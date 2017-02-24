Gameiro, goles a velocidad punta

En el último repaso estadístico de FIFA.com destacan una tripleta supersónica en El Molinón y un partido vibrante en Manchester. También encontrarás una sorpresa mayúscula, un entrenador extremadamente joven y una mujer que está dando mucho que hablar en Asia.

4

minutos y 43 segundos tardó Kevin Gameiro en marcar la tripleta más rápida de la Liga española en 22 años. Batió por poco el hat-trick firmado por David Villa con el Valencia CF en 2006 contra el Athletic de Bilbao, y sólo quedó por detrás del que logró Bebeto —en menos de cuatro minutos— con el Deportivo de la Coruña en 1995 contra el Albacete. Yannick Carrasco adelantó a los colchoneros cuando apenas habían transcurrido 13 segundos de la segunda mitad en su compromiso contra el Sporting de Gijón. Fue el gol más rápido en una reanudación de un partido de la Liga desde que Javier Camuñas, del Recreativo de Huelva, sorprendiera al Numancia en 2009.

El Sporting empató enseguida, pero Gameiro se convirtió en el cuarto jugador de refresco en la historia de la Liga en anotar una tripleta, y le dio al Atleti un triunfo por 1-4 que le permitió ampliar a ocho sus partidos sin conocer la derrota en el campeonato doméstico. Además, el delantero francés de 29 años, jugó de inicio y marcó en el 2-4 que le endosó el cuadro rojiblanco el martes al Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones de la UEFA, por lo que suma cinco goles en sus últimos 142 minutos en cancha.

0

mujeres habían dirigido un equipo masculino en una competición continental de clubes hasta que Chan Yuen Ting se convirtió en la primera en hacerlo. Su pasión adolescente por David Beckham llevó a esta entrenadora de 28 años a interesarse por el fútbol, y admitió haber derramado alguna que otra lágrima cuando Inglaterra, capitaneada por su ídolo, cayó por 1-2 ante la selección brasileña dirigida por Luiz Felipe Scolari en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002™.

Ironías del destino, Chan coincidió en la zona técnica con el propio Scolari —40 años mayor que ella— en el duelo que enfrentó a su equipo, el Eastern SC, con el Guangzhou Evergrande en la Liga de Campeones de la AFC. El representante de Hong Kong, entrenado en su día por Bobby Moore, acabó con dos jugadores menos y un resultado de 7-0 en contra.

8

goles es la cifra que convirtió el triunfo por 5-3 del Manchester City sobre el Mónaco en el duelo de ida con más tantos en una eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA. La última vez que hubo más goles en el primer acto de una eliminatoria a doble partido de la máxima competición continental de clubes fue en 1990 —con un formato en el que no existía la fase de grupos—, cuando Emilio Butragueño y Hugo Sánchez cimentaron a la victoria por 9-1 del Real Madrid sobre el Swarovski Tirol 9-1 en la segunda ronda.

Kylian Mbappé se convirtió, a sus 18 años y dos meses, en el segundo francés más joven en ver portería en esta competición —por detrás de Karim Benzema, que lo hizo con 17—, y puso el 1-2 favorable al Mónaco en el marcador. A continuación, Falcao desperdició la ocasión de ampliar la ventaja del conjunto monegasco, ya que Willy Caballero le detuvo un penal. Los arqueros Citizens han parado las cinco últimas penas máximas que les han pitado en la Champions. Falcao se resarció anotando una preciosa vaselina para completar su doblete particular y poner el 2-3 a favor de los suyos.

El artillero colombiano marcó los mismos goles en Manchester la noche del martes que en todo el año que estuvo en Old Trafford. El City, no obstante, anotó tres dianas en once minutos para hacerse con el triunfo. Con su doblete, Sergio Agüero es ya tercero en la lista de máximos realizadores sudamericanos en la Liga de Campeones, igualado con Rivaldo (27), y por detrás de Kaká (30) y Lionel Messi (93).

29

años y 210 días es la edad con la que Julian Nagelsmann, entrenador del Hoffenheim, se convirtió en el primer técnico de la Bundesliga al que superaba la media de edad del equipo rival, en este caso el Darmstadt (dos semanas mayor).

103

años habían pasado desde que el Queens Park Rangers se convirtió en el último equipo no profesional en alcanzar los cuartos de final de la FA Cup. El sábado pasado, el Lincoln City igualó la gesta. El club, fundado en 1884, milita actualmente en la quinta categoría del fútbol inglés. Hace dos meses jugó ante 482 espectadores contra el Nantwich Town, pero a sus futbolistas no les temblaron las piernas cuando se enfrentaron al Burnley, de la Premier League, con casi 20.000 hinchas en las gradas. El gol del triunfo, obra de Sean Raggett, llegó en el último suspiro y en el único disparo a puerta del Lincoln en todo el encuentro.

De este modo, los Imps son ya el tercer equipo no profesional que consigue eliminar a cuatro rivales profesionales en una misma edición de la Copa inglesa. La recompensa a su trabajo será un enfrentamiento en cuartos contra el Arsenal, al que vencieron 1-0 la última vez que se vieron las caras, hace nada menos que 102 años.

20

partidos ha tardado el Sydney FC en cosechar su primera derrota del curso 2016/17 en la A-League australiana. Su sueño de convertirse en el primer equipo de la historia en completar una temporada regular sin perder se hizo añicos, además, en el feudo de su máximo rival. El Western Sydney Wanderers sólo había ganado uno de sus nueve encuentros de esta campaña en el ANZ Stadium, donde el Sydney FC había marcado diez goles en sus tres últimas visitas.

Sin embargo, el arquero Vedran Janjetovic y el delantero Brendon Santalab —exjugadores del Sydney FC— fueron los protagonistas, uno con sus paradas y el otro con su gol, del primer triunfo de los Wanderers en los últimos diez derbis de la ciudad. El Sydney FC necesita ahora once puntos en los siete choques restantes para batir el récord de puntos que ostenta el Western Sydney Wanderers en una temporada de 27 jornadas.

6