Lágrimas, conquistas y copas que se mueven

"Ever Banega ha derramado lágrimas en el vestuario porque se va. Yo he tenido una relación de amor y de odio con él. Yo lo quiero porque es un chaval que ama el fútbol. Además, se hace querer y cuando llegas a él te entrega su fútbol, que es lo que ha hecho con el Sevilla". Unai Emery, entrenador del Sevilla y su relación con el jugador argentino que deja el club español para fichar por el Inter de Milán.

“Cuando le dije que me gustaría probar en un equipo profesional, mi padre, además de la inevitable referencia a la importancia del estudio, me hizo dos preguntas: ¿Quieres jugar en el Inter o en el Milan? ¿En el arco o en el campo? No quería que me sintiese obligado a seguir sus pasos, quería que me sintiese libre. Y así me sentí gracias a su comportamiento, que nunca me ha empujado ni me ha buscado atajos (…) La frase 'hijo de' me ha acompañado hasta el primer equipo. 'Juegas sólo porque eres el hijo de Maldini'. De adversarios y también de los padres de mis compañeros. También le pasó a Sandro Mazzola. Me gustaría ahorrárselo a mis hijos”. El ex jugador italiano Paolo Maldini habla con La Repubblica 50 días después de la muerte de su padre, Cesare Maldini.

"Cuando voy a comer con él o vamos a comer con las familias te vuelve loco, porque empieza a mover las copas, con su vino, con su agua, con lo que fuese, poniendo cómo jugaría su equipo tácticamente. Y claro, yo lo escucho atentamente a ver qué está diciendo, qué está analizando, qué es lo que quiere de su equipo... pero llega un momento que le digo, 'bueno, ¿y cuál es mi copa?'". El ex jugador argentino Gustavo López revela en Canal+ una costumbre de su amigo Diego Simeone.

"Todo el mundo respeta a Zidane como entrenador y como persona. Simplemente tiene ese aura a su alrededor. A todos realmente se nos cae la baba con sus palabras. Sea lo que sea lo que dice, confías en sus palabras. Creo que nos ha dado esa fe, esa alegría para salir al campo y disfrutar". Gareth Bale alaba al técnico del Real Madrid en una entrevista a BT Sports.

"Todavía no he intercambiado mensajes con Benzema y Varanne, pero cuando nos vayamos acercando más al partido seguro que sí. ¿Picarnos? Sí, y también desear suerte, porque al final son dos amigos y siempre les deseo lo mejor… menos el 28 (risas)". Antoine Griezmann habla en FIFA.com de su elación con Raphäel Varanne y Karim Benzema, compañeros en la selección francesa y rivales en la final de la Liga de Campeones de la UEFA que enfrenta este sábado a Real Madrid y Atlético.

"La presión la tiene Boca, por el solo hecho de ser Boca, como así también también la tienen San Pablo (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia), que son equipos con historia Nosotros no nos proyectamos para ser campeones. Tenemos que pensar en jugar otra final como lo vinimos haciendo hasta ahora". Pablo Repetto, el entrenador del sorprendente Independiente del Valle de Ecuador, al noticiero Sportia de TyC de Argentina de tras dejar en el camino a Pumas de México en cuartos de final de la Copa Libertadores. Los ecuatorianos enfrentarán a Boca Juniors,hexacampeón de la competición, por un lugar en la final.

"Ha sido una aventura formidable para mí, sobre todo cuando uno sabe cómo eran las cosas para mí cuando llegué y cómo son ahora. Así que misión cumplida. No he aprendido a hablar francés, pero lo he ganado todo. Vine, vi y conquisté". Zlatan Ibrahimovic, tras jugar su último partido con el PSG.

“Fue un gran sueño que pude cumplir. Este es especial porque tuve la suerte de poder volver. Estoy tranquilo y contento porque me retiré con la camiseta que amo”. El argentino Diego Milito, tras colgar la botas en el club que lo vio nacer, Racing Club.

"La final de Milán la veré con impotencia, porque cuando no estoy en un sitio donde creo que podría estar, carece de interés deportivo para mí. Como 'culé' quiero que pierda el Madrid, es entendible mi posición, ¿no? Sinceramente, no me llama la atención lo que pueda suceder". Andrés Iniesta habla de la final de la Champions en una entrevista a RAC-1.

“Manchester United llega en el momento adecuado de mi carrera Es un club conocido y admirado a lo largo del mundo. Hay aquí una mística y un romance que ningún otro club puede igualar.Yo siempre sentí una afinidad con Old Trafford, que conserva algunas de las más importantes memorias para mí en mi carrera. Siempre disfruté el vínculo con los fans del United”. José Mourinho, durante su presentación como nuevo entrenador de los Diablos Rojos.

"Guardiola era el técnico a fichar. Es el hijo espiritual de Johan Cruyff Me habría encantado ver a Guardiola en el Manchester United. Es el único que puede cambiar al club. Está en Manchester, pero en el club equivocado". Eric Cantona, leyenda de los Red Devils, en una entrevista al diario inglés The Guardian.