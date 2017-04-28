Goleadores trotamundos, esporádicos y temibles

Bojan Krkić, un goleador muy viajero

Javier Mascherano, un goleador esporádico

... y Messi

500

goles con un mismo club es la cifra que alcanzó Lionel Messi con el FC Barcelona, convirtiéndose así en el octavo futbolista de la historia que lo consigue después de Jimmy McGrory (Celtic de Glasgow), Josef Bican (Slavia de Praga), Fernando Peyroteo (Sporting de Portugal), Jimmy Jones (Glenavon), Uwe Seeler (Hamburgo), Pelé (Santos) y Gerd Mueller (Bayern de Múnich). Con su doblete del pasado domingo, la Pulga desbancó, además, a Alfredo Di Stéfano como máximo goleador en los Clásicos ligueros.

50

dianas suma Diego Costa en la Premier League. Y apenas ha necesitado 85 partidos. Solamente siete futbolistas alcanzaron el medio centenar de tantos en menos encuentros que él: Andy Cole (65), Alan Shearer (66), Ruud van Nistelrooy (68), Fernando Torres (72), Sergio Agüero (81), Thierry Henry (83) y Kevin Phillips (83). Luis Suárez (86) e Ian Wright (87) completan la lista de los diez primeros. Costa cortó una sequía de cinco partidos —la más larga en liga desde la temporada 2012/13, cuando militaba en el Atlético de Madrid— con un doblete en la victoria por 4-2 del Chelsea sobre el Southampton. Una de sus dianas fue tras un pase de Cesc Fàbregas, quien se situó en segunda posición de la tabla de máximos asistentes históricos de la Premier League, con 103, únicamente por detrás de Ryan Giggs (162).

9

años después de su último tanto en liga —cuando el entonces jugador del Liverpool regateó a un futbolista del Reading antes de ejecutar un potente disparo desde fuera del área—, Javier Mascherano, de 32 años, volvió a marcar. Anotó de penal el gol 500 de la era Luis Enrique, ante el Osasuna.

7

jugadores han marcado ya en la máxima categoría de Inglaterra, Alemania, Italia y España después de que Bojan Krkić, delantero del Mainz, se uniera al selecto grupo que conformaban Florin Răducioiu, Gica Popescu, Jon Dahl Tomasson, Pierre Womé, Obafemi Martins y Kevin Prince-Boateng.

6

futbolistas de la MLS ganan más que el plantel entero de otros cuatro clubes. La publicación de los salarios del campeonato estadounidense reveló que Kaká (7,17 millones de dólares por temporada), Sebastian Giovinco (7,12 millones), Michael Bradley (6,5 millones), Andrea Pirlo (5,9 millones), David Villa (5,6 millones) y Giovani dos Santos (5,5 millones) cobran más que cada una de las plantillas del DC United, Houston Dynamo, Minnesota United y Montreal Impact.

5