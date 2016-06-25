Idolos, humildad, cortes de pelo y picardía

"Obviamente Maradona, como cualquier argentino, es mi ídolo mundialista". Lionel Messi, a FIFA.com, al ver el segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra, al cumplirse 30 años de esa gesta en la Copa Mundial de la FIFA México 1986.

"Si fuese el seleccionador, la primera medida sería pedirle a Neymar que tuviese la humildad de devolver el brazalete de capitán para que el entrenador pudiese elegir otro jugador. No le pega ser capitán. Pelé nunca fue capitán. Tampoco Garrincha. O Ronaldo, Rivaldo o Nilton Santos. ¿Por qué Neymar tiene que ser capitán de selección? Mejor dejarle jugar y liberarlo de esa responsabilidad de liderar el grupo. Dejarle sólo que piense en jugar al fútbol. Haría más por la selección de lo que ha hecho. Yo dejaría a Miranda de capitán". Carlos Alberto, capitán de la Seleção que levantó el trofeo en la Copa Mundial de la FIFA 1970™.

"Lo probé todo, desde cortarme el pelo, la barba, cambiar el coche... pero no estaba bien conmigo mismo, había sufrido muchos cambios en mi vida, cambios difíciles. Te asustarías si te dijera todos los (rituales) que tengo, aunque son más bien rutinas que repites porque estás sometido a mucha presión y te ayudan a mantener la concentración". Álvaro Morata revela en el diario Marca los rituales que probó para intentar acabar con su sequía goleadora.



"El objetivo es la clasificación al Mundial, y claro que se puede lograr, trabajaremos para eso. Ahora, debemos aceptar que existe el riesgo de no lograrlo. No aceptarlo sería partir de una irrealidad. Pero habrá reajustes y esperamos un crecimiento para que el equipo lo logre". Tite, nuevo seleccionador de Brasil, durante su presentación. "Más que picardía creo que era la única opción para anotar y como sea tenía que entrar esa bola. Fue el último recurso. En ningún momento pensé meterla con la mano. De ahí los comentarios que pueden existir no me importan". El peruano Raúl Ruidíaz, sobre el gol que le marcó a Brasil durante la Copa América Centenario. *"Fueron goles de una gran ejecución, especialmente el tiro libre de Messi. Me tiré bien pero era imposible llegar".

El arquero de Estados Unidos Brad Guzan, luego de la derrota ante Argentina por 4-0 en la semifinal de la Copa Centenario. Ese tanto le permitió a Messi superar a Gabriel Batistuta como el máximo anotar histórico de la selección argentina.

"Llegué desde ese lugar que la gente llama 'ghetto Rosengard' y conquisté Suecia, lo hice mi país. Mi camino. Yo soy Suecia. Un enorme gracias a la gente de Suecia, sin ustedes nunca hubiera sido capaz de cumplir mis sueños. Siempre van a estar en mi corazón azul y amarillo. Los amo". Zlatan Ibrahimovic en su cuenta de Instagram, luego de jugar su último partido con la selección sueca.

"El reconocimiento al equipo dependerá exclusivamente del resultado de la final, estoy completamente seguro de eso. Si no gana la final de esta Copa América, no será reconocido. Lo vi en la final que jugaron contra Alemania en el Mundial de Brasil, sucedió el año pasado". El seleccionador de Argentina, Gerardo Martino, en la previa de la final ante Chile.**

"Quiero a Higuaín siempre en Nápoles. Estoy dispuesto a renovarle el contrato, por lo que jugará en el club mínimo otros cinco años". El presidente de Nápoles, Aurelio De Laurentiis, y su deseo de seguir contando con el delantero argentino.

"En la historia de la Copa hay mucha diferencia pero la realidad es queestamos en semifinales los dos con las mismas posibilidades. Tienen fortaleza anímica porque lograron esos objetivos.No reconocer esta realidad sería ir en desventaja con Independiente del Valle. El fútbol tiene mil ejemplos de equipos inferiores que le han ganado a los grandes. Por eso tenemos que tratar de marcar diferencias en Quito para definirlo acá". El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, en referencia al equipo ecuatoriano al que enfrentarán en semifinales de la Copa Libertadores.