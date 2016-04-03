¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte ofrece el historial de varios astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

Tim Krul**(28 años) puede estar orgulloso de haber contribuido a la 3ª posición de Países Bajos en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™, donde entró en juego en el choque de cuartos contra Costa Rica instantes antes de la tanda de penales, en la que realizó dos paradas decisivas. Cuando era más joven, el colosal guardameta ocupó también la 3ª plaza en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2005. Tras debutar como profesional en el Newcastle United inglés, Krul fue cedido sucesivamente al Falkirk escocés y al Carlisle United para adquirir experiencia. De vuelta al Newcastle, se ganó una titularidad que aún conserva actualmente.

Sami Khedira*(29 años) pertenece a la actual generación dorada del fútbol alemán, con la que ganó el Campeonato de Europa sub-21 de 2009 y disputó el Mundial de 2010 (donde jugó los 7 partidos de su país y quedó tercero). Posteriormente, participó en la Eurocopa 2012 y en Brasil 2014, donde la Mannschaft se proclamó campeona mundial. Tras formarse en el Stuttgart, Khedira se convirtió en uno de los pilares del primer equipo, con el que conquistó 1 Bundesliga*. Después, este sólido centrocampista se marchó al Real Madrid, donde cosechó 1 liga, 2 Copas, 1 Supercopa de España, 1 Liga de Campeones de la UEFA y 1 Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esta pretemporada, fichó por el Juventus.

Joris Mathijsen**(36 años) disputó dos Mundiales con Países Bajos: Alemania 2006 y, sobre todo, Sudáfrica 2010, donde jugó 6 partidos y quedó subcampeón tras perder la final contra España. También compitió en las dos últimas Eurocopas, en 2008 y 2012. En el fútbol de clubes, el defensa central vistió las camisetas de Willem II, AZ Alkmaar, Hamburgo, Málaga y Feyenoord.

Fatawu Dauda**(31 años) defendió la portería de Ghana en Brasil 2014 (contra Alemania y Portugal) y en la Copa Africana de Naciones 2013, donde ocupó la 4ª posición. Dauda juega en el Ashanti Gold desde 2006, aunque dejó el club ghanés por un breve periodo para militar en dos equipos sudafricanos: Orlando Pirates y Chippa United.

Luigi De Agostini**(55 años) compitió con Italia en el Mundial de 1990, donde jugó 6 partidos y ocupó la 3ª posición. En 1988, disputó 4 partidos y marcó 1 gol en la Eurocopa, y quedó en 4º lugar en los Juegos Olímpicos de Seúl. Tras coronarse campeón de la segunda división italiana con el Udinese, De Agostini jugó también en las filas de Trento, Hellas Verona y Juventus, donde conquistó 1 Copa de Italia y 1 Copa de la UEFA. Luego pasó por el Inter de Milán, antes de concluir su carrera en el Reggiana.

Grzegorz Lato**(66 años) contribuyó enormemente al éxito del fútbol polaco en los años 70 y 80 tras disputar tres Mundiales seguidos: Alemania 1974 (donde fue el máximo goleador con 7 dianas y quedó tercero con su selección), Argentina 1978 y España 1982 (donde Polonia volvió a ocupar la 3ª plaza). En total, acumuló 10 goles en 20 partidos disputados en la máxima competición futbolística. Además, Lato se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y la de plata en los de Montreal 1976. Tras militar gran parte de su carrera en el Stal Mielec, donde ganó 2 ligas polacas, fichó sucesivamente por el Lokeren belga y el Atlante mexicano, donde ganó 1 Liga de Campeones de la CONCACAF. Individualmente, este prolífico delantero fue elegido mejor jugador polaco en 2 ocasiones. Como entrenador, tomó las riendas de Stal Mielec, Olimpia Poznan y Amica Wronki.

