¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

29

Benjamin**(47 años) entró en la historia del fútbol playa compitiendo con Brasil en las seis primeras Copas Mundiales de Beach Soccer de la FIFA, con un balance de 4 títulos, un subcampeonato y un tercer puesto. Individualmente, recibió 2 Balones de plata adidas, 1 Balón de Bronce y 1 Bota de plata, y totalizó 35 goles en 34 partidos. Además, Benjamin ganó 4 veces el clasificatorio de Sudamérica.

**

30

Dragan Dzajic**(70 años) participó con Yugoslavia en la Copa Mundial de la FIFA 1974, donde jugó 5 partidos y marcó 1 gol. En 1964, representó a su país en los Juegos Olímpicos. A escala continental, Dzajic disputó dos Eurocopas y, en la de 1968, quedó subcampeón y fue el máximo goleador del certamen. Salvo dos campañas en el Bastia francés, el extremo izquierdo pasó toda su carrera en el Estrella Roja de Belgrado, donde cosechó 5 ligas y 4 Copas de Yugoslavia.

**

31

Eloy Campos**(74 años) puede estar orgulloso de haber contribuido al regreso de Perú a un Mundial, tras la edición inicial de 1930. Fue en México 1970, donde el defensa disputó 2 partidos. Asimismo, representó a su país en los Juegos Olímpicos de 1960. Con el Sporting Cristal, Campos ganó 4 ligas peruanas, antes de colgar las botas con la camiseta del Cienciano. Como entrenador, dirigió a varios clubes de su país.

**

1

Jean Beausejour**(32 años) inscribió su nombre en la historia de la selección chilena conquistando la primera Copa América de su país en Chile 2015, donde jugó 4 partidos. Previamente había disputado la edición de 2011. Además, Beausejour compitió en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, con un total de 2 goles en 6 partidos, incluido el de la victoria sobre Honduras en 2010. En el fútbol de clubes, ganó la liga chilena con Universidad Católica y Colo Colo, la liga de segunda división brasileña con el Grêmio, la Copa de la Liga inglesa con el Birmingham City, y la Copa de Inglaterra con el Wigan. Asimismo, defendió los colores de Gante, Servette de Ginebra y Club América, entre otros clubes.

**

2

Abby Wambach**(36 años) va a celebrar su primer cumpleaños lejos de los estadios, ya que se retiró en la cúspide de su gloriosa carrera tras haber ganado la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015 con Estados Unidos. La delantera quedará para siempre como una de las futbolistas más grandiosas de la historia, tras haber disputado cuatro Mundiales Femeninos seguidos con un total de 14 goles marcados. Además del citado triunfo, quedó una vez subcampeona y dos veces tercera. En los Juegos Olímpicos, Wambach se colgó 2 medallas de oro y metió 9 goles en 11 partidos. Individualmente, fue elegida Jugadora Mundial de la FIFA 2012, y sigue siendo la máxima artillera de todos los tiempos del fútbol de selecciones. En Estados Unidos, vistió las camisetas de Washington Freedom, magicJack y Western New York Flash.

**

3

Luigi Di Biagio*(45 años) participó con Italia en dos Mundiales seguidos: Francia 1998 (donde metió 1 gol y cayó en cuartos de final ante el país anfitrión) y Corea/Japón 2002 (donde sólo jugó 1 partido). En 2000 alcanzó la final de la Eurocopa, donde volvió a perder contra los Bleus. *Di Biagio vistió las camisetas de Lazio, Monza, Foggia, Roma, Inter de Milán, Brescia y Ascoli. Actualmente es el seleccionador italiano sub-21.

**

4