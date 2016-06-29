La caída del muro rojo

El fin de una mala racha, un traspaso récord en Inglaterra y la efectividad o falta de ella en la Euro 2016 se mezclan en este repaso estadístico semanal de FIFA.com.

100

internacionalidades sumó Nani en el duelo contra Croacia, por lo que ya es el cuarto jugador portugués en alcanzar esta cifra después de Fernando Couto, Luís Figo y Cristiano Ronaldo.

63

partidos necesitó Jérôme Boateng para anotar su primer gol con Alemania. La volea del defensa en el minuto 8 del partido de octavos contra Eslovaquia fue el gol más rápido de la Mannschaft en una Eurocopa. A continuación, Mesut Oezil se convirtió en el primer alemán de la historia en fallar un lanzamiento desde los once metros en el torneo (excluyendo las tandas de penales). Aún así los alemanes igualaron su triunfo más holgado en el certamen continental (3-0).

56

disparos más que sus rivales (82/26) registró Inglaterra en la Euro 2016, aunque regresó a casa con la misma cantidad de goles marcados que recibidos. La clave fue su escaso índice de efectividad, inferior al 5%, mientras que Islandia, su verdugo en octavos, presume de ser la selección más certera del torneo, con un 24%. Han pasado diez años desde que Inglaterra venció su último duelo eliminatorio, cuando un gol de libre directo de David Beckham contra Ecuador la clasificó para cuartos de la Copa Mundial de la FIFA en Alemania 2006.

34

millones de libras le ha costado al Liverpool hacerse con los servicios del senegalés Sadio Mané, que se convierte así en el jugador africano más caro de la historia. Su traspaso superó la cantidad que el Chelsea pagó en su día por Didier Drogba o el Manchester City por Wilfried Bony y Yaya Touré.

11

horas y 19 minutos había aguantado España sin conceder ningún gol en los cruces de la Eurocopa hasta que Giorgio Chiellini adelantó a Italia en octavos. El último tanto recibido databa del año 2000, cuando un zambombazo del francés Youri Djorkaeff batió a Santiago Cañizares en cuartos de final. Poco después, Graziano Pellè se convirtió en el primer jugador desde Zinédine Zidane, hace 12 años, en marcar dos goles en el tiempo de descuento en una misma edición de la Eurocopa. Su diana certificó además la primera derrota de España por dos goles de diferencia en esta competición desde que un doblete de Rudi Voeller otorgó a la RF Alemania el triunfo por 2-0 en 1988.

10

partidos sin perder en casa en la MLS es el récord particular que alcanzó el Philadelphia Union con su triunfo por 4-3 sobre el Chicago Fire el 23 de junio. Sin embargo, tres días después, el líder de la Conferencia Este perdió por primera vez en más de nueve meses en su feudo, el Talen Energy Stadium. El séptimo tanto de Roland Alberg en cuatro partidos, contando todas las competiciones, precedido de la 50ª asistencia de Sébastien Le Toux desde que recaló en el equipo, no pudieron evitar la victoria por 2-3 del Vancouver Whitecaps en Pensilvania. Los últimos cinco encuentros del Union se han saldado con una media de 5,4 goles.

5

horas y tres minutos acumula Argentina sin marcar en una final de la Copa América. En la instancia decisiva de la edición de 2004, César Delgado puso por delante a la Albiceleste en el minuto 87, pero Adriano igualó la contienda con una volea en el último suspiro y Brasil acabó conquistando el título en los penales. La Seleção volvió a derrotar a Argentina en la final de 2007 (3-0), mientras que las dos últimas finales han terminado con 0-0 en el marcador al cabo de 120 minutos y con Chile proclamándose vencedor desde los once metros. La Roja, que tardó 99 años en levantar su primer entorchado, se ha convertido en la primera selección en revalidar el título desde que Argentina hiciera lo propio en 1947.

3