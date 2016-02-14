¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

14

Angel Di María*(28 años) se labró un nombre participando en dos Copas Mundiales de la FIFA™ seguidas: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde la Albiceleste* quedó subcampeona. También disputó las Copas América 2011 y 2015, y perdió la final de esa última edición. Cuando era más joven, levantó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2007, antes de colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Tras sus comienzos en Rosario Central, se marchó al Benfica, donde ganó 1 liga portuguesa y 2 Copas de la Liga. Con el Real Madrid, Di María conquistó 1 Liga, 2 Copas del Rey, 1 Supercopa de España y 1 Liga de Campeones de la UEFA. Tras un paso por el Manchester United, fichó por el París Saint-Germain. Individualmente, este escurridizo extremo fue elegido mejor jugador argentino en 2014.

**

15

Sara Daebritz**(21 años) ganó con Alemania el Campeonato de Europa Femenino Sub-17 de 2012, antes de disputar la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Azerbaiyán 2012. Con la selección absoluta, Daebritz conquistó la Eurocopa femenina 2013. Después compitió en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Canadá 2014, donde ganó el título y fue la tercera máxima goleadora. Regresó a tierras canadienses un año después, con motivo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Allí metió 2 goles y jugó todos los partidos de su país. Tras tres años y medio en el Friburgo, la centrocampista fichó por el Bayern de Múnich esta pretemporada.

**

16

Anis Ayari**(34 años) conquistó la primera Copa Africana de Naciones (CAN) para Túnez en 2004, antes de disputar la Copa FIFA Confederaciones 2005. Luego contribuyó a la clasificación de su país para Alemania 2006 y fue convocado para disputar ese Mundial, tras haber participado en la CAN 2006. En 2004, asimismo, representó a Túnez en los Juegos Olímpicos de Atenas. Tras sus comienzos en el Stade Tunisien, Ayari vistió las camisetas del Samsunspor turco y del Lorient francés. En 2007, regresó a Túnez para defender los colores del Étoile du Sahel.

**

17

Carlos Gamarra*(45 años) compitió con Paraguay en tres Mundiales seguidos: Francia 1998, Corea/Japón 2002 y Alemania 2006, así como en cuatro Copas América. También participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y en los de Atenas 2004, donde se colgó la medalla de plata. Con el Cerro Porteño, ganó 2 ligas paraguayas. En Brasil, ganó el Campeonato Gaúcho con el Internacional; la liga nacional y el Campeonato Paulista con el Corinthians; y el Campeonato Carioca con el Flamengo. En Europa, Gamarra vistió las camisetas de Benfica, Atlético de Madrid, AEK de Atenas (con el que alzó la Copa de Grecia) e Inter de Milán. Con los Nerazzurri*, el defensa central ganó la Copa de Italia, antes de concluir su carrera en su país con el Olimpia. Individualmente, fue elegido mejor jugador paraguayo del año en 2 ocasiones.

**

18

Josip Simunic**(38 años) fue una pieza importante de la selección croata durante un largo periodo, en el que disputó los Mundiales de Corea/Japón 2002 y Alemania 2006, así como las Eurocopas 2004 y 2008. Simunic inició su carrera en Australia, su país natal. Con el Melbourne Knights, ganó la liga australiana antes de marcharse a Alemania, donde defendió los colores de Hamburgo, Hertha de Berlín y Hoffenheim. Posteriormente, cosechó 3 ligas, 1 Copa y 1 Supercopa de Croacia con el Dinamo de Zagreb. Una vez colgadas las botas, el ex defensa fue nombrado segundo entrenador de la selección de Croacia.

**

19

Christoph Kramer**(25 años) ganó el cuarto título mundial de Alemania en Brasil 2014, donde jugó en 3 partidos de la segunda fase, incluida la final contra Argentina. Sin embargo, el medio centro debe guardar un recuerdo agridulce de ese último encuentro, ya que tuvo que dejar a sus compañeros tras sufrir un desvanecimiento por un encontronazo. Después de formarse en el Bayer Leverkusen, Kramer fue cedido sucesivamente a Bochum y Borussia Moenchengladbach, antes de regresar esta pretemporada al Bayer para militar en su primer equipo.

**

20