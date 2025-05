Hiroyuki Ito, el amuleto de la suerte de Japón en la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA™

"Llegué a Seychelles el 29 de abril, después de hacer una escala en Dubái. Alquilé un departamento aquí. Cocino mis propias comidas y tomo el colectivo para ir a los estadios", cuenta. "Salgo a correr 10 kilómetros todas las mañanas para mantenerme en forma y despejar la mente. Ya conocí a mucha gente acá. Son muy amables. Todos me sonríen y me saludan".

“El fútbol fue mi primer amor. Me enganché con el deporte a los 13 años, después de verlo en series de anime. Mi pasión por el fútbol playa llegó más tarde”, reconoció. “Ruy Ramos, el primer entrenador de la selección japonesa de fútbol playa, fue quien me lo hizo descubrir. Un día me explicó lo increíble que era. De eso hace 28 años. Y todavía lo sigo creyendo. No se me ocurre otro deporte que sea tan divertido y tan conectado con la naturaleza”.