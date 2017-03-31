Los éxitos de un portero, un entrenador y un goleador

Un portero boliviano, un goleador chileno y un éxito brasileño protagonizan el último resumen estadístico de FIFA.com.

**

443

* días antes del inicio Rusia 2018™, Brasil se convirtió en el primer país clasificado para el torneo (además del anfitrión). La Seleção* ha igualado el récord sudamericano establecido por Argentina en 2001 al sellar su pasaporte con cuatro jornadas de adelanto. El triunfo por 3-0 del martes sirvió a los brasileños para acabar ocho años sin ganar a Paraguay, y les permitió sumar un pleno de 24 puntos a las órdenes de Tite. Ahora Brasil necesita diez puntos en los cuatro compromisos que restan para igualar el récord de 43 en una campaña clasificatoria de Sudamérica, logrado por aquella selección argentina rumbo a Corea/Japón 2002.

**

37

**goles llevan a Alexis Sánchez a compartir con Marcelo Salas la distinción de máximo realizador de todos los tiempos de la selección chilena.

**

28

** años hacía desde la última vez que Bolivia mantuvo su puerta a cero contra Argentina. Entonces fue Luis Galarza quien frustró todos los intentos de Diego Armando Maradona, Claudio Cannigia y compañía en el 0-0 de la Copa América 1989. La Verde fue incapaz de impedir que la Albiceleste marcase en los 17 encuentros siguientes. El martes lo logró Carlos Lampe en La Paz. Así, la selección boliviana registró dos victorias consecutivas en la competición preliminar mundialista en casa por primera vez desde 2008. Además, Marcelo Moreno, autor del 2-0 final, comparte ahora el tercer puesto de la tabla de máximos goleadores históricos de Bolivia, con 15 goles, detrás de Víctor Ugarte (16) y Joaquín Botero (20).

**

17

**años y 225 días hacen de Matthijs de Ligt el internacional más joven de los Países Bajos desde 1931. Mauk Weber (17 años y 92 días) era el único sub-18 que había representado al país hasta la fecha. Pero el resultado del partido no invitó a la celebración. Tras caer por 2-0 ante Bulgaria, los Países Bajos llevaban ocho partidos consecutivos de la fase previa de la UEFA EURO o el Mundial recibiendo goles, su peor racha desde 1963. El resultado provocó la destitución de Danny Blind, y tres días más tarde, los neerlandeses cayeron por 1-2 ante Italia en el Amsterdam ArenA, y acumulan siete partidos sin ganar en campo propio por primera vez en la historia.

**

6

**goles a 0 dieron a Estados Unidos su victoria más abultada de la historia sobre Honduras, a la que nunca antes había vencido por más de cuatro tantos, y su mejor resultado de todos los tiempos en el Hexagonal Final de la CONCACAF. Christian Pulisic, de 18 años, tardó doce segundos en materializar la diana más rápida de todos los tiempos de los estadounidenses tras el descanso. Clint Dempsey, que anotó una tripleta, y otro gol en el empate 1-1 contra Panamá, ya suma 56 goles como internacional, a uno del récord que posee Landon Donovan.

Además 50 goles con la selección japonesa hacen de Shinji Okazaki el tercer futbolista en alcanzar esa cifra, detrás de Kunishige Kamamoto y Kazu Miura.

15 partidos sin perder en el Aviva Stadium es la serie que concluyó el martes para la República de Irlanda. Un sensacional golpe franco de Hordur Bjorgvin Magnusson dio el triunfo a Islandia.

5tantos es el bagaje de Christian Benteke en sus cinco últimos tiros a puerta y dos actuaciones con la selección belga.