Gracia Labiche, voluntaria en Seychelles: la edad es solo un número

Tuvo sus dudas antes de inscribirse como voluntaria para Seychelles 2025. Nos contó cómo reaccionaron sus familiares cuando les dijo que iba a ser voluntaria en el torneo. "Oí que buscaban voluntarios, y mucha gente me animó a hacerlo. Yo no quería. Al principio no quería hacerlo, pero a última hora mi hija me dijo que estaba ahí, sin hacer nada, ¿así que por qué no intentarlo? ". En un principio sus familiares le preguntaron "'Mamá, ¿podrás hacer esas tareas?'. No estaban seguros del papel que iba a desempeñar, hasta que me enteré de mi cometido. Ahora estoy muy orgullosa de haber sido voluntaria. Y ellos también están muy contentos [por mí]. Mi bisnieto me vio con el uniforme y me dijo: 'Abuelita, ¡qué guapa estás!'. Me preguntaron si había conocido a TiKay".