, al ser consultado sobre cómo aquel 1-7 con Alemania en el Mundial de 2014 influyó en su trabajo.

"Si yo tengo que explicarle algo de fútbol a Buffon... complicado. Me dan ganas de darle mi puesto a él, de decirle a él que vaya por mí al Mundial. Lo que nos ha dado a todos los que nos gusta el fútbol... Cuando un niño hace un equipo de fútbol en un papel en casa, pone de portero a Buffon. A uno le entran ganas de llorar al ver las lágrimas de Buffon". El croata Ivan Rakitic, en rueda de prensa.

"Querido @ivanrakitic, como portero aún podría jugar, pero jugar para Croacia como centrocampista en tu lugar podría no ser una gran idea: lo digo por tu bien. Bromas aparte, tus palabras han sido un gran regalo. Gracias a ti y a Jordi Alba: mi camiseta os está esperando". El italiano Gianluigi Buffon respondió a Rakitic a través de su cuenta personal de Twitter.

"Ojalá algún día se pueda celebrar un Mundial en España". La jugadora de la selección española Marta Torrejón, a FIFA.com.

"Siempre he admirado a Ronaldinho, pero Leo es como Maradona para los de nuestra generación. Para mí es un honor jugar con él en el seleccionado argentino". Paulo Dybala, en una entrevista con France Football.

"Qué pesados son con este tema". El brasileño Neymar, al ser consultado sobre un posible pase al Real Madrid.

“Debemos tener una buena preparación. Esa es la clave en un torneo grande. Los jugadores deben llegar de la mejor forma, física y mentalmente, pero lo más importante es que todos los panameños debemos disfrutar porque es la primera vez". Julio César Dely Valdez, a FIFA.com, sobre el debut mundialista de Panamá en Rusia 2018.

"No nos tocó sacar buenos resultados de visitantes, pero de locales somo muy fuertes... Está abierta la serie". Jorge Almirón, entrenador de Lanús, tras perder 1-0 con Grêmio la final de ida de la Copa Libertadores 2017.