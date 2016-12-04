¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte presenta el historial de varios astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

4

Waldo Ponce**(34 años) tuvo el honor de vestir la camiseta de Chile en la Copa Mundial de la FIFA 2010™, donde disputó 3 encuentros. Asimismo, jugó 4 partidos en la Copa América 2011. Tras sus comienzos en el Universidad de Chile, Ponce fue cedido al Wolfsburgo alemán. Luego fichó por Vélez Sarsfield, donde ganó la liga argentina. De regreso a Chile, defendió los colores de Universidad Católica. Luego pasó por el Racing de Santander español y el Cruz Azul mexicano. Tras un retorno a Universidad de Chile, recaló en Universidad de Concepción.

5

Klaus Allofs*(60 años) participó con Alemania en el Mundial de 1986, donde disputó todos los partidos de su país hasta la final (perdida contra Argentina) y metió 2 goles, incluido el de la victoria contra Escocia. Previamente, había ayudado a la Mannschaft *a adjudicarse la Eurocopa 1980, de la que fue el máximo goleador con 3 dianas. También compitió en la edición de 1984. Tras haber levantado 2 Copas de Alemania con el Fortuna Düsseldorf, Allofs conquistó otra más en las filas del Colonia. Posteriormente, ganó con el Olympique de Marsella 1 liga y 1 Copa de Francia. Tras un paso por el Girondins de Burdeos, ganó 1 liga, 1 Copa de Alemania y 1 Recopa de Europa con el Werder Bremen. Además de la Eurocopa 1980, el delantero se erigió en el máximo artillero de la Copa de la UEFA, de la Bundesliga (2 veces) y de la Copa de Alemania. Como entrenador, dirigió al club de sus comienzos, el Fortuna Düsseldorf.

6

Rodrigues Neto**(67 años) participó con Brasil en el Mundial de 1978, donde ocupó la 3ª posición. Durante su larga carrera, militó en numerosos clubes brasileños (entre ellos, Vitoria, Flamengo, Fluminense e Internacional), adjudicándose varias ligas estatales.

7

John Terry*(36 años) ha marcado la historia del fútbol inglés durante los dos últimos decenios, disputando con los Tres Leones los Mundiales de 2006 y 2010, así como las Eurocopas 2004 y 2012. Tras formarse en el West Ham y en el Chelsea, subió al primer equipo de los Blues, antes de ser cedido al Nottingham Forest. Luego emprendió su ascensión hacia la cima con el Chelsea, cosechando 4 ligas, 5 Copas de Inglaterra, 3 Copas de la Liga, 2 Community Shields*, 1 Liga de Campeones de la UEFA y 1 Liga Europa.

8

Mohammad Al Shalhoub*(36 años) acudió con Arabia Saudí a los Mundiales de 2002 y 2006, aunque en la cita alemana tuvo que abandonar a sus compañeros y regresar al país por motivos personales. También disputó con los Hijos del Desierto* tres Copas Asiáticas, quedando subcampeón en 2000. Al Shalhoub es una de las estrellas históricas del Al Hilal, con el que ha cosechado 5 ligas, 11 Copas del Príncipe Heredero, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de Arabia Saudí, 1 Liga de Campeones, 1 Recopa y 1 Supercopa de Asia en 18 años de carrera. Individualmente, se erigió una vez en el máximo goleador de la liga saudí.

9

Óscar Garré**(60 años) puede presumir de haber contribuido al segundo título mundial de Argentina en México 1986, donde disputó 4 encuentros. En el fútbol de clubes, pasó por las filas de Ferro Carril Oeste, Huracán y dos conjuntos israelíes: Hapoel Kfar Saba y Hapoel Be’er Sheva. Como entrenador, Garré dirigió a Atlético Rafaela y Ferro Carril Oeste, entre otros clubes, así como a la selección argentina en el Mundial sub-17 de 2011.

10