¡Feliz cumpleaños!

FIFA.com te presenta otra tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

Tim Howard *(37 años) acudió con Estados Unidos a tres Copas Mundiales de la FIFA™ seguidas y, si bien no llegó a jugar en Alemania 2006, fue titular en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. También defendió la portería de su país en las Copas FIFA Confederaciones de 2003 y, sobre todo, 2009, donde llegó a la final y recibió el Guante de Oro adidas. En la Copa Oro de la CONCACAF, ganó el título en 2007 y quedó subcampeón en 2011. Cuando era más joven, Howard compitió en el Mundial sub-17 de 1995 y en el Mundial sub-20 de 1999, así como en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Tras empezar a destacar en el MetroStars, el arquero ganó 1 Copa de Inglaterra, 1 Copa de la Liga y 1 Community Shield* con el Manchester United. Luego fichó por el Everton, donde cumple su décima temporada.

Laure Lepailleur *(31 años) participó con Francia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Alemania 2011™, donde las Bleues *perdieron el partido por el tercer puesto contra Suecia, pero cuajaron su mejor resultado en la competición. En ese Mundial, Lepailleur jugó 5 partidos, tras haber quedado cuartofinalista en la Eurocopa Femenina 2009. Cuando era más joven, conquistó el título europeo sub-19 en 2003. Tras sus comienzos en Clairefontaine, la defensa ganó 1 liga y 1 Copa de Francia con el Montpellier, 2 ligas con el Olympique de Lyon y 1 Copa con el París Saint-Germain. Luego fichó por el Juvisy.

Batista **(61 años) participó con Brasil en dos Mundiales: Argentina 1978, donde ocupó la 3ª plaza, y España 1982. En 1976, defendió los colores de su país en los Juegos Olímpicos de Montreal. Con el Internacional, el medio centro cosechó 3 ligas brasileñas y 3 Campeonatos Gaúchos. Con el Grêmio, se contentó con 1 Campeonato Gaúcho. Tras un paso por el Palmeiras, Batista probó suerte en Italia con el Lazio y el Avellino, y en Portugal con Os Belenenses. De vuelta a Brasil, concluyó su carrera en el Avaí, adjudicándose el Campeonato Catarinense.

Lucas Neill *(38 años) es uno de los grandes nombres en la historia del fútbol australiano, pues contribuyó al regreso de los Socceroos* a un Mundial en Alemania 2006, antes de participar asimismo en Sudáfrica 2010. También contribuyó a la clasificación para Brasil 2014, pero no acudió a la fase final. Además, Neill disputó el Mundial sub-20 de 1997 y los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. En 2004, levantó la Copa de Oceanía, antes de competir en las Copas Asiáticas de 2007 y de 2011, donde perdió la final ante Japón. Neill vistió la camiseta de muchos clubes ingleses, empezando por el Millwall y siguiendo por Blackburn Rovers (donde alzó la Copa de la Liga), West Ham, Everton, Watford y Doncaster Rovers. También militó en las filas de Galatasaray, Sydney FC, Omiya Ardija (Japón), Al Jazira (donde conquistó la Copa de Emiratos Árabes Unidos) y Al Wasl.

Samuel Eto’o *(35 años) es una leyenda del fútbol camerunés, que disputó cuatro Mundiales (con un balance de 3 goles en 8 partidos) y dos Copas Confederaciones (quedando subcampeón en 2003). En 2000, se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney. A escala continental, este delantero imparable jugó en seis Copas Africanas de Naciones, ganando 2 veces el título y siendo 1 vez subcampeón. Tras sus comienzos en su Douala natal, fichó muy joven por el Real Madrid, que lo cedió sucesivamente a Leganés, Espanyol y Mallorca. Tras comprometerse con el conjunto balear, levantó la Copa del Rey. Luego recaló en el FC Barcelona, donde cosechó 3 ligas, 1 Copa, 2 Supercopas de España y 2 Ligas de Campeones de la UEFA. Con el Inter de Milán, conquistó 1 Scudetto*, 2 Copas, 1 Supercopa de Italia, 1 Liga de Campeones y 1 Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Luego de dos campañas largas en el Anzhi Makhachkala ruso, Eto’o pasó sucesivamente por Chelsea, Everton y Sampdoria, y actualmente milita en el Antalyaspor turco. Individualmente, fue 2 veces el máximo artillero de la CAN, 1 vez el de la Liga, y fue elegido mejor jugador africano en 4 ocasiones.

Pirri **(71 años) disputó con España los Mundiales de 1966 y 1978, con un balance de 1 gol en 4 partidos (se lo marcó a Argentina). Tras sus comienzos en el Granada, fichó por el Real Madrid, donde cosechó 10 ligas, 4 Copas del Rey y 1 Copa de Europa. Al cabo de 16 años en el Santiago Bernabéu, concluyó su carrera en el Puebla mexicano.

