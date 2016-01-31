¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte presenta el historial de varios astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

31

Muller*(50 años) participó con Brasil en tres Copas Mundiales de la FIFA™ seguidas: México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. En esa última edición, se adjudicó el título supremo con la Seleção*. Su balance mundialista es de 2 goles en 10 encuentros. Con el São Paulo, el delantero ganó 2 ligas brasileñas, 4 Campeonatos Paulistas, 2 Copas Libertadores y 2 Copas Intercontinentales. También conquistó varios títulos nacionales con Palmeiras y Cruzeiro. En el extranjero, Muller defendió las camisetas del Torino y del Perugia en Italia, así como del Kashiwa Reysol japonés. A escala individual, se erigió 1 vez en el máximo goleador de la liga brasileña.

**

1

Kevin Kilbane**(39 años) contribuyó al regreso de la República de Irlanda a un Mundial en Corea/Japón 2002, tras haberse perdido Francia 1998. En la cita asiática jugó los 4 partidos de su selección, con la que llegó a octavos de final. Tras sus comienzos en el Preston North End, el carrilero izquierdo defendió sucesivamente los colores de West Bromwich Albion, Sunderland, Everton, Wigan, Hull City, Huddersfield, Derby County y Coventry City.

**

2

Roar Strand**(46 años) participó en la última aventura mundialista de Noruega, en Francia 1998. Gracias a su aportación en la medular, su país logró el mejor resultado de su historia, accediendo a la segunda fase. Strand disputó asimismo la única Eurocopa jugada por su país: la de Bélgica/Holanda 2000. En 21 temporadas en el Rosenborg, cosechó 16 ligas y 5 Copas de Noruega. También fue cedido una campaña al Molde.

**

3

Ernie Brandts**(60 años) perteneció a la generación dorada de Países Bajos que inventó el fútbol total. Con ella, perdió la final del Mundial de Argentina 1978 frente al país anfitrión, tras haber jugado 4 partidos y marcado 2 goles, contra Austria e Italia. Tras sus comienzos en el De Graafschap, Brandts ganó 2 ligas holandesas y 1 Copa de la UEFA con el PSV Eindhoven. El defensa vistió asimismo las camisetas del Roda JC, del Maastricht y del Germinal Ekeren belga. Como entrenador, dirigió a varios equipos en Países Bajos, Tanzania y Ruanda.

**

4

Mathew Leckie*(25 años) disputó con Australia el Mundial de Brasil 2014, donde jugó los 3 partidos de su país hasta su eliminación tras la primera fase. Unos meses más tarde, ganó la Copa Asiática 2015 y participó en todos los partidos que llevaron al título. Tras sus comienzos en el Bulleen Lions, pasó por el Adelaide United, antes de irse a Alemania y recalar sucesivamente en el Borussia Moenchengladbach y el FSV Fráncfort. Actualmente milita en el Ingolstadt, con el que subió a la Bundesliga* tras ganar la pasada liga germana de segunda división.

**

5

Carlos Tévez*(32 años) participó con Argentina en los Mundiales de 2006 y 2010, así como en la Copa FIFA Confederaciones 2005, donde llegó a la final. Cuando era más joven, este excepcional ariete representó a la Albiceleste en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2001. Tévez también ayudó a Argentina a conquistar su primer título olímpico en Atenas 2004, adjudicándose de paso el galardón al máximo goleador. En cuatro participaciones en la Copa América, quedó subcampeón en 2004, 2007 y 2015. Tras haber ganado 1 liga argentina, 1 Copa Libertadores, 1 Copa Sudamericana y 1 Copa Intercontinental con Boca Juniors, conquistó la liga brasileña con el Corinthians. Luego se marchó a Europa, donde defendió sucesivamente los colores del West Ham y el Manchester United. Con los Red Devils cosechó 2 ligas inglesas, 1 Copa de la Liga, 1 Community Shield, 1 Liga de Campeones de la UEFA y 1 Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Después recaló en el Manchester City, donde conquistó 1 liga, 1 Copa de Inglaterra y 1 Community Shield. Con el Juventus, ganó 2 ligas, 1 Copa y 1 Supercopa de Italia. El pasado julio, el Apache decidió regresar a su primer club, Boca Juniors, donde ya ha ganado la liga y la Copa de Argentina. En el plano individual, fue elegido 3 veces mejor jugador de Sudamérica, 2 veces de Argentina y 1 vez de Brasil, amén de erigirse 1 vez en el máximo artillero de la Premier League*.

**

6