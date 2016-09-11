¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte presenta el historial de los astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

11

Slaven Bilic**(48 años) participó en la mejor campaña de Croacia en la Copa Mundial de la FIFA™. Fue en 1998, cuando el país terminó tercero de la cita mundialista, y él disputó los siete encuentros de los suyos. En 1996, ya había formado parte de la primera selección croata que compitió en la UEFA EURO. Después de ganar una Copa de Yugoslavia, una liga y una Copa de Croacia con el Hajduk Split, vistió los colores de Karlsruhe, West Ham y Everton, para luego colgar las botas en el club en el que se formó, con la conquista de otra copa nacional como broche de oro. Bilic debutó como entrenador con el Hajduk y luego dirigió a la selección sub-21 croata y a la absoluta en las Eurocopas de 2008 y 2012. Sus siguientes etapas fueron Lokomotiv de Moscú, Besiktas y, desde el año pasado, West Ham.

12

José Santa**(46 años) puede presumir de haber participado con Colombia en Francia 1998 y en dos Copas América consecutivas, terminando tercero de la prueba continental en 1995. De joven representó a su país en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 1989 y en los Juegos Olímpicos 1992. Santa ganó numerosos títulos nacionales y continentales en las filas de Atlético Nacional, antes de convertirse en entrenador con el Atlético Huila.

13

Marcelinho Paulista*(43 años) contribuyó al triunfo de Brasil en el Mundial Sub-20 de 1993, en el que marcó un gol en seis partidos. En 1996 se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Con el Corinthians se adjudicó un Campeonato Paulista *y una Copa de Brasil. En su país, defendió asimismo la camiseta de Botafogo, Guarani, Fluminense, Juventude y Cabofriense. También probó suerte en Grecia con el Panionios y en España con el Almería.

14

Alex(39 años) dejó su impronta en el fútbol brasileño al participar en las Copas FIFA Confederaciones de 1999 —fue segundo mejor artillero de esa edición, con cuatro goles— y 2003. También disputó tres Copas América consecutivas y conquistó el título continental en 1999 y 2004, con un balance de tres tantos en trece encuentros en esa competición. Estuvo asimismo en el Mundial Sub-20 de 1997 y los Juegos Olímpicos de 2000. Se formó en el Coritiba, y ganó varios títulos con el Palmeiras, entre ellos una Copa de Brasil y una Copa Libertadores. Tras un breve paso por el Parma, actuó como cedido en varios clubes brasileños, hasta asentarse en el Cruzeiro, donde logró una liga, una copa, dos Campeonatos Mineiros y dos Copas Sul-Minas, además de proclamarse una vez máximo realizador del campeonato. Con el Fenerbahçe consiguió tres ligas, una Copa y dos Supercopas de Turquía, fue dos veces máximo goleador de la liga y resultó elegido mejor jugador del año en dos ocasiones. En su regreso al Coritiba, alzó un *Campeonato Paranaense*.

15

Dirk Medved*(48 años) representó a Bélgica en numerosas competiciones, entre ellas el Mundial de 1994. En Estados Unidos disputó la segunda fase del torneo con los Diablos Rojos*, tras contribuir activamente a la clasificación para el certamen. Medved jugó en La Gantoise y en el Brujas, con el que ganó una liga, dos Copas y dos Supercopas de Bélgica, antes de poner fin a su carrera en el Standard de Lieja.

16

Karl-Heinz Riedle*(51 años) figura entre los grandes delanteros de la historia de la selección alemana, con la que viajó a Italia 1990, donde se proclamó campeón del mundo, y a EE UU 1994. En 1992 alcanzó la final de la Eurocopa y fue máximo goleador ex aequo del torneo, con tres dianas. En 1988 recibió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Después de estrenarse en el Augsburgo, ganó una Bundesliga* y una Supercopa de Alemania con el Werder Bremen, siendo además máximo goleador de la Copa de la UEFA. Tras un paso por el Lazio, logró con el Borussia Dortmund dos ligas, dos Supercopas de Alemania y una Liga de Campeones. En Inglaterra, Riedle lució la elástica del Liverpool y del Fulham.

17