¡Feliz cumpleaños!

Un domingo más, FIFA.comte presenta el historial de los astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

26

Maxime Bossis*(61 años) participó con Francia en tres Copas Mundiales de la FIFA™ seguidas: Argentina 1978, España 1982 y México 1986, donde su selección ocupó la 3ª posición. Su balance en la máxima competición mundialista fue de 1 gol en 15 partidos. Bossis perteneció a la generación dorada que ganó en 1984 la primera Eurocopa de los Bleus*, donde el defensa disputó los 5 partidos de su país. En el fútbol de clubes, Bossis vistió las camisetas del Nantes, donde conquistó 3 ligas y 1 Copa de Francia, y del Racing de París. Individualmente, fue elegido 2 veces mejor jugador de Francia.

**

27

Gokhan Inler*(32 años) disputó con Suiza los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, así como la Eurocopa 2008. Tras sus comienzos en el Aarau y en el FC Zúrich (con el que ganó 2 ligas suizas), Inler se marchó a Italia para jugar cuatro temporadas en el Udinese. Luego fichó por el Nápoles, donde ganó 2 Copas y 1 Supercopa nacionales. La pasada pretemporada, decidió comprometerse con el modesto Leicester City, donde acaba de hacer historia adjudicándose la Premier League*.

**

28

Hans Sarpei*(40 años) puede presumir de haber contribuido a la primera clasificación de Ghana para un Mundial, en Alemania 2006. Cuatro años después, también accedió con las Estrellas Negras *a Sudáfrica 2010. En ambas ediciones superó la fase de grupos; e incluso podría haber alcanzado las semifinales de la cita sudafricana, de no haber sido por un desenlace increíble en el choque de cuartos contra Uruguay. A escala continental, el defensa disputó tres Copas Africanas de Naciones, quedando 3º en 2008 y 2º en 2010. Sarpei pasó toda su carrera en Alemania, en las filas de Fortuna de Colonia, MSV Duisburgo, Wolfsburgo, Bayer Leverkusen y, finalmente, Schalke 04, donde levantó 1 Copa nacional.

**

29

Júnior**(62 años) deslumbró al planeta fútbol con la selección brasileña en los años 80 durante los Mundiales de 1982 y 1986, donde su balance total fue de 1 gol (contra Argentina) en 10 partidos. Asimismo, quedó subcampeón en la Copa América 1983 y participó en los Juegos Olímpicos de 1976. Con el Flamengo, Júnior cosechó 4 ligas, 1 Copa de Brasil, 1 Copa Libertadores y 1 Copa Intercontinental. Además, probó suerte en Italia con el Torino y el Pescara. Individualmente, fue elegido 1 vez mejor jugador de Brasil. Ya como entrenador, dirigió a Flamengo y Corinthians.

**

30

Merete Pedersen**(43 años) participó con Dinamarca en dos Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™: Estados Unidos 1999 y China 2007. También disputó el primer Torneo Olímpico de Fútbol Femenino en Atlanta 1996. A escala continental, Pedersen compitió en tres Eurocopas femeninas: en 1997, 2001 y 2005. En el fútbol de clubes, la delantera defendió los colores de Odense (Dinamarca), Siegen (Alemania) y Torres Calcio (Italia).

**

1

Chung Haewon**(57 años) disputó con la República de Corea el Mundial de 1990 y los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Asimismo, perdió contra Arabia Saudí la final de la Copa Asiática 1988, tras haber firmado 2 goles en 5 partidos. Con el Busan, Chung cosechó 3 ligas surcoreanas, 1 título de máximo goleador de la liga y 1 Liga de Campeones asiática.

**

2