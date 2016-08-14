Locuras, esfuerzos y famosos

“Las chicas dicen que estoy loca, porque no entienden cómo me pueden gustar las matemáticas, la física... Aseguran que cuando hagan una casa me van a llamar para que me encargue del proyecto. Es divertido, porque parece que todo eso hace que me tomen más en serio. Y la verdad es que yo misma soy bastante seria. Creo que, de alguna manera, el estudio contribuye a desarrollar la disciplina”.

Rafaelle, defensa central de la selección olímpica de Brasil, en entrevista conFIFA.com.

"Practiqué boxeo dos o tres meses. Pero no era un buen estilo de vida, y mi familia no me dejó que continuara por ahí, así que empecé con el fútbol. No era muy bueno, pero mejoré muchísimo y ahora me siento muy feliz de estar aquí hoy". Erick Gutiérrez, jugador de la selección olímpica mexicana, aFIFA.comtras anotar 4 goles ante Fiyi en Río 2016.

"No vine a convencer a Messi de nada. Vine a que me cuente su frustración, qué le llevó a decir esa frase.Vine a contarle mi idea. Viene a charlar de fútbol con Messi y con Mascherano". El nuevo seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, a su llegada a Barcelona.

"Lo primero que les digo es que se esfuercen en la escuela y que estudien mucho. Aunque uno no tenga dotes naturales para los estudios, son importantes, porque ayudan a no meterse en problemas en la vida. Mi madre insistió mucho en que yo prestase atención a las tareas escolares. Tengo algunos amigos que eran buenos futbolistas, pero que llevaban una vida distinta, por desgracia. La escuela me ayudó a adaptarme y me mantuvo motivado para mejorar como futbolista. Si uno es capaz de lograr un equilibrio entre las dos cosas, será positivo. No podemos centrarnos exclusivamente en una. Creo que eso es muy importante". El mensaje de Pa Konate, el lateral zurdo de la selección olímpica de Suecia, a los jóvenes futbolistas con aspiraciones.

"Sabemos lo que nos estamos jugando, que estamos representando a un pueblo, a nuestro país. Para hacerlo bien tenemos que estar muy concentrados y lo estamos trabajando". Angellott Caro, capitán de selección de Colombia, aFIFA.com, a un mes del puntapié inicial de la Copa Mundial de Fútsal de la FIFA Colombia 2016.

"En el poco tiempo de trabajo que hemos tenido, que el equipo tenga la valentía de jugar como jugó contra el campeón de Europa fue emocionante para mí. Lo valoro mucho". El entrenador argentino del Sevilla, Jorge Sampaoli, luego de la derrota en la final de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid.

"Quedan 36 puntos en disputa y con 25 se clasifica. Mientras podamos, seguiremos con mucho orgullo, dignidad y entereza para competir. En los 6 partidos que se vienen en los próximos 4 meses, se va a marcar mucho de lo que es nuestro futuro". Rafael Dudamel, seleccionador de Venezuela, echa cuentas enMarca sobre las opciones de clasificación de la Vinotinto para Rusia 2018.

"A un jugador de experiencia como Oribe Peralta cualquier equipo lo extraña siempre. Es innegable. Pero también creíamos que teníamos gente capaz de cumplir con la tarea. El único responsable soy yo. Yo los elijo, yo los meto". Raúl Potro Gutiérrez, seleccionador de México aFIFA.com, tras la eliminación del Tri en Río 2016.

"Este chico desea ser famoso, quiere hacerse una foto conmigo". Paul Pogba en su Instagram personal, en broma y en referencia a su nuevo compañero en el Manchester United, Zlatan Ibrahimovic.

"Quien te hace famoso soy yo". La respuesta de Ibra a Pogba, en el mismo vídeo.

"Estoy convencido de que este grupo va a hacer historia y que éste es el comienzo de lo que viene. Por eso me motivé más a venir. Vinimos pensando en ganar una medalla". El atacante hondureño Anthony Lozano aFIFA.com, sobre la marcha de su selección en el Torneo Olímpico de Fútbol.

"Mammarella, qué trasero más grande: ¡a la portería!". El portero de la selección italiana de fútsal, Stefano Mammarella, aFIFA.com.

"Para mí ver a Messi jugando a fútbol es siempre una buena noticia, sea con la camiseta que sea. Es una buena noticia para el fútbol". Luis Enrique, al ser consultado sobre la decisión de la Pulga de continuar en la selección argentina.**

"Me doy cuenta de lo complicada que es la Premier League. Aquí no estás a salvo hasta que el árbitro pita el final y te dice que te vayas a casa". Pep Guardiola, luego del triunfo por 2-1 en el debut en el banquillo del Manchester City en la liga inglesa ante Sunderland.