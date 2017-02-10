Goles agónicos, infortunio y falta de puntería

Una alineación por fin repetida de Thomas Tuchel, un club argentino que alcanza los cincuenta patrocinadores y una victoria en unas circunstancias que no podrían ser más adversas protagonizan el último resumen estadístico de FIFA.com, además de un cambio radical —a peor— en Inglaterra.

559

días después de estrenarse como entrenador del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel repitió por fin una alineación inicial. El BVB se impuso por 1-0 el sábado al Leipzig, segundo clasificado, manteniendo de paso a cero su puerta por primera vez en diez encuentros y alcanzando los 30 partidos sin perder en casa en la Bundesliga. El último equipo que había encadenado una secuencia semejante había sido el Bayern de Múnich en 2003. Tuchel volvió a confiar en los mismos titulares en el choque de la DFB-Pokal con el Hertha de Berlín y sus hombres mantuvieron su 100% de triunfos en tandas de penales en el torneo. Increíblemente, fue la 14ª vez esta temporada que una eliminatoria de la DFB-Pokal** se decidía por tiros desde los once metros —un nuevo récord—, transcurridas apenas tres rondas.

50

patrocinadores figuran en la nueva camiseta del Centenario de Neuquén argentino. El club del Torneo Argentino C, quinta división del fútbol nacional, tenía 32 en su anterior elástica. Y ha subido la apuesta en un intento de entrar en el Libro Guinness de los Récords, junto a Thomas Gronnemark (autor del saque de banda más largo, de 51,33 metros), la camiseta de Pelé en la final de México 1970 (la más cara que se haya vendido en una subasta, por 157.750 libras) y el hincha del Borussia Dortmund Christian Kinner (el grito más prolongado de “gol”, durante 43,56 segundos). La inmensa mayoría de los patrocinadores de Centenario de Neuquén son empresas locales, aunque no todos contribuyen en metálico: curiosamente, un patrocinio consiste en un quad que el club utiliza para que sus empleados vayan vendiendo números de sorteos.

31

años habían pasado desde que un equipo fue incapaz de marcar en sus cinco primeros partidos de la división de honor inglesa en un año natural hasta que el Leicester City —vigente campeón— lo hizo este sábado. El Tottenham Hotspur arrancó 1986 sin conseguir perforar las metas de Arsenal, Nottingham Forest, Manchester City, Everton y Coventry City, mientras que los Riyad Mahrez, Jamie Vardy y demás tampoco han podido frente a Middlesbrough, Chelsea, Southampton, Burnley y, en su último compromiso, Manchester United. Tan sólo 88 segundos después de que Henrikh Mkhitaryan inaugurase el casillero en el King Power Stadium, Zlatan Ibrahimovic puso el 2-0, convirtiéndose así en el jugador de mayor edad —35 años y 125 días— que firma 15 realizaciones en una campaña de la Premier League. El partido número 2.000 del Leicester en la élite se saldó con un 3-0 en contra, y suma 21 puntos en 24 jornadas, el peor registro comparado de la historia de la competición (el Ipswich Town tendría 24 a estas alturas de la temporada 1962/63, en la que defendía su título, de haber valido entonces tres puntos las victorias). En cuanto a los Diablos Rojos, llevan 15 partidos sin perder en la Premier League, la mejor racha de un equipo de las cinco grandes ligas europeas.

20

años han pasado desde que el Colo-Colo ganó por última vez un clasificatorio de la Copa Libertadores. Desde su derrota ante Cruzeiro en semifinales de la edición de 1997, el Cacique acumula siete eliminaciones seguidas. La última tuvo lugar esta semana frente a Botafogo (2-1 y 1-1) en la segunda fase eliminatoria de la Copa Libertadores 2017.

13

años después de que se anotase más de un tanto en una final de la Copa Africana de Naciones, Camerún y Egipto hicieron que la historia se repitiese. Desde que Túnez doblegó por 2-1 a Marruecos en 2004, el encuentro por el título únicamente había deparado tres goles en seis ediciones. En esta ocasión, Mohamed Elneny empezó adelantando a los Faraones y, luego, sendas dianas de Nicolas Nkoulou y Vincent Aboubakar dieron a los Leones Indomables un triunfo por 2-1. Camerún se convirtió en la primera selección que gana la CAN tras remontar un resultado adverso desde 1994, cuando Nigeria volteó el marcador ante Zambia con dos goles de Emmanuel Amunike. Merced a esta victoria, Camerún supera a Ghana y ocupa en solitario la segunda plaza del palmarés del torneo con cinco trofeos.

8,5 jugadores contra 11: esa es la desventaja numérica en la que, según Vincenzo Montella, se encontraba el AC Milan cuando su equipo, de forma asombrosa, marcó el único gol del partido en Bolonia. Gabriel Paletta y Juraj Kucka fueron expulsados, y Andrea Poli se lesionó luego en una rodilla, pero Montella había agotado todos sus cambios, y el centrocampista, en un alarde de valentía, se negó a abandonar el terreno de juego. Aunque el AC Milan parecía destinado a cosechar su quinta derrota consecutiva por primera vez en sus 117 años de historia, y a pesar de no haber tocado prácticamente el balón en el campo contrario durante todo el partido, logró una victoria inimaginable cuando Gerard Deulofeu protagonizó una magnífica acción para habilitar a Mario Pasalic, quien no tuvo más que empujar el esférico entre los tres palos. Tras este resultado, el Milan continúa sin conocer la derrota en Dall'Ara desde marzo de 2002, cuando el Bolonia ganó 2-0 con goles de Salvatore Fresi y Julio Cruz. **