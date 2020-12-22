Las mejores entrevistas de 2020
FIFA.com repasa algunas de las tantas entrevistas que realizó con personalidades del fútbol y de otros deportes hablando de fútbol durante 2020.
“In Pele’s 80 years, the only thing that’s missing is to land on the moon. When there’s football on the moon, I’ll go there and have a little kickaround." Pele
"100% fútbol. Da igual quien seas: simplemente tienes que ver a este jugador y disfrutar. Está a otro nivel. Con todo el respeto a los demás grandes, solamente hay un número uno: Leo. Jugar 311 partidos a su lado fue un sueño. Disfruté muchísimo. Solamente quiero decir esto: “Gracias por todo, Leo, porque nunca sabrás lo mucho que significó para mí jugar a tu lado”.
Rakitic, sobre Lionel Messi.
"Maradona. Soy un gran admirador de Maradona. Su forma de jugar era un verdadero placer para la vista; la manera en que luchaba por su equipo en la cancha, su increíble técnica... A sus compañeros les encantaba jugar junto a él. Recuerdo que Careca hablaba maravillas de él".
Taffarel, sobre cuál el mejor jugador que vio en su vida.
"Kylian es un fenómeno. Reúne el potencial necesario para convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia. Es un gran honor tenerlo de compañero de equipo. Nos entendemos muy bien sobre el terreno de juego y fuera de él. ¡Lo adoro!".
Neymar, sobre Kylian Mbappe.
"Robert Lewandowski. Mete muchísimos goles. Como joven delantero centro, si tuviera que inspirarme en los mejores arietes, me fijaría en Robert Lewandowski y estudiaría su juego, viendo en qué posiciones se sitúa; porque creo que tiene cualidades similares a las que yo tengo".
Dominic Calvert-Lewin, sobre a quién considera hoy el mejor jugador del mundo.
"Mirá, uno lo admira, pero cuando empezás a compartir cosas con él, te muestra tal transparencia que tenés más ganas de preguntarle por los nenes que de contarle qué te provoca, o recordarle el planchazo que te metió en un Valencia – Barcelona (risas). Después pasa a ser nuestro capitán, y genera que quieras ir a la guerra si te lo pide".
Rodrigo de Paul, sobre Lionel Messi.
“Ronaldinho Gaúcho. Era tan imprevisible que hacía cosas que ni podías imaginar. Era casi imposible de marcar".
Cafu, sobre el rival más difícil al que le tocó enfrentar".
“No me gusta, ¡pero sólo porque Magda es un fastidio como defensa! Sinceramente, una vez que estamos en el campo, no supone ningún problema. Me olvido de que es mi novia, y ella lo mismo. ¡Definitivamente, no se corta ni un pelo!”.
Pernille Harder sobre jugar contra Magda Eriksson, su pareja.
"Es fenomenal. No se puede negar que es un mago. Tiene poderes mágicos. Genera jugadas donde no las hay, jugadas que otros no vemos. Siempre nos toca ver la repetición de sus acciones para entender lo que hace. Es un jugador increíble. Fue un placer jugar con él en el Liverpool y es un placer jugar con él en la Seleção. Soy un gran admirador suyo. Es uno de los mejores futbolistas del mundo".
Firmino, sobre Philippe Coutinho.
"Fue indescriptible. Mucha alegría, evidentemente. Estábamos muy felices. Eso nos dio muchísima confianza en nosotros mismos. Nos habría gustado llegar más lejos porque, la verdad, había margen para hacer más. No quiero entrar en las polémicas del partido contra Inglaterra, pero hoy, con el tiempo, tengo cosas que lamentar. Estoy convencido de que podíamos llegar hasta el final. Fuimos recibidos en Camerún como héroes, y ahí es cuando tomas conciencia de que has hecho algo grande".
Roger Milla, sobre el Camerún que disputó Italia 1990.
"Fue absolutamente increíble. ¡Menuda experiencia! Mi familia y yo fuimos a muchos partidos, la final incluida. Nunca había visto a Sudáfrica y a toda su gente unirse como país de la manera en que lo hizo. Desafortunadamente, tampoco lo ha vuelto a hacer desde entonces. El ambiente fue espectacular y creo que fuimos muy buenos anfitriones".
Gary Player, sobre el Mundial de Sudáfrica 2010.
“Ese sentimiento de saber que has hecho historia es increíble. Recuerdo perfectamente las celebraciones; teniendo la copa en nuestro poder y recorriendo Madrid en un autobús descapotable. La alegría que trajo la victoria a todos los españoles fue inmensa, y es algo que perdurará en mi memoria el resto de mi vida. Después de ganar el Mundial, eres un campeón mundial para siempre; nadie te lo puede quitar”,
Xavi, sobre el triunfo de España en Sudáfrica 2010.
“I hope they don't all get taken from me! While [Robert] Lewandowski broke my record for the most goals (scored by a foreigner in the Bundesliga), they'll have a hard time getting the record for the oldest Bundesliga player to score a hat-trick off me!” Claudio Pizarro on his records
" ¡Es mi sello característico! Por supuesto que me he imaginado haciendo el baile de la paloma en el Mundial. A los aficionados les gusta mucho; y a los niños les resulta especialmente atractivo. Lo he hecho en la Seleção junto con Neymar, lo hago con mi club; y quiero marcar goles y hacerlo muchas veces en el Mundial de 2022."
Richarlison, sobre su festejo, 'el baile de la paloma'.
"Los verdaderos aficionados al fútbol son conscientes de la importancia que tienen y los aprecian. Si tengo que citar nombres, quien marca diferencias de verdad es Virgil van Dijk, que ha mostrado la calidad, la personalidad y la fuerza que debe tener un defensa para dirigir a un equipo de éxito como el Liverpool".
Baresi, analizando al mejor en su puesto hoy.
“Even though I understood after the World Cup that things couldn’t get any better, unless we win the EURO, I felt I owed it to our team and our fans to stay, because those fans showed so much affection and love towards the players – and myself. I believe that other job offers will always be there, but being in this position – trying once again to bring unbelievable happiness to your country – is priceless.”
Zlatko Dalic, sobre porque decidió a continuar en el cargo tras Rusia 2018.
"When I was a boy, I saw Slovenia qualify for EURO 2000 and then the 2002 World Cup. We later reached the 2010 edition too. Having seen how happy people were, I'd love to bring that joy back to the country – and not just for them. For me, playing at a World Cup or EURO would be the fulfilment of a childhood dream, so I'm going to do everything I can to achieve it." Jan Oblak
"Ecuador es hoy un puñado de muy buenas intenciones más que un equipo. El desafío, repito, hacer realidad una ilusión. Estoy acá no por el dirigir a una selección, sino para ganar. Por ejemplo, ¿dónde está escrito que no podemos ganar la próxima Copa América? Con los pies en la tierra, confieso que para mí sería una frustración no jugar el Mundial: pondré el alma para que Ecuador esté en Catar".
Alfaro, sobre el optimismo reinante el Ecuador tras el buen inicio en las eliminatorias.
"Nunca nos hemos sentido favoritos. Lo más fuerte no es llegar a la cima, sino mantenerse. Por merecimientos de los últimos 4 años deberíamos ir al Mundial, pero ya sabemos que esto no funciona así. El tener los mismos jugadores que en la anterior Eliminatoria es un plus. Creo que vamos a mejorar muchísimo y apuntamos a no estar en el repechaje y llegar entre los cuatro primeros".
Renato Tapia, sobre el clasificatorio para Catar 2022.
"Cuando era niño, mis amigos jugaban al fútbol, pero a mí no me decía gran cosa. Empezó a gustarme desde que fui a Río 2016. Prácticamente podíamos ir a ver lo que quisiésemos, y yo no había visto ningún partido de fútbol de verdad; algo de ligas menores, pero nunca un partido profesional. ¿Y qué mejor sitio para verlo que los Juegos Olímpicos? Así que allá fuimos, y vimos ganar a Neymar y a Brasil. Yo ya sabía que iba a ser una locura, porque era la selección brasileña, que iba a jugar la final en Brasil. Ya contaba con que fuese algo de un nivel totalmente distinto al de un partido de rugby o de baloncesto. Fue un partido de alto nivel, con el público totalmente volcado. Me dio la sensación de que nadie se sentó en ningún momento, todo el mundo se movía constantemente. Eso hizo que este deporte me encantase, y sentí mucha más curiosidad por él. Desde entonces, me encanta el fútbol brasileño y Neymar es uno de mis jugadores preferidos".
Jimmy Butler, sobre cómo se encandiló del fútbol y de Neymar.