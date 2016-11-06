¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte presenta el historial de varios astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

6

Anne Nielsen**(41 años) participó con Dinamarca en dos Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™, Suecia 1995 y China 2007, con un balance de 2 goles en 7 partidos. Asimismo, disputó tres Eurocopas Femeninas y compitió en el primer Torneo Olímpico de Fútbol Femenino, en 1996. Nielsen vistió la camiseta de numerosos clubes, entre ellos el Brondby, con el que ganó 1 liga y 1 Copa de Dinamarca. Fue elegida mejor jugadora danesa de 2003.

**

7

Gigi Riva*(72 años) disputó con Italia dos Copas Mundiales de la FIFA™ consecutivas: México 1970 (donde marcó 3 tantos en 6 partidos y perdió la final contra Brasil) y Alemania 1974 (donde jugó 2 encuentros). Además, en 1968 metió el gol que encarriló la victoria sobre Yugoslavia en la final de la primera Eurocopa ganada por su país. Tras sus comienzos en el Legnano, Riva ayudó al Cagliari a regresar a la Serie A, antes de conquistar 1 Scudetto en 1970. Individualmente, se erigió 3 veces en el máximo artillero del Calcio*.

**

8

Jaouhar Mnari*(40 años) puede presumir de haber participado en la última presencia mundialista de Túnez, en Alemania 2006, donde disputó los 3 partidos de su país y metió 1 gol a España. En 2004, fue uno de los artífices del primer triunfo de las Águilas de Cartago* en la Copa Africana de Naciones. Gracias a ese título, Túnez participó en la Copa FIFA Confederaciones 2005, donde Mnari jugó 3 partidos. Luego disputó también las CAN 2006 y 2008. Tras sus comienzos en el Monastir, el centrocampista fichó por el Espérance de Túnez, con el que cosechó varios títulos nacionales. Luego se marchó al Núremberg, donde levantó 1 Copa de Alemania, antes de concluir su carrera en el FSV Fráncfort.

**

9

Alessandro Del Piero* (42 años) se convirtió en una leyenda del fútbol italiano tras adjudicarse el cuarto título mundial de su país en Alemania 2006, donde jugó 5 partidos, marcó 1 gol en semifinales y convirtió su lanzamiento en la final contra Francia. Previamente había disputado las ediciones de 1998 y 2002 con menor éxito. En cuatro participaciones consecutivas en la Eurocopa, quedó subcampeón en 2000. De jovencito, Del Piero disputó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 1991 y ganó dos Campeonatos de Europa sub-21. Tras sus comienzos en el Padua, el genial Pinturicchio se comprometió con el Juventus de Turín, y allí conquistó todos los títulos posibles e imaginables. A la búsqueda de nuevas aventuras, Del Piero acabó jugando en el Sydney FC y el Delhi Dynamos indio. Individualmente, se erigió en el máximo goleador de la Serie A* y de la Liga de Campeones de la UEFA.

**

10

Andressa Alves**(24 años) disputó 3 partidos con la camiseta de Brasil en el Mundial Femenino de 2015 y marcó el gol de la victoria contra España en la primera fase. Luego participó en todos los encuentros de su país en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y vio puerta contra China. Cuando era más joven, Alves compitió en los Mundiales femeninos sub-20 de 2010 y 2012. Tras iniciar su carrera en Brasil, en las filas de Centro Olímpico, Ferroviaria y São José, vistió la camiseta del Montpellier, antes de fichar por el Barcelona esta pretemporada.

**

11

Georginio Wijnaldum*(26 años) tuvo el honor de disputar los 7 partidos de Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014, donde marcó 1 gol que apuntilló al país anfitrión en el partido por el tercer puesto. Tras formarse en el Feyenoord de Rótterdam, jugó allí cinco temporadas y levantó 1 Copa de Holanda, antes de ganar la liga y la Copa con el PSV Eindhoven. Posteriormente, Wijnaldum se marchó a la Premier League*, donde defendió los colores del Newcastle la pasada campaña, antes de marcharse al Liverpool esta temporada. Individualmente, fue elegido mejor jugador holandés en 2015.

**

12