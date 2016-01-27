Pizarro sigue haciendo historia en Alemania

En el último repaso estadístico semanal de FIFA.com, tres jugadores que superan ampliamente la treintena, Clemens Fritz, Claudio Pizarro y Aritz Aduriz, comparten protagonismo con Paulo Dybala, el Arsenal-Chelsea y un amistoso argentino poco cordial.

25

goles en todas las competiciones durante la presente campaña es la impresionante cosecha que acumuló Aritz Aduriz el domingo. En las cinco principales ligas de Europa, sólo tres jugadores han marcado más en el curso 2015/16: Luis Suárez (29), Cristiano Ronaldo y Pierre-Emerick Aubameyang (ambos 27). El delantero del Athletic de Bilbao, que cumplirá 35 años en un par de semanas, sumó sus últimas dos dianas (una de ellas, con una espectacular chilena) en el derbi vasco contra el Eibar, que ganó su equipo por 5-2. Aduriz también había visto puerta en su anterior encuentro, la derrota copera por 1-2 ante el Barcelona; un equipo al que ya ha metido 6 goles desde que Luis Enrique lleva sus riendas (más que ningún otro jugador). Además, el veterano ariete reemprenderá la Liga Europa de la UEFA en febrero como el máximo artillero ex aequo del certamen, tras haber marcado 6 tantos en la fase de grupos.

12

goles ha marcado Paulo Dybala en la presente Serie A italiana, y todos ellos con su pie izquierdo. Dicha estadística afianzó a Dybala como el zurdo más letal en cualquiera de las cinco grandes ligas europeas esta temporada. Figura segundo Lucas Pérez (Deportivo de La Coruña), autor de 11 goles con la zurda, mientras que Lionel Messi –el habitual líder en ese apartado– suma 10 y es tercero junto con Riyad Mahrez (Leicester City). El astro argentino del Juventus también se está distinguiendo por su creatividad productiva y, con 7 asistencias, ha marcado o dado la mitad de los 38 goles de su club en la presente liga italiana. Desde luego, el gran momento de Dybala ha sido crucial para la excepcional racha reciente de la Juve, que el domingo se amplió a 11 victorias ligueras consecutivas con su sexto triunfo en casa seguido sobre el Roma.

5

tarjetas rojas se repartieron el sábado Boca Juniors y River Plate en un ‘amistoso’ que resultó de todo menos eso... Además, en este Superclásico de pretemporada disputado en la ciudad costera de Mar del Plata, hubo otras 9 tarjetas amarillas entre un total de 40 faltas. Sin embargo, los goles escasearon bastante más, ya que solamente hubo uno. Leonardo Pisculichi –que luego fue uno de los expulsados– marcó el tanto de la victoria tras un penal cometido por el ilustre Carlos Tévez.

4

años, 5 meses y 6 días después de su último tanto en la Bundesliga, Clemens Fritz regresó el domingo a la senda del gol. Para el lateral de 35 años fue una forma perfecta de celebrar su partido 300º en la primera división alemana, tras llevar los 115 últimos sin ver puerta. En el 1-3 al Schalke 04, Fritz sirvió además dos asistencias; una de ellas para otro de los veteranos del Werder Bremen, Claudio Pizarro. El peruano de 37 años ya es el extranjero más realizador en la historia de la Bundesliga y, con ese 179º tanto, empató con Stefan Kuntz en la 6ª posición de la clasificación general. Entretanto, Robert Lewandowski se apuntó el viernes sus dianas 107ª y 108ª en la Bundesliga, y es sólo el cuarto jugador en la historia del campeonato –tras Gerd Mueller, Klaus Fischer y Jupp Heynckes– que logra meter al menos 17 goles en 5 temporadas seguidas.

0