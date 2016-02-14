¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!
**
14
Angel Di María*(28 años) se labró un nombre participando en dos Copas Mundiales de la FIFA™ seguidas: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde la Albiceleste* quedó subcampeona. También disputó las Copas América 2011 y 2015, y perdió la final de esa última edición. Cuando era más joven, levantó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2007, antes de colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Tras sus comienzos en Rosario Central, se marchó al Benfica, donde ganó 1 liga portuguesa y 2 Copas de la Liga. Con el Real Madrid, Di María conquistó 1 Liga, 2 Copas del Rey, 1 Supercopa de España y 1 Liga de Campeones de la UEFA. Tras un paso por el Manchester United, fichó por el París Saint-Germain. Individualmente, este escurridizo extremo fue elegido mejor jugador argentino en 2014.
**
15
Sara Daebritz**(21 años) ganó con Alemania el Campeonato de Europa Femenino Sub-17 de 2012, antes de disputar la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Azerbaiyán 2012. Con la selección absoluta, Daebritz conquistó la Eurocopa femenina 2013. Después compitió en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Canadá 2014, donde ganó el título y fue la tercera máxima goleadora. Regresó a tierras canadienses un año después, con motivo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Allí metió 2 goles y jugó todos los partidos de su país. Tras tres años y medio en el Friburgo, la centrocampista fichó por el Bayern de Múnich esta pretemporada.
**
16
Anis Ayari**(34 años) conquistó la primera Copa Africana de Naciones (CAN) para Túnez en 2004, antes de disputar la Copa FIFA Confederaciones 2005. Luego contribuyó a la clasificación de su país para Alemania 2006 y fue convocado para disputar ese Mundial, tras haber participado en la CAN 2006. En 2004, asimismo, representó a Túnez en los Juegos Olímpicos de Atenas. Tras sus comienzos en el Stade Tunisien, Ayari vistió las camisetas del Samsunspor turco y del Lorient francés. En 2007, regresó a Túnez para defender los colores del Étoile du Sahel.
**
17
Carlos Gamarra*(45 años) compitió con Paraguay en tres Mundiales seguidos: Francia 1998, Corea/Japón 2002 y Alemania 2006, así como en cuatro Copas América. También participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y en los de Atenas 2004, donde se colgó la medalla de plata. Con el Cerro Porteño, ganó 2 ligas paraguayas. En Brasil, ganó el Campeonato Gaúcho con el Internacional; la liga nacional y el Campeonato Paulista con el Corinthians; y el Campeonato Carioca con el Flamengo. En Europa, Gamarra vistió las camisetas de Benfica, Atlético de Madrid, AEK de Atenas (con el que alzó la Copa de Grecia) e Inter de Milán. Con los Nerazzurri*, el defensa central ganó la Copa de Italia, antes de concluir su carrera en su país con el Olimpia. Individualmente, fue elegido mejor jugador paraguayo del año en 2 ocasiones.
**
18
Josip Simunic**(38 años) fue una pieza importante de la selección croata durante un largo periodo, en el que disputó los Mundiales de Corea/Japón 2002 y Alemania 2006, así como las Eurocopas 2004 y 2008. Simunic inició su carrera en Australia, su país natal. Con el Melbourne Knights, ganó la liga australiana antes de marcharse a Alemania, donde defendió los colores de Hamburgo, Hertha de Berlín y Hoffenheim. Posteriormente, cosechó 3 ligas, 1 Copa y 1 Supercopa de Croacia con el Dinamo de Zagreb. Una vez colgadas las botas, el ex defensa fue nombrado segundo entrenador de la selección de Croacia.
**
19
Christoph Kramer**(25 años) ganó el cuarto título mundial de Alemania en Brasil 2014, donde jugó en 3 partidos de la segunda fase, incluida la final contra Argentina. Sin embargo, el medio centro debe guardar un recuerdo agridulce de ese último encuentro, ya que tuvo que dejar a sus compañeros tras sufrir un desvanecimiento por un encontronazo. Después de formarse en el Bayer Leverkusen, Kramer fue cedido sucesivamente a Bochum y Borussia Moenchengladbach, antes de regresar esta pretemporada al Bayer para militar en su primer equipo.
**
20
Sinisa Mihajlovic*(47 años) ayudó a Yugoslavia a regresar a un Mundial en Francia 1998, donde marcó el gol de la victoria en el primer partido de su selección, aunque no pudo evitar la eliminación en octavos de final ante Países Bajos. En 2000, disputó la Eurocopa. Previamente, se había proclamado subcampeón del Campeonato de Europa sub-21 de 1990. Tras haber ganado la liga yugoslava con el Vojvodina, Mihajlovic cosechó 2 ligas, 1 Copa de Europa y 1 Copa Intercontinental con el Estrella Roja de Belgrado. En Italia, el defensa empezó militando en el Roma, el Sampdoria y el Lazio, al que ayudó a renacer conquistando 1 Scudetto*, 2 Copas, 2 Supercopas de Italia, 1 Recopa de Europa y 1 Supercopa de Europa. Con el Inter de Milán, ganó 1 liga, 2 Copas y 1 Supercopa de Italia. Una vez retirado, fue nombrado segundo entrenador del Inter, antes de tomar las riendas de Bolonia, Catania, Fiorentina, la selección de Serbia y la Sampdoria. Esta pretemporada, Mihajlovic fue designado entrenador del AC Milan.