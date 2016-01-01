Fofana: “Messi ha sido un extraterrestre en algunos partidos”

“La manzana nunca cae lejos del árbol”. Según ese viejo proverbio, Wesley Fofana podría –o debería– haber hecho carrera como futbolista, ya que nació en la región parisina, su padre es monitor de fútbol y le apasiona el balompié. De hecho, fue en ese deporte donde se sacó sus primeras licencias federativas y se fraguó sus primeros recuerdos deportivos.

¿Pero qué pasa cuando el fruto no es totalmente redondo? Después de desprenderse de la rama y antes de tocar el suelo, la manzana adquirió una forma ovalada y, al completar su caída, rebotó hasta el árbol de al lado... Al cabo de 27 años, Wesley se ha convertido en un tres cuartos centro que juega en el ASM Clermont Auvergne y en la selección francesa de rugby.

Pero aunque su presente y su futuro deportivo se desarrollen con 15 jugadores y, en gran parte, con las manos, Fofana no ha perdido su pasión por el fútbol y el juego con los pies. FIFA.com contactó con él para hablar de su pasado como futbolista, su apoyo incondicional al París Saint-Germain y su pronóstico para el FIFA Ballon d’Or 2015, que tiene entre los tres finalistas a su jugador preferido…

Wesley, en sus primeros recuerdos y sueños deportivos, ¿el balón es redondo u ovalado?¡Es solamente de fútbol! El Mundial de Francia 1998 es lo que me viene enseguida a la mente. Todavía era pequeño, pero, por primera vez, lo bastante mayor para comprenderlo. En cuanto a mis sueños, no me imaginaba demasiado como rugbista; eso vino bastante tarde. En mis primeros sueños deportivos, me veía convirtiéndome en futbolista profesional.

Cuando uno crece jugando al fútbol, ¿cuál es la primera reflexión que se plantea cuando sufre por primera vez un placaje de rugby? Al principio, cuando eres joven, no te haces demasiadas preguntas. Yo me sentí a gusto enseguida, y por eso seguí. Durante dos o tres años, le dije que no a mi profesor de educación física de entonces, que quería que probase con el rugby. El día que por fin lo probé, me enganchó enseguida. El primer año todavía seguía con el fútbol, y era difícil compatibilizar los entrenamientos y los partidos en las dos disciplinas; pero también lo era elegir entre las dos. Por un lado, estaban los amigos en el rugby; por el otro, estaba el fútbol, que siempre había practicado y que seguía con mi padre.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos en un estadio como aficionado?Se remontan a hace mucho; era muy pequeño. Mi padre tenía un abono en el Parque de los Príncipes y, de vez en cuando, iba con él a ver al PSG. Era demasiado pequeño para acordarme del partido, de los jugadores, y para comprender lo que veía, pero me acuerdo de los ruidos, del ambiente… me preguntaba qué hacía yo allí, sin comprender demasiado. Hoy sigo siendo hincha del PSG.

Entonces, imaginamos que estará muy satisfecho con el periodo que está viviendo actualmente su equipo…Soy muy feliz apoyando a este equipo, y más feliz todavía por poder seguir a jugadores excepcionales. Es genial ver llegar a estos jugadores a la liga francesa. Es muy beneficioso para la Ligue 1 y para los espectadores que van al estadio a todos los partidos. A mí me emociona muchísimo poder decirme a mí mismo que esa tarde voy a poder ver a un Ibrahimovic, un Lucas o un Di María. Es un placer absoluto.

¿No es demasiado fácil apoyar al PSG, dada la falta de competencia en la liga francesa?No. Probablemente, el nivel de estos jugadores atraerá a otros grandes nombres a Francia y elevará el nivel general de la liga. Eso sólo puede ser positivo. Cierto es que, de momento, la liga es un poco fácil de ganar. Pero en el fútbol ya hemos visto lo suficiente para saber que nada debe darse por hecho. Los jugadores tienen que cumplir con su trabajo en el campo para ir a ganar los partidos. Y aunque la liga sea bastante sencilla, hay otros compromisos que son más complicados para el PSG. Por tanto, sigue siendo apasionante de ver.

Usted jugó en categorías menores en París con Jérémy Menez, internacional francés que pasó por el Mónaco, el PSG y el Roma, y que hoy milita en el AC Milan. ¿Qué recuerdos conserva de esa época? Él debía tener 13 o 14 años, y yo un año menos. Éramos muy jóvenes, pero ya se podía apreciar la diferencia. Nosotros los jugadores, los padres, los entrenadores… todo el mundo decía ya que llegaría a profesional y sería un gran jugador; estaba muy claro. Ganaba partidos y torneos por sí solo.

Y usted, comparativamente, ¿en qué nivel se situaría?Pienso que tenía un buen nivel. Es difícil decir si podría haber realizado una carrera profesional, pero está claro que habría peleado para intentar conseguir algo. Tenía un buen nivel, y tendría que haber trabajado mucho para intentar progresar regularmente, labrarme una carrera y llegar a profesional. Por desgracia, no lo sabré nunca, pero me habría gustado.

¿Un deportista de alto nivel podría haber triunfado en cualquier disciplina? Por ejemplo, Diego Armando Maradona, Michael Jordan o Dan Carter, ¿podrían haber triunfado en otro deporte? Yo pienso que sí. Por experiencia, he probado muchos deportes y siempre he logrado estar, digamos, en la media y hacer algo correcto, comprometerme al máximo, aceptar retos. Siempre ha funcionado. Por tanto, pienso que un deportista con una mentalidad de gran campeón puede conseguir hacer algo en cualquier disciplina. Pero no me arrepiento en absoluto de haber elegido el rugby, y ni siquiera intento imaginarme lo que habría sido si hubiese elegido otro deporte.

¿Hay algún futbolista al que aprecie especialmente?Sé que hay gente que lo detesta, ¡pero me encanta Cristiano Ronaldo! Me parece que es un gran jugador, que se lo curra mucho; y su nivel de hoy se lo debe solamente a él mismo y a su trabajo.

Ronaldo es uno de los tres aspirantes finales al Balón de Oro de la FIFA junto con Lionel Messi y Neymar.¿Qué opciones de ganar le concede? Sinceramente, pienso que será Messi. Sé que, para la mentalidad de Ronaldo, no debe ser suficiente en absoluto, pero ya estar entre los tres nominados es algo formidable. Este año, sin embargo, Messi ha sido un extraterrestre en algunas jugadas y algunos partidos. Ha marcado diferencias increíbles. Si finalmente es él, se lo merecerá.

Como aficionado del PSG, ¿a cuál de los tres finalistas ficharía para su club? ¡Es complicado! Lo de Cristiano se rumoreó durante un tiempo… Es uno de mis jugadores preferidos, ¿así que por qué no él? Pero bueno, si me proponen a Messi o Neymar, tampoco les haría ascos…

En el Torneo Seis Naciones de 2013, en Twickenham contra Inglaterra, anotó un ensayo antológico tras una carrera de 70 metros evitando seis placajes. ¿Fue un poco la versión en rugby del gol de Maradona contra Inglaterra en 1986? (Risas) Expuesto así, ¡sí, un poco! Si se lo explicas a alguien por la calle, hablando de una carrera de tantos metros, y evitando tantos placajes, podría decirse que se parece. Pero no se puede comparar: atrapar a alguien con un balón en las manos, y alcanzar a alguien con un balón en los pies, es otra historia…

¿Hay lugar para el fútbol en el vestuario del ASM Rugby o de la selección de Francia?En el club estamos tres o cuatro aficionados del PSG, y el resto no lo siguen nada. Tal vez haya un aficionado del Olympique de Marsella por ahí, y algún otro del Lyon, pero la cosa no va más allá. En la selección de Francia, en cambio, somos muchos los que vemos fútbol y nos tomamos el pelo. Y también jugamos mucho al FIFA en la Playstation. Desde luego, en las concentraciones para los partidos amistosos, o para el Seis Naciones, da mucho juego. Hay algunos que son buenos, otros menos… Con el FIFA15 –¡porque todavía no teníamos el 16!–, el PSG estaba un poco infravalorado, así que siempre jugaba con el Real Madrid. ¡Pero este año, eso va a cambiar!